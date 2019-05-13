14 отзывов оставили туристы

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Вечерняя прогулка вдоль Сены

Отправиться на свидание с городом света и изучить берега его главной артерии в лучах заката
Вас ждёт один из самых живописных маршрутов Парижа вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории города.

По ней в Париж доставляли продукты, по ней же в город приходили враги — я расскажу обо всех страницах судьбы Сены.

Вы увидите анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями её берегов и, конечно, прочувствуете атмосферу, особенно романтическую вечером.
4.9
16 отзывов
Вечерняя прогулка вдоль Сены
Вечерняя прогулка вдоль Сены
Вечерняя прогулка вдоль Сены

Описание экскурсии

Сена вчера и сегодня

Вы погрузитесь в прошлое главной артерии Парижа: я расскажу о зарождении города на берегах Сены, о её в роли в развитии экономики и архитектуры, о многочисленных речных портах прошлого и сегодняшней навигации. Мы прогуляемся вдоль Сены от Лувра до парижской Мэрии, пересекая мосты: открывающиеся пейзажи этого пути особенно прекрасны в свете заходящего солнца.

Шедевры двух берегов

Прогулка вдоль Сены позволит полюбоваться знаковыми парижскими достопримечательностями, узнать их историю и услышать интересные сюжеты. Вас ждут:

  • Сады и дворец Пале-Рояль, где я расскажу о принцах ветви Орлеан;
  • Театр Комеди Франсез, в котором работал Мольер;
  • Лувр — вы узнаете об особенностях его архитектурного ансамбля и проследите историю бывшей резиденции французских королей;
  • Часть острова Ситэ и дворец Ситэ — здесь поговорим о знаменитой «колыбели Парижа» и о ещё одном королевском дворце;
  • Площадь Дофина — одна из первых королевских площадей Парижа и площадь Шатле с фонтаном и двумя театрами;
  • Башня Сен-Жак, которая восхитит стилем «пламенеющая готика», а у Мэрии Парижа вы услышите о казнях на одноимённой площади, которые когда-то были популярным спектаклем.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это пешеходная экскурсия, а не прогулка на кораблике.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
  • Приходите, пожалуйста, на место встречи на 10 минут раньше.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Palais Royale - площади Королевского Дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями.
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Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
И
Вечерняя прогулка вдоль Сены – Ольга Третьякова.
Ошеломительно прекрасно Ольга провела экскурсию. Дает намного больше информации, чем я ожидала в рамках темы.
Очень живо, легко. Несколько часов незаметно пролетели. Передо мной Ольга
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развернула исторические события Франции ТАК ЖИВО, КАК ЕСЛИ Я САМА В НИХ УЧАСТВОВАЛА. Я ЭМОЦИОНАЛЬНО БЫЛА ВОВЛЕЧЕНА. Уникальная манера Изложения. Великолепное знание материала. Уважительно отношение к истории, культуре Франции, любовь к своему делу И к людям сделали свое дело. Я окончательно и безповоротно влюбилась в Париж. Готова еще и еще наслаждаться Ароматом любви прекрасной столицы!

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И
Мы с мужем были впервые в Париже, и нам очень повезло, что нашим гидом была Ольга. Экскурсия вдоль Сены была нашей первой экскурсией. Впечатления самые положительные и незабываемые. Много информации
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"не из книжки", интересная подача материала, меня очень удивило, что Ольга принесла с собой распечатанные дополнительные картинки, которые наглядно дополнили усную информацию.
Ольга, спасибо вам большое, за то, что "приоткрыли" для нас чудесный город Париж.

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Alexandra
Отличная экскурсия и совершенно замечательный гид! Я столько нового узнала, и не только о Париже, но и об архитектуре и об истории.
Хорошо спланированный маршрут включает в себя не только широко известные достопримечательности, но и маленькие необычные детали, на которые я бы и внимания не обратила. Отдельно хочется отметить доброжелательное, внимательное отношение Ольги. Большое спасибо! Обязательно вернусь на другие экскурсии!
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S
Впечатление от экскурсии самое наилучшее. Главным образом благодаря гиду Ольге: она владеет огромным количеством интересной исторической информации, профессионально ее подаёт, а также приятна и непринуждённа в общении со своими клиентами-туристами. Настоятельно рекомендую посещение ее различных пешеходных экскурсий по Парижу - городу, который она очень тонко чувствует, прекрасно знает и любит.
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Екатерина
Данная экскурсия для тех, кто хочет глубже проникнуться жизнью граждан как современной Франции, так и этих же кварталов и домов в прошлом. Ольга - отличный внимательный гид, знает много интересного, рассказывает захватывающе, хочется ее слушать и слушать)) Рекомендую данную экскурсию, кому интересна жизнь современной Франции в истории!
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Д
Потрясающая прогулка вдоль Сены! Ольга рассказала очень много об истории Парижа, его зарождении и горожанах!

Очень рекомендую начинать свое путешествие в Париже именно с этой экскурсии! У вас будет возможность погрузиться в атмосферу этого прекрасного города и вдохновиться на все время поездки
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