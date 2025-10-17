Мои заказы

Мост Ворона – экскурсии в Страсбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Мост Ворона» в Страсбурге на русском языке, цены от €7, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Страсбург - столица Рождества
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Старый город и Маленькая Франция
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
11 дек в 13:30
12 дек в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
О Страсбурге с любовью
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Свидание со Страсбургом
Пешая
2 часа
-
10%
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Пешая
2 часа
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
€348 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 октября 2025
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.
  • А
    Алиса
    27 июля 2025
    О Страсбурге с любовью
    Удивительная экскурсия! Юлия очень грамотно и интересно составила маршрут, который позволил мне на некоторое время почувствовать себя не туристом, а жителем города. Прекрасный рассказ в деталях остался в памяти! Обязательно вернемся в Страсбург!
  • Л
    Любовь
    30 декабря 2024
    О Страсбурге с любовью
    Здравствуйте,
    Создалось впечатление, что наша группа гиду была не интересна
  • Е
    Евгения
    20 декабря 2024
    О Страсбурге с любовью
    Юлия - прекрасный экскурсовод, много знает, структурированно рассказывает, гибко адресует запросы группы.
  • В
    Валерий
    27 марта 2024
    О Страсбурге с любовью
    Хорошо
  • М
    Мария
    12 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
    читать дальше

    со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую!

  • М
    Марина
    10 января 2024
    О Страсбурге с любовью
    И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора!
    идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!!

    как
    читать дальше

    будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями!

    и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов!

    Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей!

  • Д
    Дина
    3 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном
    Все было интересно и очень понравилось
  • А
    Александр
    24 декабря 2023
    О Страсбурге с любовью
    Все супер! Рекомендую!
  • М
    Маргарита
    8 ноября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…
  • Е
    Елена
    4 ноября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!
  • о
    ольга
    29 октября 2023
    О Страсбурге с любовью
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
  • С
    София
    10 сентября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге
  • И
    Ирина
    15 мая 2023
    О Страсбурге с любовью
    Благодарю Юлию за интересную, содержательную и веселую экскурсию! Она- прекрасный собеседник, знающий и любящий Страсбург и его истории. Рекомендую!
  • В
    Владислав
    14 мая 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Все прошло отлично, длилась экскурсия даже чуть дольше, чем было запланировано. Интересно, без спешки, узнал много нового. Вероятно еще вернусь.
  • Л
    Любовь
    6 апреля 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя разказала очень много интересных историй, как о городе, так и о франции. Мы бы советовали, детям очень понравилось (12,15 лет)!
  • K
    Koch,
    31 марта 2023
    О Страсбурге с любовью
    Спасибо Юлии за замечательную экскурсию, было очень интересно узнать о соборе и городе. Много интересных деталей и историй, нам с подругами очень понравилось!
  • Е
    Егор
    6 марта 2023
    О Страсбурге с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Юлия интересно рассказывает и хорошо знает историю. Было не скучно! Спасибо!
  • Э
    Эльвира
    17 января 2023
    О Страсбурге с любовью
    Благодарим Юлию от всей души за очаровательную прогулку по Страсбургу! Несмотря на экстремальные погодные условия, гид очень профессионально выполнила свою
    читать дальше

    работу! Мы получили ответы на все наши вопросы, а я ещё тот любопытный персонаж! Вопросов всегда задаю очень много;)
    В общем, мы в восторге от Страсбурга! Хотим приехать ещё!
    Спасибо Юлии, что помогла нам в полной мере ощутить дух этого потрясающего города Франции!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Мост Ворона»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Страсбург - столица Рождества
  2. Старый город и Маленькая Франция
  3. О Страсбурге с любовью
  4. Свидание со Страсбургом
  5. Страсбург, в котором живет Рождество
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в декабре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Мост Ворона" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 348 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Мост Ворона», 172 ⭐ отзыва, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль