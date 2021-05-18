Полезная информация о Руане

Что нужно знать о Руане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Руане
22:2736
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаРуан
По-английскиRouen
Столица регионаРуан является столицей региона
Население города112 787 чел.
АэропортBoos URO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Руан на карте

Популярные экскурсии в Руане

Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
5
40 отзывов
150
за чел.
Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
5
3 отзыва
130
за чел.
Истории и легенды о простом люде, королях и героях средневековой Франции и... лучшая утка в стране!