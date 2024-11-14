Aux Champs-Élysées, Aux Champs-Élysées… В названии самой известной улицы Парижа будто заключён весь шарм французской столицы, от встречи с этим местом всегда ждут чего-то особенного.
Вы рассмотрите роскошные елисейские фасады, узнаете, как сформировался облик квартала, послушаете рассказы о кутюрье и шоколатье. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Вы рассмотрите роскошные елисейские фасады, узнаете, как сформировался облик квартала, послушаете рассказы о кутюрье и шоколатье. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
- Вы полюбуетесь Триумфальной аркой, выставочной архитектурой Парижа конца 19 — начала 20 века и великолепными зданиями в стиле ампир
- Познакомитесь с особенностями планировки улиц в этой части Парижа
- Разглядывая витрины бутиков, услышите истории их открытия и оцените, как каждый из них стремится выделиться среди других елисейских магазинов
- Узнаете, откуда появился крокодил Lacoste и как Луи Вюитон изменил моду навсегда
- Заглянете в культовые кофейни и рестораны, научитесь разбираться во французских правилах питания
- А также увидите заведение, где бывал главный герой «Триумфальной арки» Ремарка, и погрузитесь в литературную атмосферу города
В программе аудиоэкскурсии:
- Кинотеатр Gaumont Champs-Élysées, популярное заведение для парижских киноманов
- Кондитерская Ladurée, где продают элитную выпечку и конфеты с 1862 года
- Площадь Согласия, пример создания архитектурного ансамбля в тесной застройке средневекового города
- Триумфальная арка, один из символов столицы и всей страны, напоминающий о победах и жертвах французской истории
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€8
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Шарля де Голля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 10280 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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