Заказывайте билет 🎫 онлайн, экономьте время и не стойте в очередях

Электронный билет даёт право на посещение музея без экскурсии 🧭. Если Вы приобрели билет без аудиогида, есть возможность приобрести его на месте. Вы попадете в Лувр через отдельный вход без очереди и лишней толпы.

Также вы можете приобрести Входной билет в Лувр с аудиогидом.

Часы работы:

Ежедневно: 9. 00-18. 00, СР, ПТ: 9. 00-22. 00

ВТ - выходной

Лувр – это одна из самых знаменитых достопримечательностей 🏛️ Парижа! Он известен туристам в первую очередь не как великолепный архитектурный памятник, бывший резиденцией королей Франции с 12 века, а как известнейший музей 🖼 мира, куда тянутся ценители искусства со всех уголков земного шара!

Это самый большой музей в Париже, размером в 210 000 м2. В музее - более 400 000 экспонатов, из них 35 000 экспонируются.

Расписание работы Лувра:

Ежедневно (кроме вторника): 9. 00-18. 00

Среда и пятница: 9. 00-22. 00

14 июля: бесплатный вход, открыто до 18. 00

24 и 31 декабря: до 17. 00

Не нужно приобретать билетов для подростков (до 18 лет), если они пойдут в сопровождении родителей (родители должны иметь при себе входные билеты в музей). Подростки проходят в музей с родителями, и им необходимо только указать документ, удостоверяющий личность.

Открыт в следующие праздничные дни:

Пасха | Пасхальный понедельник | 14 Июля | 15 Августа | 1 Ноября | 11 Ноября