Насладитесь Диснейлендом без очередей.
Личный гид проведёт вас по двум паркам, покажет лучшие аттракционы и обеспечит комфортный отдых для всей семьи.
Личный гид проведёт вас по двум паркам, покажет лучшие аттракционы и обеспечит комфортный отдых для всей семьи.
Описание билетаВИП сопровождение и комфорт Эта экскурсия создана для тех, кто ценит время и удобство. Ваш персональный гид в Диснейленде проведёт с вами 7 часов, организует маршрут и поможет наслаждаться отдыхом без лишних забот. Аттракционы без очередей Под руководством гида вы сможете проходить на все аттракционы без ожидания, что особенно важно для семей с детьми. Вас ждут самые популярные развлечения и лучшие места на параде персонажей. Знакомство с двумя парками Во время экскурсии вы исследуете оба парка Диснейленда, познакомитесь с их историей и откроете для себя самые яркие уголки волшебного мира. Это незабываемый день, наполненный сказочной атмосферой, радостью и комфортом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Билеты
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
€950 за всё до 10 чел.
Билеты
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
€950 за всё до 4 чел.
Билеты
VIP-сопровождение в Диснейленде
Погрузитесь в волшебство Диснейленда без очередей и стресса. Профессиональный гид обеспечит комфорт и незабываемые впечатления для всей семьи
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
€950 за всё до 12 чел.