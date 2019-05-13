14 отзывов оставили туристы

Вас ждёт один из самых живописных маршрутов Парижа вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории города.
По ней в Париж доставляли продукты, по ней же в город приходили враги — я расскажу обо всех страницах судьбы Сены.
Вы увидите анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями её берегов и, конечно, прочувствуете атмосферу, особенно романтическую вечером.
По ней в Париж доставляли продукты, по ней же в город приходили враги — я расскажу обо всех страницах судьбы Сены.
Вы увидите анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями её берегов и, конечно, прочувствуете атмосферу, особенно романтическую вечером.
Описание экскурсии
Сена вчера и сегодня
Вы погрузитесь в прошлое главной артерии Парижа: я расскажу о зарождении города на берегах Сены, о её в роли в развитии экономики и архитектуры, о многочисленных речных портах прошлого и сегодняшней навигации. Мы прогуляемся вдоль Сены от Лувра до парижской Мэрии, пересекая мосты: открывающиеся пейзажи этого пути особенно прекрасны в свете заходящего солнца.
Шедевры двух берегов
Прогулка вдоль Сены позволит полюбоваться знаковыми парижскими достопримечательностями, узнать их историю и услышать интересные сюжеты. Вас ждут:
- Сады и дворец Пале-Рояль, где я расскажу о принцах ветви Орлеан;
- Театр Комеди Франсез, в котором работал Мольер;
- Лувр — вы узнаете об особенностях его архитектурного ансамбля и проследите историю бывшей резиденции французских королей;
- Часть острова Ситэ и дворец Ситэ — здесь поговорим о знаменитой «колыбели Парижа» и о ещё одном королевском дворце;
- Площадь Дофина — одна из первых королевских площадей Парижа и площадь Шатле с фонтаном и двумя театрами;
- Башня Сен-Жак, которая восхитит стилем «пламенеющая готика», а у Мэрии Парижа вы услышите о казнях на одноимённой площади, которые когда-то были популярным спектаклем.
Организационные детали
- Обратите внимание: это пешеходная экскурсия, а не прогулка на кораблике.
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
- Приходите, пожалуйста, на место встречи на 10 минут раньше.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Palais Royale - площади Королевского Дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Вечерняя прогулка вдоль Сены – Ольга Третьякова.
Ошеломительно прекрасно Ольга провела экскурсию. Дает намного больше информации, чем я ожидала в рамках темы.
Очень живо, легко. Несколько часов незаметно пролетели. Передо мной Ольга
Ошеломительно прекрасно Ольга провела экскурсию. Дает намного больше информации, чем я ожидала в рамках темы.
Очень живо, легко. Несколько часов незаметно пролетели. Передо мной Ольга
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И
Мы с мужем были впервые в Париже, и нам очень повезло, что нашим гидом была Ольга. Экскурсия вдоль Сены была нашей первой экскурсией. Впечатления самые положительные и незабываемые. Много информации
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Отличная экскурсия и совершенно замечательный гид! Я столько нового узнала, и не только о Париже, но и об архитектуре и об истории.
Хорошо спланированный маршрут включает в себя не только широко известные достопримечательности, но и маленькие необычные детали, на которые я бы и внимания не обратила. Отдельно хочется отметить доброжелательное, внимательное отношение Ольги. Большое спасибо! Обязательно вернусь на другие экскурсии!
Хорошо спланированный маршрут включает в себя не только широко известные достопримечательности, но и маленькие необычные детали, на которые я бы и внимания не обратила. Отдельно хочется отметить доброжелательное, внимательное отношение Ольги. Большое спасибо! Обязательно вернусь на другие экскурсии!
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S
Впечатление от экскурсии самое наилучшее. Главным образом благодаря гиду Ольге: она владеет огромным количеством интересной исторической информации, профессионально ее подаёт, а также приятна и непринуждённа в общении со своими клиентами-туристами. Настоятельно рекомендую посещение ее различных пешеходных экскурсий по Парижу - городу, который она очень тонко чувствует, прекрасно знает и любит.
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Данная экскурсия для тех, кто хочет глубже проникнуться жизнью граждан как современной Франции, так и этих же кварталов и домов в прошлом. Ольга - отличный внимательный гид, знает много интересного, рассказывает захватывающе, хочется ее слушать и слушать)) Рекомендую данную экскурсию, кому интересна жизнь современной Франции в истории!
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Д
Потрясающая прогулка вдоль Сены! Ольга рассказала очень много об истории Парижа, его зарождении и горожанах!
Очень рекомендую начинать свое путешествие в Париже именно с этой экскурсии! У вас будет возможность погрузиться в атмосферу этого прекрасного города и вдохновиться на все время поездки
Очень рекомендую начинать свое путешествие в Париже именно с этой экскурсии! У вас будет возможность погрузиться в атмосферу этого прекрасного города и вдохновиться на все время поездки
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