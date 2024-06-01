Берлинская телебашня – экскурсии в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Берлинская телебашня» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
328 отзывов
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
25 за человека
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
  • V
    Vadim
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Очень понравилось спасибо
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
  • A
    Anastassia
    16 мая 2024
    Берлин для детей
    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
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    наш гид. Она показала достопримечательности Берлина и рассказала много интересных фактов. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами Татьяны, чтобы ещё больше узнать про этот интереснейший город. Спасибо большое. Наша группа- Эстония- Германия:)

    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной
  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
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    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Берлин для детей
    Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰 Были с ребенком 2х лет, Татьяна продумала маршрут, чтобы мы все качественно провели время) Спасибо!
    Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰
  • T
    Tatjana
    21 апреля 2024
    Все грани Берлина за один день
    Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть
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    подробнее. Гид учитывала наши пожелания и отвечала на любые вопросы, давала советы по питанию, шоппингу, делала прекрасные фотографии 😊 Очень рекомендую.

  • А
    Александер
    7 апреля 2024
    Берлин для детей
    Всё прошло идеально! Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    Все грани Берлина за один день
    Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
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    он всегда очень быстро и подробно отвечал. Очень хотелось пойти и на другие экскурсии, которые предлагал Дмитрий но, к сожалению не сложилось со временем. В следующий раз обязательно пойду на другие экскурсии. Спасибо Дмитрию и всего ему хорошего.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинская телебашня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ежедневная прогулка по Берлину
  2. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  3. Все грани Берлина за один день
  4. Берлин для детей
  5. Весь Берлин: с Запада на Восток
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Берлинская телебашня" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 240. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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