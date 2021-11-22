Что вас ожидает

Прогулка по заснеженному Кёльну

Вы пройдете по самым красивым и праздничным улицам Кёльна, где я расскажу вам об истории города и поведаю его легенды, покажу главные достопримечательности, нетуристические места, известные лишь местным жителям, и веселые заведения! Мы обойдем самые знаменитые и интересные объекты Кёльна, украшенные огнями и хвоей к Рождеству, а по пути будем заглядывать на рождественские рынки, чтобы попробовать традиционные немецкие вкусности и согреться горячим глинтвейном.

Главные рождественские базары города.

Кёльн славится потрясающими рождественскими базарами, самый «вкусный» из которых традиционно располагается на площади перед Кёльнским собором. Вы сможете обойти более сотни павильонов с сувенирами ручной работы, засахаренным миндалем и фруктами в шоколадной глазури. А средневековый рынок в районе Хоемаркт пропитан колоритом старой Германии: уличные музыканты играют на средневековых инструментах, площадь освещается огнём факелов, горожан развлекают арлекины и настоящий кукольный театр. Кроме того, мы заглянем на Морской рынок, рынок ангелов, рынок Святого Николая и другие праздничные базары.

Если Кёльна вам покажется недостаточно, мы прокатимся до соседних Бонна, Дюссельдорфа или в рождественский город-сувенир Моншау, где вас также ждут увлекательные прогулки и старейшие рождественские ярмарки.

Организационные детали

Экскурсия проводится с 24 ноября по 24 декабря.