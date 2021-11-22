Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии

Окунуться в праздничную атмосферу на прогулке по зимнему городу!

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6 отзывов
С самого конца ноября, когда приходит время Адвента, весь Кёльн начинает готовиться к Рождеству: на прилавках появляются пряничные домики и фигурки из шоколада, улицы украшают ёлками и гирляндами, а воздух наполняется терпко-сладким запахом жареного миндаля и корицы.

На зимней прогулке по старому Кёльну вы обойдете все главные достопримечательности города, узнаете старинные легенды, заглянете на лучшие праздничные ярмарки и почувствуете сказочную атмосферу немецкого Рождества!
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по заснеженному Кёльну

Вы пройдете по самым красивым и праздничным улицам Кёльна, где я расскажу вам об истории города и поведаю его легенды, покажу главные достопримечательности, нетуристические места, известные лишь местным жителям, и веселые заведения! Мы обойдем самые знаменитые и интересные объекты Кёльна, украшенные огнями и хвоей к Рождеству, а по пути будем заглядывать на рождественские рынки, чтобы попробовать традиционные немецкие вкусности и согреться горячим глинтвейном.

Главные рождественские базары города.

Кёльн славится потрясающими рождественскими базарами, самый «вкусный» из которых традиционно располагается на площади перед Кёльнским собором. Вы сможете обойти более сотни павильонов с сувенирами ручной работы, засахаренным миндалем и фруктами в шоколадной глазури. А средневековый рынок в районе Хоемаркт пропитан колоритом старой Германии: уличные музыканты играют на средневековых инструментах, площадь освещается огнём факелов, горожан развлекают арлекины и настоящий кукольный театр. Кроме того, мы заглянем на Морской рынок, рынок ангелов, рынок Святого Николая и другие праздничные базары.

Если Кёльна вам покажется недостаточно, мы прокатимся до соседних Бонна, Дюссельдорфа или в рождественский город-сувенир Моншау, где вас также ждут увлекательные прогулки и старейшие рождественские ярмарки.

Организационные детали

Экскурсия проводится с 24 ноября по 24 декабря.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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