Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
11 дек в 13:30
12 дек в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
€348 за всё до 3 чел.
- ТТатьяна17 октября 2025Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.
- ААлиса27 июля 2025Удивительная экскурсия! Юлия очень грамотно и интересно составила маршрут, который позволил мне на некоторое время почувствовать себя не туристом, а жителем города. Прекрасный рассказ в деталях остался в памяти! Обязательно вернемся в Страсбург!
- ЛЛюбовь30 декабря 2024Здравствуйте,
Создалось впечатление, что наша группа гиду была не интересна
- ЕЕвгения20 декабря 2024Юлия - прекрасный экскурсовод, много знает, структурированно рассказывает, гибко адресует запросы группы.
- ВВалерий27 марта 2024Хорошо
- ММария12 января 2024Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
- ММарина10 января 2024И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора!
идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!!
как
- ДДина3 января 2024Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном
Все было интересно и очень понравилось
- ААлександр24 декабря 2023Все супер! Рекомендую!
- ММаргарита8 ноября 2023Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…
- ЕЕлена4 ноября 2023Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!
- оольга29 октября 2023коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
- ССофия10 сентября 2023Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.
- ААнна11 августа 2023Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге
- ИИрина15 мая 2023Благодарю Юлию за интересную, содержательную и веселую экскурсию! Она- прекрасный собеседник, знающий и любящий Страсбург и его истории. Рекомендую!
- ВВладислав14 мая 2023Все прошло отлично, длилась экскурсия даже чуть дольше, чем было запланировано. Интересно, без спешки, узнал много нового. Вероятно еще вернусь.
- ЛЛюбовь6 апреля 2023Катя разказала очень много интересных историй, как о городе, так и о франции. Мы бы советовали, детям очень понравилось (12,15 лет)!
- KKoch,31 марта 2023Спасибо Юлии за замечательную экскурсию, было очень интересно узнать о соборе и городе. Много интересных деталей и историй, нам с подругами очень понравилось!
- ЕЕгор6 марта 2023Экскурсия очень понравилась. Юлия интересно рассказывает и хорошо знает историю. Было не скучно! Спасибо!
- ЭЭльвира17 января 2023Благодарим Юлию от всей души за очаровательную прогулку по Страсбургу! Несмотря на экстремальные погодные условия, гид очень профессионально выполнила свою
