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Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах

5
8 отзывов
Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Многие задаются вопросом: как народ, подаривший миру плеяду поэтов, ученых и композиторов, позволил прийти к власти нацистам? На этой экскурсии 🧭 мы с вами постараемся отыскать ответ, а заодно пройдемся по берлинским местам, связанным с Гитлером и его окружением.

Вы увидите Бункер фюрера, штаб-квартиру Люфтваффе и мемориалы памяти тех, кто стал жертвами нацизма.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 📜История и культура
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €187 за экскурсию

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Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах
Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах

Что вы увидите

  • Место проведения Гитлером секретных совещаний
  • Бункер фюрера
  • Музей-мемориал «Топография террора» на месте подвалов Гестапо и СС
  • Места проведения факельных шествий и парадов в честь дня рождения Фюрера
  • Здание министерства авиации Третьего рейха
  • Дворец слёз
  • Надземный бункер
  • Памятник советским воинам
  • Мемориал жертвам Холокоста и многое другое
Драматическим событиям Второй мировой войны предшествовало развитие в Германии партии Гитлера и национал-социалистического движения.
У многих людей возникают вопросы, как такой народ, который подарил миру прекрасных поэтов, литераторов, выдающихся хирургов, лучших учёных, позволил прийти к власти нацизму, власть которого чуть не уничтожила народ и привела к потери целостности Германии?
На этой экскурсии 🧭 я расскажу Вам, как это произошло, что послужило толчком к развитию Национал — социалистического движения в Германии. Почему людей подкупали их лозунги.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах
Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах
Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах
Берлин при Гитлере в 1933-1945 годах

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей М.
Андрей М.
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8 отзывов оставили туристы

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