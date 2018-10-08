Мои заказы

Вся прелесть Нормандии: Руан, Онфлёр, Этрета

Большое путешествие из Парижа по городам сказочного берега Франции
Невозможно понять Нормандию, посетив только один город. Поэтому мы отправимся в небольшое путешествие по региону. Вы познакомитесь с тремя разноплановыми городами.

Получите целую гамму визуальных и вкусовых впечатлений — попробуете знаменитые напитки, которые прославили Нормандию, и посетите Сады Этрета. А также немного пообщаетесь с местными жителями.
3.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
17
ноя18
ноя20
ноя21
ноя23
ноя27
ноя29
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Руан

  • Мы прогуляемся по мощёным улочкам, где тут и там встречаются деревянные дома, колокола и башни.
  • Заглянем в готический собор, который Клод Моне писал десятки раз.
  • Обсудим судьбу Жанны д’Арк.

Онфлёр

  • Вы рассмотрите деревянную церковь Святой Катерины 16 века.
  • Насладитесь живописными пейзажами.
  • И конечно же, продегустируете напитки, которыми с давних пор славится регион, — сидр, кальвадос, ликёр и сок из яблок.

Этрета

  • Мы поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом.
  • Посетим знаменитые Сады Этрета (Les Jardins d’Étretat) — современное арт-пространство, где ландшафтный дизайн и скульптура создают магическую атмосферу.
  • Полюбуемся меловыми арками, бирюзовым океаном и отвесными скалами.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются входной билет в Сады Этрета — €12 за чел.,
    дегустации, перекусы и прочие личные расходы — по желанию.
  • Возможно проведение экскурсии для группы до 6 чел. Подробности уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 582 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!
Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 окт 2018
Нормандию подпортила погода. Проблема была в следующем: несмотря на то, что набралась мини- группа всего 4 человека, гид шел с 1 или 2 вперед, а остальных не ждал. Сложно было
сфотографироваться, т. к. тогда отстанешь и не услышишь рассказ. Гида попросили ждать. Но у него было ограничено время. При этом гид прекрасно знает историю, интересно и много рассказывал, к его знаниям и содержательной части претензий нет.

Е
Елена
9 авг 2018
Хороший вариант - мини-группа. В моем случае состояла из 6 человек. Транспорт удобный, водители хорошие. Сама идея экскурсии очень неплохая, но воплощение оставляет желать лучшего. По-видимому, разработана единая схема поездки
и на будни, и на выходные: сначала Руан, затем Онфлер (с обедом), потом Довиль. Мы ездили в воскресенье, и получилось, что с утра в Руане не смогли полностью осмотреть соборы, т. к. в них шла служба. В частности, в церкви Жанны д'Арк (современной постройки) витражи из церкви-предшественницы, а в знаменитом руанском соборе не могли рассмотреть витражи, алтарь, условную гробницу Ричарда Львиное сердце (там захоронено только его сердце). В Онфлере гид провела в очень хороший ресторанчик, но мы бы фактически и не поняли, какое это прелестное место, если бы не несчастье с водителем (ему стало плохо, и пока ждали другую машину, смогли прогуляться по городку без гида, посмотрели старую часть городка).
Кроме того, стоит учитывать погодные условия и лучше информировать туристов: в Довиль нас привезли в самую жару, на огромный песчаный пляж, при том, что никого заранее не предупредили, что там можно искупаться. Гид зачем-то предложила группе погулять по густо усеянному загорающими пляжу (???), никто не захотел, чему она очень удивлялась.
На обратном пути попали в многокилометровую пробку, т. к. в воскресенье вечером многие парижане, выезжавшие в Нормандию на 1 день, уезжали обратно. Если бы изменили порядок экскурсии - с утра Довиль, Онфлер, а во второй половине дня - Руан, то части организационных проблем просто не было бы.

