Для туризма или для бизнеса, Германия подходит идеально! Попробуем рассказать всё о её современной истории, о том, куда стоит поехать, что посмотреть, какие достопримечательности есть в Германии, немецкие блюда, культура, праздники и многое другое

Бранденбургские ворота

Сегодня речь пойдет об одном из самых развитых государств центральной Европы и всего мира в целом – Германии. ХорошоТАМ подготовил подробную информацию, касающуюся ее расположения, климата, особенностей экономического развития и многое другое. Начнем без долгих вступлений!

История становления государства Германия

С незапамятных времен на территории современной Германии жили только варвары. Много раз их пытались захватить римляне, но удавалось это крайне редко. Перед лицом врага местные племена создавали союзы и общими усилиями отбивали набеги иноземцев. Через некоторое время Римская Империя исчезла с лица земли, а земли варваров отошли Карлу Великому. Однако после его гибели государство вновь раскололось.

На заре 2-го тысячелетия местный правитель объединил племена и назвал их Священной Римской империей

На территории Германии в свое время возникли Тевтонский орден и орден меченосцев, которые атаковали Литовское княжество. В 16 веке держава пережила очередной распад. В таком состоянии оно существовало до 1862 года, в котором Отто Фон Бисмарк был назначен министром-председателем Пруссии. В 20 веке страна организовала 2 мировые войны. Обе проиграла, в результате чего раздробилась на ГДР и ФРГ. Лишь после распада Советского Союза страна вновь объединилась. В таких территориальных рамках она существует по наши дни.

Общая информация о стране

Расположение

Федеративная Республика Германия расположилась в центральной Европе. Границы страна делит с 10-ю странами, в числе которых: Дания на севере; Чехия и Польша на востоке; Бельгия, Нидерланды, Франция и Люксембург на западе. А вот с севера соседей нет. Там только Балтийское и Северное моря. В них есть пара островов, которые также принадлежат Германии. В целом географическое положение можно охарактеризовать как очень удачное.

Карта Германии

Климат

Страна расположилась очень удобно, в центральной части Европы. Умеренный климатический пояс дает прекрасный климат без аномалий и стихийных бедствий. Зима теплая, а лето не очень жаркое. Идеально.

Население

Примерная численность населения составляет 82 175 684 человек, что является вторым показателем в Европе и шестнадцатым в мире. Учитывая небольшую площадь страны (357 408,74 км²), тот факт, что страна по плотности населения занимает 36 место в мире, совсем неудивителен.

Столица Германии

Берлин

Форма правления

По своему государственному устройству Германия является федеративным государством, в которое входит 16 федеральных земель. А главой государства с 2005 года является одна из немногих женщин-политиков федеральный канцлер Ангела Меркель.

Религия

Большая часть населения страны (65%) проповедует христианство. Также в стране проповедуют католицизм, христианство и протестантизм. Но эти религии не так распространены и имеют местный характер.

Валюта

До 1999 года валютой в стране была немецкая марка. Но после вхождения страны в Еврозону было решено перейти на евро. Еще 3 года марки существовали как валюта, подчиненная евро. И только в 2002 году они были полностью выведены из употребления. А курс евро на сегодняшний день по отношению к рублю составляет примерно 1 к 70.

Телефонный код страны

+ 49

Телефоны экстренных служб

Если вы соберетесь посетить Германию, то с выбором точно не прогадаете. Это современная, развитая страна с богатой культурой и отменно работающими стражами порядка. Так что туристам можно бояться разве что хомячков и мелких карманных воришек. К слову, уничтожение первых преследуется по закону. Вторых лучше просто обходить стороной.

Но на всякий случай каждому туристу перед поездкой лучше выучить на память несколько номеров:

Полиция - 110;

Скорая помощь и пожарные – 112;

Справочная служба на русском языке (внутри страны): (0190) 87-22-50.

Также в крупных городах вы легко найдете телефонную будку, которых есть телефонныйсправочник, так что проблем с пониманием не возникнет.

Особенности жизни немцев

Стоит признать, что жизнь в этой развитой стране очень дорога. По российским деньгам. Но дело в том, что и зарплаты там на порядок выше, чем в нашей стране. Но если говорить в целом, то цены на продукты тут примерно такие же, как и в России. Зато цены на сферу услуг в разы превышают российские. На стрижку, например, уйдет от 10 до 50 евро. А проезд в общественном транспорте стоит 2,5 евро. Несравнимо с нашими 20-ю рублями.

