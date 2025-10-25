Экскурсия по замкам долины Луары и дегустация вин - из Парижа

Замки Луары — одна из главных достопримечательностей Франции. Вы побываете в трёх самых знаменитых замках, связанных с именами Леонардо да Винчи, Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи. Услышите увлекательные истории о жизни монархов, архитектурных тайнах и судьбах великих личностей, связанных с замками. А также продегустируете вина региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Сказочный замок Шамбор

Самый большой замок Луары и настоящий символ ренессансной архитектуры. По преданию, к проекту приложил руку сам Леонардо да Винчи. Здесь 440 залов, гигантская винтовая лестница и крыши, похожие на волшебный город.

Королевская резиденция Амбуаз

Крепость возвышается над городом и рекой. Здесь провёл юность Франциск I, сюда был приглашён Леонардо да Винчи, и именно здесь он провёл свои последние годы. Его могила находится в часовне Святого Юбера прямо на территории замка.

Дамский замок Шенонсо

Он был построен, спасён и украшен женщинами. Замок изящно перекинут через реку Шер — словно плывёт по воде. Здесь жили Диана де Пуатье и Екатерина Медичи, каждая оставила свой след в архитектуре и истории. Интерьеры полны уюта и изысканности, а вокруг — великолепные сады и тенистые аллеи.

Вы узнаете:

о загадочной винтовой лестнице в замке Шамбор

соперничестве двух великих женщин и как это сказалось на облике самого романтичного замка

где и как проходила королевская охота

где рос юный Франциск I и почему в замке Амбуаз повсюду геральдические символы Бретани

Приблизительный тайминг поездки:

7:00-9:30 — выезд из Парижа

9:30–11:00 — посещение замка Шамбор

12:00–15:00 — посещение замка Амбуаз, обед, дегустация

15:20–17:00 — посещение замка Шенонсо

17:00-20:00 — возвращение в Париж

Общее время путешествия 12–13 часов.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Mercedes Benz V-class с просторным салоном и откидными сидениями. В машине для вас будут питьевая вода, WI-FI и возможность зарядить телефон. За рулём будет один из наших водителей с профессиональным стажем не менее 15 лет

Экскурсию проводит лицензированный гид историк с аккредитацией

В стоимость входит дегустация вина и занимательные материалы для детей

Дополнительно оплачивается

обед — по договорённости мы порекомендуем и зарезервируем для вас столик в одном из лучших ресторанов городка Амбуаз

личные расходы

входные билеты:

— Шенонсо: €18 за взрослого, €15 -дети 7-18 лет, дети до 7 лет — бесплатно

— Амбуаз: €16,9 за взрослого, €14.10 – дети 7-18, дети до 7 лет — бесплатно

— Шамбор: €19 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно

Билеты можно купить на месте, однако мы рекомендуем сделать это заранее онлайн. При необходимости мы сделаем это за вас — обсудим детали в переписке. При наличии документов об инвалидности, студенческого билета и т. д. стоимость билетов уточняйте.

По запросу