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В Лувр без очереди (входной билет)

4.1
102 отзыва
BilletsParis
BilletsParis – Гид из Парижа
Большинство туристов попадают в Лувр через главный вход — стеклянную пирамиду.

Но правильнее будет сказать, что туристы попадают в Лувр через очередь в 2–3 часа.

После этого непросто воспринимать искусство, а ведь ради него вы и стоите в очереди.

Проходите в музей 🖼 без очереди и стресса через отдельный вход по электронному билету.
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  • €20 за человека

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В Лувр без очереди (входной билет)
В Лувр без очереди (входной билет)

Что вы увидите

  • Лувр
Заказывайте билет 🎫 онлайн, экономьте время и не стойте в очередях
Электронный билет даёт право на посещение музея без экскурсии 🧭. Если Вы приобрели билет без аудиогида, есть возможность приобрести его на месте. Вы попадете в Лувр через отдельный вход без очереди и лишней толпы.
Также вы можете приобрести Входной билет в Лувр с аудиогидом.

Часы работы:

    Ежедневно: 9. 00-18. 00, СР, ПТ: 9. 00-22. 00
    ВТ - выходной
    Лувр – это одна из самых знаменитых достопримечательностей 🏛️ Парижа! Он известен туристам в первую очередь не как великолепный архитектурный памятник, бывший резиденцией королей Франции с 12 века, а как известнейший музей 🖼 мира, куда тянутся ценители искусства со всех уголков земного шара!
    Это самый большой музей в Париже, размером в 210 000 м2. В музее - более 400 000 экспонатов, из них 35 000 экспонируются.

    Расписание работы Лувра:

      Ежедневно (кроме вторника): 9. 00-18. 00
      Среда и пятница: 9. 00-22. 00
      14 июля: бесплатный вход, открыто до 18. 00
      24 и 31 декабря: до 17. 00
      Не нужно приобретать билетов для подростков (до 18 лет), если они пойдут в сопровождении родителей (родители должны иметь при себе входные билеты в музей). Подростки проходят в музей с родителями, и им необходимо только указать документ, удостоверяющий личность.

      Открыт в следующие праздничные дни:

        Пасха | Пасхальный понедельник | 14 Июля | 15 Августа | 1 Ноября | 11 Ноября
        Что входит
        • Входной билет в Лувр
        Что не входит
        • Экскурсия
        • Аудиогид (можно приобрести на месте)
        • Внимание! Лувр не предоставляет аудиогид на русском языке.
        Начало и место завершения
        🚩 Palais Royal, Musée du Louvre
        В Лувр без очереди (входной билет)
        В Лувр без очереди (входной билет)
        В Лувр без очереди (входной билет)
        В Лувр без очереди (входной билет)

        Выберите дату начала действия билетов

        • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
        • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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        BilletsParis
        BilletsParis
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        102 отзыва оставили туристы

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