Наверно, из-за таких цен немцы не такие открытые и добродушны люди, как, например, чехи или поляки. Самое подходящее слово для характеристики типичного немца – сдержанность. Они сдержано приветливы, сдержано услужливы. Немец не расскажет вам историю своей семьи до 7-го колена в подробностях. Зато он очень подробно и понятно объяснит вам, как пройти в то или иное место, если вы вдруг заплутали. Еще одно слово, подходящее немцам – прагматизм. Возникает ощущение, что этот народ не тратит ни секунды своей жизни на отдых или празднество (это, конечно, ошибочно, немцы умеют отдыхать похлеще русских). Прогуливаясь по тихим улочкам Дрездена, вы вряд ли найдете соринку или окурок на земле. Там очень чисто, можно сказать стерильно. И это не шутка.

За выброшенный мимо урны окурок можно легко схлопотать штраф евро в 50

Немцы очень любят ordnung (порядок). Такая педантичность помогла немцам вырасти в страну высокоразвитую, которая тем не менее не забывает о своих корнях. В каждом крупном городе есть исторический центр, который хранит в себе частичку прошлого. Побывать в них то же, что и перенестись в прошлое.

Лучший климат для туристов

Германия – страна, открытая для туризма. В ней можно отдыхать весь год, выбор времени года зависит больше от вида отдыха и предпочтений. Большинство туристов приезжает сюда впериод с мая по сентябрь. Цены в это время взлетают до небес, на улицах пробки, а туристов пруд пруди. Но на летнюю Германию посмотреть стоит: чаще всего везде солнечно, люди отдыхают на открытом воздухе, города и деревни оживают ближе к вечеру благодаря фестивалям и праздникам. Атмосфера непередаваемая и за нее стоит заплатить. Погода чаще всего стоит очень теплая, столбик термометра редко падает ниже 20°С. Это идеальное время для пеших прогулок или катания на велосипеде.

Если любите зимние виды спорта и предпочитаете активный отдых, то лучше всего ехать после Нового Года

В это время горнолыжные курорты в самом разгаре. Они продолжают активно работать до марта, когда начинает таять снег. Однако стоит брать во внимание, что световой день длится 6-8 часов, зато средняя температура очень комфортна — чуть ниже нуля. В промежуточные сезоны, весной или осенью страна отдыхает от туристов. Нет, они не пропадают совсем, просто их становится чуть меньше.

Берлин – сердце Германии

Самый крупный город страны, по совместительству ее столица – Берлин. По количеству населения из городов Евросоюза уступает только Лондону. Это современный и постоянно развивающийся мегаполис, являющийсякультурных и экономических центров всего Европейского союза.

После Второй мировой войны город разделили на Западную и Восточную части стеной. Ее длина составляла без малого 160 км. Но 1989 году она была разрушена и город вновь воссоединился.

Помимо Берлина в стране можно выделить еще с десяток крупных городов, что удивительно для страны средних размеров. Среди них:

Гамбург – 1,8 млн. чел.

Мюнхен – 1,45 млн. чел.

Кёльн – 1 млн. чел.

Франкфурт-на-Майне – 730 тыс. чел.

Штутгарт – 620 тыс. чел.

Дюссельдорф – 610 тыс. чел.

Дортмунд – 585 тыс. чел.

Эссен – 580 тыс. чел.

Лейпциг – 560 тыс. чел.

Бремен – 557 тыс. чел.

Куда лучше поехать отдыхать в первую очередь

В Германии каждый город по своему уникален и хранит в себе частицу истории. Но ведь человеку не разорваться, да и бюджет на путешествия у всех разный. ХорошоТАМ подобрали для вас 5 городов страны, куда нужно поехать в первую очередь.

Берлин

Берлин

Безусловно, столицу нужно посетить первым делом. Этот город, хранящий историю страны, каждый год посещают сотни тысяч туристов. История сокрыта не только в многочисленных музеях и храмах, но и в архитектуре города. Возникает ощущение, что некоторые районы Берлина выдернуты прямиком из сказочного мира Гарри Поттера или Алисы в стране чудес. Тут уже зависит от личной фантазии.

Мюнхен

Второй по значимости город Германии. Предназначен больше для любителей спокойного и степенного отдыха. Знакомство лучше начинать с исторической части города, которая просто поражает воображение. Визиткой города являются Собор Девы Марии и Церковь Святого Петра. Любителям автомобилей и всего четырехколесного необходимо посетить Музей BMW. А если вы поехали в Мюнхен осенью, то загляните на ежегодный пивной фестиваль «Октоберфест». Атмосфера и пиво там на высшем уровне.

