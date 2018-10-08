Невозможно понять Нормандию, посетив только один город. Поэтому мы отправимся в небольшое путешествие по региону. Вы познакомитесь с тремя разноплановыми городами.
Получите целую гамму визуальных и вкусовых впечатлений — попробуете знаменитые напитки, которые прославили Нормандию, и посетите Сады Этрета. А также немного пообщаетесь с местными жителями.
Описание экскурсии
Руан
- Мы прогуляемся по мощёным улочкам, где тут и там встречаются деревянные дома, колокола и башни.
- Заглянем в готический собор, который Клод Моне писал десятки раз.
- Обсудим судьбу Жанны д’Арк.
Онфлёр
- Вы рассмотрите деревянную церковь Святой Катерины 16 века.
- Насладитесь живописными пейзажами.
- И конечно же, продегустируете напитки, которыми с давних пор славится регион, — сидр, кальвадос, ликёр и сок из яблок.
Этрета
- Мы поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом.
- Посетим знаменитые Сады Этрета (Les Jardins d’Étretat) — современное арт-пространство, где ландшафтный дизайн и скульптура создают магическую атмосферу.
- Полюбуемся меловыми арками, бирюзовым океаном и отвесными скалами.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии.
- Дополнительно оплачиваются входной билет в Сады Этрета — €12 за чел.,
дегустации, перекусы и прочие личные расходы — по желанию.
- Возможно проведение экскурсии для группы до 6 чел. Подробности уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 582 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 окт 2018
Нормандию подпортила погода. Проблема была в следующем: несмотря на то, что набралась мини- группа всего 4 человека, гид шел с 1 или 2 вперед, а остальных не ждал. Сложно было
Е
Елена
9 авг 2018
Хороший вариант - мини-группа. В моем случае состояла из 6 человек. Транспорт удобный, водители хорошие. Сама идея экскурсии очень неплохая, но воплощение оставляет желать лучшего. По-видимому, разработана единая схема поездки
