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Индивидуальный тур по Берлину

Аксиния Ш.
Аксиния Ш. – Гид из Берлина
Вас будет ждать увлекательных пешеходных тур по самым главным берлинским достопримечательностям.

Вы увидите знаменитый Бранденбургские ворота и пройдете по Липовой Аллее, осмотрите старинный университет имени Гумбольдта и пройдетесь по Музейному острову.

А также прочувствуете атмосферу Берлина на его исторических улочках.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Индивидуальный тур по Берлину
Индивидуальный тур по Берлину

Что вы увидите

  • Бранденбургские ворота
  • Липовая Аллея
  • Университет им. Гумбольдта
  • Берлинский Собор
  • Музейный остров
  • Хакские дворы
  • Александрплатц Телебашня
  • Квартал Св. Николая
  • Жандарменмаркт
  • Чекпойнт Чарли
  • Потсдамер Платц
  • Дворец Бельвю
  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма
  • Курфюрстердамм
Как Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме или Тауэр в Лондоне, так и Бранденбургские ворота являются символом и визитной карточкой
Берлина.
Это самая узнаваемая берлинская достопримечательность 🏛️, с которой началось строительство в берлинском классицистическом стиле. Они
находятся в сердце столицы ⭐️ Германии и примыкают к легендарной Липовой Аллее, которая соединяет ворота с бывшей королевской
резиденцией, а также являются одним из самых высоких строений на Парижской площади, их высота составляет более двадцати пяти метров.
Бранденбургские ворота - своеобразная граница между Восточным и Западным Берлином!
Именно от Бранденбургских ворот мы и предлагаем Вам начать обзорный тур и заглянуть по обе стороны Берлина.
Наш маршрут: Бранденбургские ворота - Липовая Аллея - Университет им. Гумбольдта - Берлинский Собор - Музейный остров 🏝️ - Хакские дворы
  • Александрплатц - Телебашня - Квартал Св. Николая - Жандарменмаркт - Чекпойнт Чарли - Потсдамер Платц - Дворец Бельвю -
  • Мемориальная церковь ⛪ кайзера Вильгельма - Курфюрстердамм.
Что входит
  • Услуги гида
  • Пеший тур
Что не входит
  • Транспортные услуги (45 евро в час за группу до 4 человек)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 На ресепшн в Вашем отеле
Индивидуальный тур по Берлину
Индивидуальный тур по Берлину
Индивидуальный тур по Берлину
Индивидуальный тур по Берлину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Аксиния Ш.
Аксиния Ш.
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Аксиния Ш. проводит ещё 4 экскурсии

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