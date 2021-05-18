Полезная информация о Руане
Что нужно знать о Руане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Руане
22:2736
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Руан
|По-английски
|Rouen
|Столица региона
|Руан является столицей региона
|Население города
|112 787 чел.
|Аэропорт
|Boos URO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря
Где находится Руан на карте
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