4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Другой Париж: этнический фактор

На красивых фотографиях и кадрах из фильмов образы городов со временем становятся искусственными «имплантами» из прошлого. Отправляясь в конвейер обзорных экскурсий, они теряют самое главное – связь с реальностью. На прогулке по району Золотая капля (Гут д’Ор) я хочу показать яркую и пульсирующую жизнь многоликого Парижа, с его проблемами, их предысторией и разворачивающимися социальными метаморфозами. За полтора часа вы посетите не одну страну, а несколько: по крайней мере, именно такое впечатление создастся у вас, когда вы увидите, как арабские вывески сменяются индийскими, а ажурные османские дома тонут в толпе уличных торговцев.

История миграции

В исторически неспокойном квартале вы узнаете об истоках и современности иммиграции во Францию, о связанных с ней рисках и о том, как приспосабливаются к жизни в блистательной европейской столице бедняки со всего света. Поговорим о трансформациях в этническом составе в период индустриализации, о формировавшейся параллельно специфической культуре детей мигрантов и тех социальных задачах, которые, увы, решались неэффективно.

Город света или тьмы?

Во время экскурсии я покажу обратную сторону города света. Однако не думайте, что мы идем в полную тьму! Это контрастная прогулка и неоднозначный район, но я постараюсь доказать, что Париж – это город-мир, что разнообразие может быть как даром, так и проклятием. Все зависит от того, как вы его используете :) Ах да, в беседы о насущном будут ненавязчиво вторгаться заметки историко-архитектурного характера – о метро и урбанистике, творческой стороне контркультур и многом другом.

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