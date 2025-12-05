И Иван Свидание со Страсбургом Большое спасибо Марине за экскурсию!

О Олег Свидание со Страсбургом читать дальше впечатления, но и предположить не могли, насколько это нас поразит. Отличная погода, сам по себе необычно великолепный город плюс профессиональный рассказ Марины, заставил нас влюбиться в него. Она без всякой занудности, без перечисления множества дат и местных великих людей, а просто дополняя местные фантастические виды небольшими, но емкими комментариями, показала нам центр города за 2,5 часа так, что они пролетели как полчаса. Спасибо Марина! 😘 Огромное спасибо Марине за потрясающее впечатление от города. Мы абсолютно ничего заранее специально не читали по Страсбургу, чтобы получить максимальные

A Alex Свидание со Страсбургом Marina is great knowledgeable professional guide!!! We like excursion very much. Recommend to anyone visiting Strasbourg.

Н Наталья Велопрогулка по Страсбургу Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.

Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.

Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.



Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.

4 часа пролетели незаметно

Однозначно рекомендую!

E Elena Свидание со Страсбургом Марина, спасибо огромное вам за интересный тур, с таким энтузиазмом и прекрасной энергией!!! Очень интересный маршрут и факты, не скучно точно😂 очень рекомендую Марину. Вы получите большое удовольствие, как получили мы. Спасибо ❤️🙏

О Олеся Французский Страсбург с немецкой душой Мы первый раз были в Страсбурге и экскурсия очень интересная и информативная!!! Большое спасибо Светлане!!!

В Валерия Велопрогулка по Страсбургу читать дальше на двух колёсах.

За время экскурсии мы посмотрели и старый город, и немецкий, и европейский квартал. Сложилось понимание, куда хочется вернуться что ещё посмотреть, где погулять.

Марина очень чуткий и внимательный гид. Например, захватила мне дождевик, но при этом всё равно решили под ливнем не мокнуть и переждали его (за увлекательным рассказом) под "козырьком" фахверкового домика. С таким чудесным гидом никая погода не страшна) Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются

A Anna Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу» Все хорошо

С Сергей Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу» Спасибо большое! Обзорная экскурсия по Страсбургу была интересной и познавательной. Было бы замечательно, если бы появился такой же обзорный гид по Ницце.

И Игорь Свидание со Страсбургом Огромное спасибо Марине за экскурсию! Нам все понравилось: и логичный маршрут, по которому увидишь важные и красивые места, и море интересных фактов, которые подтверждаются фотографиями. Получили огромное удовольствие) Обязательно буду рекомендовать вас друзьям- путешественникам!

A Andrei Свидание со Страсбургом И детям и взрослым было очень интересно и познавательно слушать. В конце марина порекомендовала рестораны с местной кухней. Оказались очень хорошие рестораны с вкусной едой. Всем рекомендуем брать экскурсии, не пожалеете.

Л Ленар Свидание со Страсбургом Большое спасибо Марине за экскурсию по Страсбургу! Было очень познавательно и интересно! 😊

A Aleksandra Свидание со Страсбургом Марина прекрасный рассказчик, увлекательно и не банально знакомит с историей и легендами города, демонстрирует интересные локации без толп людей и это в момент наибольшего числа туристов - в период Рождественских ярмарок.

Мы прекрасно провели время и остались очень довольны!

Т Татьяна Свидание со Страсбургом читать дальше интересный рассказчик, профессиональный гид с глубокими познаниями истории города и способностью легко ее донести до туристов. Как мы поняли, она организует разные виды экскурсий, включая велосипедные. В следующий раз обязательно возьмем велоэкскурсию! Наша прогулка по Страсбургу с Мариной была просто отличной. Познакомились с историей города, его гастрономическим и культурным наследием. Марина потрясающе

М Мария Свидание со Страсбургом читать дальше русский язык и впечатляющие знания об интересных деталях из истории города, скрытых от обычного туриста, которыми она с нами поделилась. Маршрут детально продуман и мы ни разу за 2 часа не успели заскучать. Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим за возможность увидеть Страсбург глазами местного жителя, любящего и знающего свой город. Благодаря нашему уважаемому гиду Марине, мы узнали много интересного о Страсбурге. Марина ведет свою экскурсию очень динамично, у нее прекрасный

Н Наталья Французский Страсбург с немецкой душой Светлана очень хорошо рассказала о Страсбурге. Спасибо большое, всем рекомендую!

К Карина Французский Страсбург с немецкой душой Потрясающая экскурсия! Легкая, но в то же время вдумчивая, с интересными фактами и историями! Многое узнали о городе, увидели все знаковые места. Ни секунды не было скучно, только интересно!!!!

N Natalia Свидание со Страсбургом читать дальше Марина была фантастическим гидом, которая оживила город своими глубокими знаниями и страстью. Она идеально спланировала маршрут, поделилась с нами множеством интересных фактов и историй и была очень дружелюбна и внимательна. Мы настоятельно рекомендуем Марину! 5/5 звезд! Мы имели удовольствие насладиться частной экскурсией по Страсбургу с Мариной, и, должны сказать, это стало абсолютной изюминкой нашего однодневного путешествия!

A Aida Свидание со Страсбургом читать дальше что взяли ещё дополнительный час и увидели больше красот,вкусно пообедали и запаслись советами для продолжения дня.

Очень рекомендую, прекрасный город, прекрасный гид Марина с глазами цвета моря ☺️💗 Мы влюбились в Страсбург, Марина нас заворожила рассказами, историей, улочкам,площадями, набережной. Без неё мы бы просто слепо бродили. Не прогадали,