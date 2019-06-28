14 отзывов оставили туристы

Сена вчера и сегодня Вы погрузитесь в прошлое главной артерии Парижа: я расскажу о зарождении города на берегах Сены, о её в роли в развитии экономики и архитектуры, о многочисленных речных портах прошлого и сегодняшней навигации. Мы прогуляемся вдоль Сены от Лувра до парижской Мэрии, пересекая мосты: открывающиеся пейзажи этого пути особенно прекрасны в свете заходящего солнца.
Шедевры двух берегов Прогулка 👣 вдоль Сены позволит полюбоваться знаковыми парижскими достопримечательностями 🏛️, узнать их историю 📖 и услышать интересные сюжеты. Вас ждут:
Сады и дворец Пале-Рояль, где я расскажу о принцах ветви Орлеан;
Театр Комеди Франсез, в котором работал Мольер;
Лувр — вы узнаете об особенностях его архитектурного ансамбля и проследите историю бывшей резиденции французских королей;
Часть острова Ситэ и дворец Ситэ — здесь поговорим о знаменитой «колыбели Парижа» и о ещё одном королевском дворце;
Площадь Дофина — одна из первых королевских площадей Парижа и площадь Шатле с фонтаном и двумя театрами;
Башня Сен-Жак, которая восхитит стилем «пламенеющая готика», а у Мэрии Парижа вы услышите о казнях на одноимённой площади, которые когда-то были популярным спектаклем.
Организационные детали
Обратите внимание: это пешеходная экскурсия ⛳, а не прогулка на кораблике.
Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
Приходите, пожалуйста, на место встречи на 10 минут раньше.
Начало и место завершения
🚩 на площади Palais Royale — площади Королевского Дворца
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 18:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
Данная экскурсия для тех, кто хочет глубже проникнуться жизнью граждан как современной Франции, так и этих же кварталов и домов в прошлом. Ольга - отличный внимательный гид, знает много интересного, рассказывает захватывающе, хочется ее слушать и слушать )) Рекомендую данную экскурсию, кому интересна жизнь современной Франции в истории!
Елена
21 июня 2019
Ольга, спасибо большое за экскурсию. Получили большое удовольствие! И много интересной информации!
Андрей
17 июня 2019
Емко, содержательно, интересно и приятно было слушать.
ИРИНА
13 мая 2019
Вечерняя прогулка вдоль Сены – Ольга Третьякова. Ошеломительно прекрасно Ольга провела экскурсию. Дает намного больше информации, чем я ожидала в рамках темы. Очень живо, легко. Несколько часов незаметно пролетели. Передо мной Ольга развернула исторические события Франции ТАК ЖИВО, КАК ЕСЛИ Я САМА В НИХ УЧАСТВОВАЛА. Я ЭМОЦИОНАЛЬНО БЫЛА ВОВЛЕЧЕНА. Уникальная манера Изложения. Великолепное знание материала. Уважительно отношение к истории, культуре Франции, любовь к своему делу И к людям сделали свое дело. Я окончательно и безповоротно влюбилась в Париж. Готова еще и еще наслаждаться Ароматом любви прекрасной столицы!
Елена
4 апреля 2019
Интересная пешая прогулка по вечернему Парижу вдоль Сены в сопровождении знающего, увлечённого экскурсовода Ольги. Узнали много интересных историй, познакомились со знаменитыми и малоизвестными достопримечательностями Парижа. Экскурсия пролетела на одном дыхании! Большое спасибо!))
Дарья
7 ноября 2018
Очень интересная, познавательная экскурсия! Рекомендую
Павел
23 октября 2018
СПАСИБО, все очень понравилось!!!
Alexandra
17 октября 2018
Отличная экскурсия и совершенно замечательный гид! Я столько нового узнала, и не только о Париже, но и об архитектуре и об истории. Хорошо спланированный маршрут включает в себя не только широко известные достопримечательности, но и маленькие необычные детали, на которые я бы и внимания не обратила. Отдельно хочется отметить доброжелательное, внимательное отношение Ольги. Большое спасибо! Обязательно вернусь на другие экскурсии!
Лора
7 октября 2018
Ольга, спасибо вам большое за интересную экскурсию. Информации много, маршрут комфортный. На все вопросы я прлучила развернутый ответ. Ну и то, что Ольга очень приятный человек, делает экскурсию еще лучше)) спасибо
Станислав
4 октября 2018
Ольга заботливый и приветливый человек. Предварительно детально рассказала - как найти место нашей встречи и начала экскурсии, так как мы впервые были в Париже. Далее - встретила в установленном месте и вовремя. Сама экскурсия пролетела незаметно, как на одном дыхании, хотя мы с женой с непривычки таким количеством пеших прогулок до начала этой экскурсии уже были подуставшими... Однако есть пара минусов, которые стоит учесть Ольге.. Первый - это ее темп ходьбы. Она очень быстро ходит, практически летает и мы постоянно вынуждены были за ней успевать, а это для нас - практически бежать, чтобы сохранить ее темп, что не есть хорошо, так как пешая экскурсия - это не марафон и все-таки гиду необходимо подстраиваться под темп ходьбы клиентов. И второй минус - это частое перескакивание с одних исторических фактов и эпох - на другие, оттуда -на третьи и тд,, так что в голове образуется каша. Мы - гости Франции в большинстве не историки, а историю Франции помним только частично и то из курса истории в школе, да немного - из книг. На это надо делать акцент. Лучше меньше дать информации, но более упорядоченно. А в остальном - все хорошо. Спасибо ей за интересный маршрут и экскурсию.
Денис
29 сентября 2018
Хорошо прогулялись по незнакомым местам Парижа. Узнали историю Лувра, их строителей и жильцов, и многое интересное о местах и постройках вдоль Сены.
Инна
30 августа 2018
Мы с мужем были впервые в Париже, и нам очень повезло, что нашим гидом была Ольга. Экскурсия вдоль Сены была нашей первой экскурсией. Впечатления самые положительные и незабываемые. Много информации "не из книжки", интересная подача материала, меня очень удивило, что Ольга принесла с собой распечатанные дополнительные картинки, которые наглядно дополнили усную информацию. Ольга, спасибо вам большое, за то, что "приоткрыли" для нас чудесный город Париж.
Екатерина
18 августа 2018
Я первый раз в Париже, Ольга стала первым гидом, посвятившим меня в процесс появления Парижа, как города. Очень интересный маршрут, стиль изложения материала понятный и легко воспринимается. Время прошло очень быстро, несмотря на то, что почти 2 с лишним часа длилась экскурсия. Спасибо огромное!
Svetlana
5 августа 2018
Впечатление от экскурсии самое наилучшее. Главным образом благодаря гиду Ольге: она владеет огромным количеством интересной исторической информации, профессионально ее подаёт, а также приятна и непринуждённа в общении со своими клиентами-туристами. Настоятельно рекомендую посещение ее различных пешеходных экскурсий по Парижу - городу, который она очень тонко чувствует, прекрасно знает и любит.