Франкфурт

Франкфурт-на-Майне

Великолепный Франкфурт на Майне, кажется, знают все, вплоть туземных племен ЮАР. Город удивительным образом умудряется совмещать в себе модернистские торговые центры вместе с их быстротекущей жизнью и тихие районы исторического центра с классической сказочной архитектурой. Многие туристы приезжают сюда именно ради этого контраста.

Бремен

Бремен

Он основан в 786 году Карлом Великим. С тех времен сохранилось немало строений, которые стоит увидеть своими глазами. Город можно посетить хотя бы ради того, чтобы посмотреть на памятник известных во всем мире по сказке Бременских музыкантов.

Ганновер

Ганновер

Город расположился в нижней Саксонии. Известен тем, что там постоянно проходят крупномасштабные торгово-промышленные выставки. Современность и история очень гармонично переплелись в этом архитектуре этого города, позволяя наблюдать за несколькими стилями архитектуры одновременно.

Наиболее популярные виды отдыха

Помимо обычного туризма, в Германии можно отдыхать и другими способами. Среди них можно выделить следующие:

Пляжный отдых

Остров Рюген восхищает своими чистыми протяженными пляжами и красивейшей природой. Также понежиться под солнышком можно на Бинце. А если хочется единения с природой, то рекомендуем посетить пляж на острове Зильт вдали от мирской суеты. Также для туристов весь год работает комплекс под названием Дюнан Терме.

Горнолыжные курорты

Горнолыжный курорт в Германии очень развит и популярен. Среди всех курортов выделим несколько.На горе Цупшипе расположился горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен.

Гармиш-Партенкирхен, единственный во всей стране вошел в популярный топ альпийских курортов «Best of the Alps».

Насыщенная жизнь на этом курорте не даст заскучать ни на минуту. Второй по популярности курорт носит название Берхтесгаден. Представляет из себя 6 небольших комплексов, расположенных также в Альпах. Подойдет больше для эстетов, ибо пейзажи тут такие, будто они перекочевали на Альпы из сказочного мира. Придя сюда, вы сможете полюбоваться массой горных водопадов. Вишенкой на торте будет прекрасный вид на озеро Кенигзее. Ну и сами Альпы создают нужный колорит!Заслуживает внимания и горнолыжный комплекс Оберсдорф. Приехав сюда на отдых, вы можете совершенно случайно попасть на чемпионат мира, а в пабе встретить своего кумира-спортсмена. Длина всех спусков составляет без малого 44 километра. Также здесь есть большой развлекательный центр, где можно найти большое количество ресторанов, спа-центров и клубов.

Фестивали

Немцы – народ веселый, услужливый и дружелюбный. Поэтому для многих туристов посещение местных фестивалей является одним из любимых видов туризма. Фестивали в Германии проводятся на любой вкус и цвет: музыкальные, кинематографические, карнавалы и т. д. Несмотря на общепринятое мнение, немцы любят и умеют проводить время весело. Крупнейший в Европе фестивалькинематографического искусства– Берлинале. А наступление весны немцы отмечают фестивалем фейерверковпод названием «Рейн в огне». И, конечно, нельзя не сказать про осенний фестиваль пива «Октоберфест», куда мечтает попасть каждый русский человек.

И если пляжи, подобные немецким, можно встретить, например, в Италии на Сицилии, а покататься на лыжах можно на горных склонах Швейцарии, тофестивали – поистине немецкое развлечение, не имеющее в мире похожих аналогов.

Где лучше остановиться туристу

Вопрос довольно сложный. Это зависит больше от бюджета на путешествия и потребностей в комфорте. Если в прошлой жизни вы были спартанцем, то в летом можно вообще спать на земле, подложив кулак под голову. А если серьезно, то в летний период у туристов, путешествующих на автомобилях и правда очень распространен отдых в кемпингах с палатками. Не очень комфортабельно, зато бесплатно.

Тем, кто в палатках жить не привык можно снять отель на 2-3 звезды. Спа-салона там, конечно, не будет, зато уютный и комфортный номер – вполне. Цены сильно разнятся, все зависит от расположения относительно центра города. Но в среднем за такой номер придется выложить около 20-50 евро за неделю.

Более бюджетный вариант – снять хостел. Он обойдется примерно 20-25 евро за неделю. Если путешествуете семьей или небольшой группой, то можно попробовать снять квартиру. За нее придется отдать 100-300 евро.

