Драматическим событиям Второй мировой войны предшествовало развитие в Германии партии Гитлера и национал-социалистического движения.

У многих людей возникают вопросы, как такой народ, который подарил миру прекрасных поэтов, литераторов, выдающихся хирургов, лучших учёных, позволил прийти к власти нацизму, власть которого чуть не уничтожила народ и привела к потери целостности Германии?

На этой экскурсии 🧭 я расскажу Вам, как это произошло, что послужило толчком к развитию Национал — социалистического движения в Германии. Почему людей подкупали их лозунги.