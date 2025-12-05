Мои заказы

Плотина Вобана – экскурсии в Страсбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Плотина Вобана» в Страсбурге на русском языке
Страсбург - столица Рождества
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
На велосипеде
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 4 чел.
О Страсбурге с любовью
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Свидание со Страсбургом
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
€348 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 декабря 2025
    Свидание со Страсбургом
    Большое спасибо Марине за экскурсию!
  • О
    Олег
    4 ноября 2025
    Свидание со Страсбургом
    Огромное спасибо Марине за потрясающее впечатление от города. Мы абсолютно ничего заранее специально не читали по Страсбургу, чтобы получить максимальные
    впечатления, но и предположить не могли, насколько это нас поразит. Отличная погода, сам по себе необычно великолепный город плюс профессиональный рассказ Марины, заставил нас влюбиться в него. Она без всякой занудности, без перечисления множества дат и местных великих людей, а просто дополняя местные фантастические виды небольшими, но емкими комментариями, показала нам центр города за 2,5 часа так, что они пролетели как полчаса. Спасибо Марина! 😘

  • A
    Alex
    12 октября 2025
    Свидание со Страсбургом
    Marina is great knowledgeable professional guide!!! We like excursion very much. Recommend to anyone visiting Strasbourg.
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2025
    Велопрогулка по Страсбургу
    Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.
    Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.
    Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.

    Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.
    4 часа пролетели незаметно
    Однозначно рекомендую!
  • E
    Elena
    23 сентября 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина, спасибо огромное вам за интересный тур, с таким энтузиазмом и прекрасной энергией!!! Очень интересный маршрут и факты, не скучно точно😂 очень рекомендую Марину. Вы получите большое удовольствие, как получили мы. Спасибо ❤️🙏
  • В
    Валерия
    9 сентября 2025
    Велопрогулка по Страсбургу
    Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются
    на двух колёсах.
    За время экскурсии мы посмотрели и старый город, и немецкий, и европейский квартал. Сложилось понимание, куда хочется вернуться что ещё посмотреть, где погулять.
    Марина очень чуткий и внимательный гид. Например, захватила мне дождевик, но при этом всё равно решили под ливнем не мокнуть и переждали его (за увлекательным рассказом) под "козырьком" фахверкового домика. С таким чудесным гидом никая погода не страшна)

  • A
    Anna
    9 сентября 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Все хорошо
  • С
    Сергей
    7 сентября 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Спасибо большое! Обзорная экскурсия по Страсбургу была интересной и познавательной. Было бы замечательно, если бы появился такой же обзорный гид по Ницце.
  • И
    Игорь
    20 августа 2025
    Свидание со Страсбургом
    Огромное спасибо Марине за экскурсию! Нам все понравилось: и логичный маршрут, по которому увидишь важные и красивые места, и море интересных фактов, которые подтверждаются фотографиями. Получили огромное удовольствие) Обязательно буду рекомендовать вас друзьям- путешественникам!
  • A
    Andrei
    19 августа 2025
    Свидание со Страсбургом
    И детям и взрослым было очень интересно и познавательно слушать. В конце марина порекомендовала рестораны с местной кухней. Оказались очень хорошие рестораны с вкусной едой. Всем рекомендуем брать экскурсии, не пожалеете.
  • Л
    Ленар
    5 августа 2025
    Свидание со Страсбургом
    Большое спасибо Марине за экскурсию по Страсбургу! Было очень познавательно и интересно! 😊
  • A
    Aleksandra
    30 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина прекрасный рассказчик, увлекательно и не банально знакомит с историей и легендами города, демонстрирует интересные локации без толп людей и это в момент наибольшего числа туристов - в период Рождественских ярмарок.
    Мы прекрасно провели время и остались очень довольны!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Наша прогулка по Страсбургу с Мариной была просто отличной. Познакомились с историей города, его гастрономическим и культурным наследием. Марина потрясающе
    интересный рассказчик, профессиональный гид с глубокими познаниями истории города и способностью легко ее донести до туристов. Как мы поняли, она организует разные виды экскурсий, включая велосипедные. В следующий раз обязательно возьмем велоэкскурсию!

  • А
    Алиса
    28 июля 2025
    О Страсбурге с любовью
    Удивительная экскурсия! Юлия очень грамотно и интересно составила маршрут, который позволил мне на некоторое время почувствовать себя не туристом, а жителем города. Прекрасный рассказ в деталях остался в памяти! Обязательно вернемся в Страсбург!
  • М
    Мария
    23 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Благодаря нашему уважаемому гиду Марине, мы узнали много интересного о Страсбурге. Марина ведет свою экскурсию очень динамично, у нее прекрасный
    русский язык и впечатляющие знания об интересных деталях из истории города, скрытых от обычного туриста, которыми она с нами поделилась. Маршрут детально продуман и мы ни разу за 2 часа не успели заскучать. Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим за возможность увидеть Страсбург глазами местного жителя, любящего и знающего свой город.

  • N
    Natalia
    4 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Мы имели удовольствие насладиться частной экскурсией по Страсбургу с Мариной, и, должны сказать, это стало абсолютной изюминкой нашего однодневного путешествия!
    Марина была фантастическим гидом, которая оживила город своими глубокими знаниями и страстью. Она идеально спланировала маршрут, поделилась с нами множеством интересных фактов и историй и была очень дружелюбна и внимательна. Мы настоятельно рекомендуем Марину! 5/5 звезд!

  • A
    Aida
    20 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Мы влюбились в Страсбург, Марина нас заворожила рассказами, историей, улочкам,площадями, набережной. Без неё мы бы просто слепо бродили. Не прогадали,
    что взяли ещё дополнительный час и увидели больше красот,вкусно пообедали и запаслись советами для продолжения дня.
    Очень рекомендую, прекрасный город, прекрасный гид Марина с глазами цвета моря ☺️💗

  • Л
    Лада
    19 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина - просто волшебная. Мы были на одной волне. Мало того, что экскурсия интересная и многосторонняя, Марина еще надавала много мыслей и мест, где мы уже сами погуляли. Спасибо ей огромное
  • Ф
    Феликс
    13 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Получил огромное удовольствие от экскурсии с Мариной! Марина- и великолепный знаток города, и замечательный рассказчик, и при этом её экскурсия-
    очень продумана и организована. Ну и помимо того, что Марина-замечательный гид, она ещё и очень приятный в общении человек. Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    10 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Спасибо Марине! Экскурсия пролетела на одном дыхании, интересный маршрут и увлекательные рассказы от Марины. До этого была в Страсбурге несколько
    раз, но с экскурсией город заиграл новыми красками. После экскурсии пообедали местными блюдами в месте, которое рекомендовала Марина 100/100! Спасибо! 🙏🏻

Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в декабре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Плотина Вобана" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 348 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Плотина Вобана», 147 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль