Экскурсия по замкам долины Луары и дегустация вин - из Парижа
В сказочные Шамбор, Шенонсо и Амбуаз - на комфортном автомобиле с водителем
Замки Луары — одна из главных достопримечательностей Франции.
Вы побываете в трёх самых знаменитых замках, связанных с именами Леонардо да Винчи, Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи.
Услышите увлекательные истории о жизни монархов, архитектурных тайнах и судьбах великих личностей, связанных с замками. А также продегустируете вина региона.
Описание экскурсии
Сказочный замок Шамбор
Самый большой замок Луары и настоящий символ ренессансной архитектуры. По преданию, к проекту приложил руку сам Леонардо да Винчи. Здесь 440 залов, гигантская винтовая лестница и крыши, похожие на волшебный город.
Королевская резиденция Амбуаз
Крепость возвышается над городом и рекой. Здесь провёл юность Франциск I, сюда был приглашён Леонардо да Винчи, и именно здесь он провёл свои последние годы. Его могила находится в часовне Святого Юбера прямо на территории замка.
Дамский замок Шенонсо
Он был построен, спасён и украшен женщинами. Замок изящно перекинут через реку Шер — словно плывёт по воде. Здесь жили Диана де Пуатье и Екатерина Медичи, каждая оставила свой след в архитектуре и истории. Интерьеры полны уюта и изысканности, а вокруг — великолепные сады и тенистые аллеи.
Вы узнаете:
о загадочной винтовой лестнице в замке Шамбор
соперничестве двух великих женщин и как это сказалось на облике самого романтичного замка
где и как проходила королевская охота
где рос юный Франциск I и почему в замке Амбуаз повсюду геральдические символы Бретани
Приблизительный тайминг поездки: 7:00-9:30 — выезд из Парижа 9:30–11:00 — посещение замка Шамбор 12:00–15:00 — посещение замка Амбуаз, обед, дегустация 15:20–17:00 — посещение замка Шенонсо 17:00-20:00 — возвращение в Париж
Общее время путешествия 12–13 часов.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Mercedes Benz V-class с просторным салоном и откидными сидениями. В машине для вас будут питьевая вода, WI-FI и возможность зарядить телефон. За рулём будет один из наших водителей с профессиональным стажем не менее 15 лет
Экскурсию проводит лицензированный гид историк с аккредитацией
В стоимость входит дегустация вина и занимательные материалы для детей
Дополнительно оплачивается
обед — по договорённости мы порекомендуем и зарезервируем для вас столик в одном из лучших ресторанов городка Амбуаз
личные расходы
входные билеты: — Шенонсо: €18 за взрослого, €15 -дети 7-18 лет, дети до 7 лет — бесплатно — Амбуаз: €16,9 за взрослого, €14.10 – дети 7-18, дети до 7 лет — бесплатно — Шамбор: €19 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно
Билеты можно купить на месте, однако мы рекомендуем сделать это заранее онлайн. При необходимости мы сделаем это за вас — обсудим детали в переписке. При наличии документов об инвалидности, студенческого билета и т. д. стоимость билетов уточняйте.
По запросу
вместо дегустации вин можем посетить семейную шоколадную лавку (с дегустацией)
вместо посещения одного из замков можем организовать дополнительную дегустацию с изучением винного погреба — оплачивается дополнительно
