4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Золотая капля, или обратная сторона Парижа

Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем

Natasha
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Natasha – ваш гид
Дорогие друзья, примотайте свою камеру к руке крепко-накрепко, а еще лучше – оставьте её дома от греха! Мы идем в самый разношерстный, разноцветный, многоэтнический, грязный и прекрасный квартал города за Северным вокзалом.

Через дебри открыточных видов и клише - к пониманию Парижа живого и настоящего.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Встреча на Северном вокзале
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа

Что вас ожидает

Другой Париж: этнический фактор
На красивых фотографиях и кадрах из фильмов образы городов со временем становятся искусственными «имплантами» из прошлого. Отправляясь в конвейер обзорных экскурсий, они теряют самое главное – связь с реальностью. На прогулке по району Золотая капля (Гут д’Ор) я хочу показать яркую и пульсирующую жизнь многоликого Парижа, с его проблемами, их предысторией и разворачивающимися социальными метаморфозами. За полтора часа вы посетите не одну страну, а несколько: по крайней мере, именно такое впечатление создастся у вас, когда вы увидите, как арабские вывески сменяются индийскими, а ажурные османские дома тонут в толпе уличных торговцев.

История миграции
В исторически неспокойном квартале вы узнаете об истоках и современности иммиграции во Францию, о связанных с ней рисках и о том, как приспосабливаются к жизни в блистательной европейской столице бедняки со всего света. Поговорим о трансформациях в этническом составе в период индустриализации, о формировавшейся параллельно специфической культуре детей мигрантов и тех социальных задачах, которые, увы, решались неэффективно.

Город света или тьмы?
Во время экскурсии я покажу обратную сторону города света. Однако не думайте, что мы идем в полную тьму! Это контрастная прогулка и неоднозначный район, но я постараюсь доказать, что Париж – это город-мир, что разнообразие может быть как даром, так и проклятием. Все зависит от того, как вы его используете :) Ах да, в беседы о насущном будут ненавязчиво вторгаться заметки историко-архитектурного характера – о метро и урбанистике, творческой стороне контркультур и многом другом.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто любит задавать себе сложные вопросы, хочет видеть живой город, а не картинку с открытки, и интересуется современной жизнью во всем её многообразии.
  • Прогулка не подойдет людям, которые не выносят вида грязи и разноцветной толпы.
  • С детьми можно, если они подростки, и вы согласны, что мы будем обсуждать остросоциальные вопросы.
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа
Золотая капля, или обратная сторона Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Северном вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natasha
Natasha
Париж...я открою Вам секрет. Парижей не один, их тысячи и важно разглядеть свой. Я помогу найти Ваш, меняя диоптрии, рассказывая о современности и истории, утонченном искусстве и социальных контрастах, политике и кулинарии. Как художник и историк, который живет здесь уже 4 года, я лично знаю столицу с разных сторон. Здесь я окончила Сорбонну и познакомилась с миром серьезной науки, здесь же я делаю мои проекты по истории ювенальной юстиции, организую исторические фестивали, пишу графический роман, дружу с людьми из самых разных стран, живу с моим французским возлюбленным и делюсь яркими, сильными впечатлениями, разнообразными размышлениями и ценной инсайдерской информацией с моими гостями. Буду рада встрече с Вами!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 декабря 2019
Экскурсия просто огонь!

Очень содержаиельно и интересно, действительно неожиданная сторона Парижа. Посмотреть на настоящий, а не на открыточный город, узнать как живут люди за стенами красивых зданий, посмотреть на индуские, африканские, арабские улочки, местных гопников и нищету - это не для нежных людей, но для тех кто хочет смотреть на мир реалистично и без розовых очков очков.

Наташа отличный рассказчик, поразительно умная, культурнаяи приятная девушка.
Ещё раз спасибо за экскурсию!

Рекомендую!
Александр
20 октября 2019
В итоге у нас произошло крушение стереотипов!)) Золотая капля оказалась прикольным и интересным местом, а мы ждали треша и угара посередь бела дня! Калоритно и необычно. Экскурсии есть куда развиваться - удлинить маршрут и побольше остановок в интересных местах! Для тех, кто обошел в Париже уже все традиционные места посещения!
2 августа 2019
Вы приезжаете в Париж и в аэропорту,в общественном транспорте,в кафе и музеях вы замечаете,что население этого города очень многонационально.Можно закрыть глаза и представить себя в 19ом, начале 20ого веках.Но нет,вы в сегодняшнем и завтрашнем Париже! Экскурсия была чрезвычайно интересна и позновательна.Яркая,пахучая Азия.Разноцветная,шумная Африка.Cами,мы бы никогда не забрались в эти кварталы на севере Парижа. Большое спасибо Наташе!
Рамазан
4 июня 2019
Наташа отличный гид и интересный собеседник. Если вы хотите увидеть Париж с другой стороны, то
это то, что вам нужно. Полезный бонусом являлись ответы на все возникающие вопросы и рекомендация отличного ресторана. Рекомендую.

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