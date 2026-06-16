Мы отвезём вас во французскую провинцию к любимым местам Клода Моне. Вы прогуляетесь по знаменитым садам в Живерни, увидите пруд с кувшинками и японский мостик. А затем отправитесь в Нормандию, где мы устроим для вас пикник в стиле импрессионизма.
Описание трансфер
- Мы заберём вас прямо из отеля и отправимся в Живерни (75 км. от Парижа) — в тот самый живописный уголок, где жил и творил Клод Моне.
- Вы сможете самостоятельно прогуляться по знаменитому саду с кувшинками и японским мостикам. Заглянете в дом Моне и насладитесь атмосферой в своём ритме.
- После отправимся в уютную нормандскую деревню — тихое, очень фотогеничное место со старинными домами и настоящим французским настроением. Здесь вас ждёт пикник в стиле «завтрак на траве» — как на картине Моне.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Парижа и обратно, билеты в дом и сад Моне (на 2 человек) и пикник в нормандской деревне (на 2 человек).
- Дополнительно можно заказать расширенный вариант пикника, билеты для остальных участников — €15 за чел., услуги гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 907 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!
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