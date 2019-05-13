14 отзывов оставили туристы

Вас ждёт один из самых живописных маршрутов Парижа вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории города. По ней в Париж доставляли продукты, по ней же в город приходили враги — я расскажу обо всех страницах судьбы Сены. Вы увидите анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями её берегов и, конечно, прочувствуете атмосферу, особенно романтическую вечером.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сена вчера и сегодня

Вы погрузитесь в прошлое главной артерии Парижа: я расскажу о зарождении города на берегах Сены, о её в роли в развитии экономики и архитектуры, о многочисленных речных портах прошлого и сегодняшней навигации. Мы прогуляемся вдоль Сены от Лувра до парижской Мэрии, пересекая мосты: открывающиеся пейзажи этого пути особенно прекрасны в свете заходящего солнца.

Шедевры двух берегов

Прогулка вдоль Сены позволит полюбоваться знаковыми парижскими достопримечательностями, узнать их историю и услышать интересные сюжеты. Вас ждут:

Сады и дворец Пале-Рояль , где я расскажу о принцах ветви Орлеан;

, где я расскажу о принцах ветви Орлеан; Театр Комеди Франсез , в котором работал Мольер;

, в котором работал Мольер; Лувр — вы узнаете об особенностях его архитектурного ансамбля и проследите историю бывшей резиденции французских королей;

— вы узнаете об особенностях его архитектурного ансамбля и проследите историю бывшей резиденции французских королей; Часть острова Ситэ и дворец Ситэ — здесь поговорим о знаменитой «колыбели Парижа» и о ещё одном королевском дворце;

— здесь поговорим о знаменитой «колыбели Парижа» и о ещё одном королевском дворце; Площадь Дофина — одна из первых королевских площадей Парижа и площадь Шатле с фонтаном и двумя театрами;

— одна из первых королевских площадей Парижа и с фонтаном и двумя театрами; Башня Сен-Жак, которая восхитит стилем «пламенеющая готика», а у Мэрии Парижа вы услышите о казнях на одноимённой площади, которые когда-то были популярным спектаклем.

Организационные детали