14 отзывов оставили туристы

Ольга заботливый и приветливый человек. Предварительно детально рассказала - как найти место нашей встречи и начала экскурсии, так как мы впервые были в Париже. Далее - встретила в установленном месте и вовремя. Сама экскурсия пролетела незаметно, как на одном дыхании, хотя мы с женой с непривычки таким количеством пеших прогулок до начала этой экскурсии уже были подуставшими... Однако есть пара минусов, которые стоит учесть Ольге.. Первый - это ее темп ходьбы. Она очень быстро ходит, практически летает и мы постоянно вынуждены были за ней успевать, а это для нас - практически бежать, чтобы сохранить ее темп, что не есть хорошо, так как пешая экскурсия - это не марафон и все-таки гиду необходимо подстраиваться под темп ходьбы клиентов. И второй минус - это частое перескакивание с одних исторических фактов и эпох - на другие, оттуда -на третьи и тд,, так что в голове образуется каша. Мы - гости Франции в большинстве не историки, а историю Франции помним только частично и то из курса истории в школе, да немного - из книг. На это надо делать акцент. Лучше меньше дать информации, но более упорядоченно. А в остальном - все хорошо. Спасибо ей за интересный маршрут и экскурсию.