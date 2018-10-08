читать дальше

и на будни, и на выходные: сначала Руан, затем Онфлер (с обедом), потом Довиль. Мы ездили в воскресенье, и получилось, что с утра в Руане не смогли полностью осмотреть соборы, т. к. в них шла служба. В частности, в церкви Жанны д'Арк (современной постройки) витражи из церкви-предшественницы, а в знаменитом руанском соборе не могли рассмотреть витражи, алтарь, условную гробницу Ричарда Львиное сердце (там захоронено только его сердце). В Онфлере гид провела в очень хороший ресторанчик, но мы бы фактически и не поняли, какое это прелестное место, если бы не несчастье с водителем (ему стало плохо, и пока ждали другую машину, смогли прогуляться по городку без гида, посмотрели старую часть городка).

Кроме того, стоит учитывать погодные условия и лучше информировать туристов: в Довиль нас привезли в самую жару, на огромный песчаный пляж, при том, что никого заранее не предупредили, что там можно искупаться. Гид зачем-то предложила группе погулять по густо усеянному загорающими пляжу (???), никто не захотел, чему она очень удивлялась.

На обратном пути попали в многокилометровую пробку, т. к. в воскресенье вечером многие парижане, выезжавшие в Нормандию на 1 день, уезжали обратно. Если бы изменили порядок экскурсии - с утра Довиль, Онфлер, а во второй половине дня - Руан, то части организационных проблем просто не было бы.