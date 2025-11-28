Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь Диснейлендом без очередей.



Личный гид проведёт вас по двум паркам, покажет лучшие аттракционы и обеспечит комфортный отдых для всей семьи.

€690 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание билета ВИП сопровождение и комфорт Эта экскурсия создана для тех, кто ценит время и удобство. Ваш персональный гид в Диснейленде проведёт с вами 7 часов, организует маршрут и поможет наслаждаться отдыхом без лишних забот. Аттракционы без очередей Под руководством гида вы сможете проходить на все аттракционы без ожидания, что особенно важно для семей с детьми. Вас ждут самые популярные развлечения и лучшие места на параде персонажей. Знакомство с двумя парками Во время экскурсии вы исследуете оба парка Диснейленда, познакомитесь с их историей и откроете для себя самые яркие уголки волшебного мира. Это незабываемый день, наполненный сказочной атмосферой, радостью и комфортом.

