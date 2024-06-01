1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- AAnastassia16 мая 2024В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- ДДарья22 апреля 2024Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰 Были с ребенком 2х лет, Татьяна продумала маршрут, чтобы мы все качественно провели время) Спасибо!
- TTatjana21 апреля 2024Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть
- ААлександер7 апреля 2024Всё прошло идеально! Рекомендую.
- ААнастасия29 марта 2024Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду
- ССветлана22 марта 2024Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинская телебашня»
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