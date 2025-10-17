Т Татьяна Старый город и Маленькая Франция Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.

А Алиса О Страсбурге с любовью Удивительная экскурсия! Юлия очень грамотно и интересно составила маршрут, который позволил мне на некоторое время почувствовать себя не туристом, а жителем города. Прекрасный рассказ в деталях остался в памяти! Обязательно вернемся в Страсбург!

Л Любовь О Страсбурге с любовью Здравствуйте,

Создалось впечатление, что наша группа гиду была не интересна

Е Евгения О Страсбурге с любовью Юлия - прекрасный экскурсовод, много знает, структурированно рассказывает, гибко адресует запросы группы.

В Валерий О Страсбурге с любовью Хорошо

М Мария Старый город и Маленькая Франция читать дальше со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую! Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не

М Марина О Страсбурге с любовью

идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!!



как читать дальше будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями!



и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов!



Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей! И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора!идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!!как

Д Дина Старый город и Маленькая Франция Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном

Все было интересно и очень понравилось

А Александр О Страсбурге с любовью Все супер! Рекомендую!

М Маргарита Старый город и Маленькая Франция Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…

Е Елена Старый город и Маленькая Франция Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!

о ольга О Страсбурге с любовью коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.

С София Старый город и Маленькая Франция Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.

А Анна Старый город и Маленькая Франция Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге

И Ирина О Страсбурге с любовью Благодарю Юлию за интересную, содержательную и веселую экскурсию! Она- прекрасный собеседник, знающий и любящий Страсбург и его истории. Рекомендую!

В Владислав Старый город и Маленькая Франция Все прошло отлично, длилась экскурсия даже чуть дольше, чем было запланировано. Интересно, без спешки, узнал много нового. Вероятно еще вернусь.

Л Любовь Старый город и Маленькая Франция Катя разказала очень много интересных историй, как о городе, так и о франции. Мы бы советовали, детям очень понравилось (12,15 лет)!

K Koch, О Страсбурге с любовью Спасибо Юлии за замечательную экскурсию, было очень интересно узнать о соборе и городе. Много интересных деталей и историй, нам с подругами очень понравилось!

Е Егор О Страсбурге с любовью Экскурсия очень понравилась. Юлия интересно рассказывает и хорошо знает историю. Было не скучно! Спасибо!