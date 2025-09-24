Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по барам Дюссельдорфа
Увлекательная прогулка по барам Дюссельдорфа с историческими рассказами и дегустацией местного пива Альт
24 сен в 18:00
25 сен в 18:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
€150 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 сен в 15:00
€30 за человека