Традиционные немецкая кухня

Немецкая кухня объединяет в себе традиции многочисленных регионов страны, потому и традиционное меню довольно разнообразно. Но обязательно вы должны попробовать:

Колбасы

Их насчитывается в стране 1500 тысячи видов. В таком ворохе каждый гурман найдет что-то себе по душе. Особенно популярные копченые и ливерные сорта.

Сосиски

Также очень популярны и пользуются спросом. Традиционные сорта изготавливают из свинины, существуют исключения. Гамбургские сосиски, например, готовят из телятины и рыбы. А «боквурст» (берлинские копчено-вареные сосиски) производятся из говядины с добавлением специй.

Кислая капуста

Немцы называют ее «Sauerkraut». Подается обычно как гарнир к мясу или рыбе.

Штрудель

Это скрученное тесто с начинкой, своеобразный рулет. В качестве начинки чаще всего используют вишню или яблоко.

Марципан

Традиционная немецкая сладость. Его делают из миндаля и сахарной пудры. Миндаль размельчается до порошка, после чего его смешивают с сахарной пудрой или иногда сиропом. В итоге получаем густую массу с приятным вкусом.

Стоит все это добро недешево. Приготовить такие блюда вам могут только в ресторанах или кафе, а средний счет за обед там составляет 10-15 евро (700-1000 р!). А если кушать в ресторанах уровнем повыше, то цена и вовсе может составить 30-60 евро.

Вообще, еда в Германии – удовольствие дорогое, если сравнивать с российскими ценами. «Прожжённые» рекомендуют питаться в кафе на окраинах (6-7 евро за обед)

А студенты отдают предпочтение кафе быстрого питания, где за 4,5-5 евро можно быстро и сытно перекусить.

Как добраться до Германии

Попасть в Германию русскому туристу не так просто. Нужно оформить ворох бумаг на разрешение, главная среди них – виза. Без нее посетить страну не получится. Туристам нужно оформлять обычную туристическую визу. Если же появилось желание подзаработать, то понадобится рабочая виза. Для учебы необходима учебная виза и так далее.

Существует 2 вида виз, которые позволят посетить страну – Шенгенская виза и национальнаявиза категории D.

Плюс первой в том, что с ней можно разъезжать по всей Европе, а вторая разрешает посетить только саму Германию. Конечно, лучше брать Шенгенскую визу, но иногда в ней отказывают. Тогда запасным аэродромом станет виза D. Ее получить легче, чем Шенген. Стоимость Шенгенской визы едина и составляет 35 евро, виза категории D – 60 евро.

Визу получили – пора в путь. Добраться до Германии можно на самолете, поезде или даже автобусе. Конечно, самолет – самый быстрый способ (2-3 часа полета). Стоимость билетов из Москвы на самые дешевые рейсы начинается от 8 тыс. рублей. Тем, кто боится летать, стоит обратить внимание на поезда и автобусы, которые за 25 часов довезут вас целенькими до Берлина. А вот стоимость сильно разнится – стоимость стандартного билета на поезд начинается от 300 евро (20 тыс. рублей), а за автобус придется заплатить примерно в 3 раза меньше. Все таки, самолет – самый оптимальный вариант путешествия как по цене, так и по времени.

Плюсы и минусы путешествия в Германию

Среди плюсов можно отметить следующие факты:

Выбрав Германию для путешествия, вы получите максимально высокий уровень сервиса , куда входит: качественное обслуживание в отеле или на курорте; комфортные апартаменты для отдыха; вкусная и здоровая пища.

, куда входит: качественное обслуживание в отеле или на курорте; комфортные апартаменты для отдыха; вкусная и здоровая пища. Самый привередливый турист найдет, что посмотреть в этой стране. Ведь здесь очень бережно относятся к истории.

в этой стране. Ведь здесь очень бережно относятся к истории. Праздники и фестивали создают незабываемую и волшебную атмосферу. Именно она очень прочно запоминается.

создают незабываемую и волшебную атмосферу. Именно она очень прочно запоминается. Пиво! Побывав в Германии, вы отведаете настоящее немецкое пиво, сваренное по старинным технологиям. И поверьте, с русскими сортами оно имеет мало общего.

Но и минусы тоже имеются:

Цены . В первую очередь они. Цены на еду, на проживание и поездки довольно сильно бьют по карману русского туриста. Все дело в разнице русского и немецкого уровня жизни.

. В первую очередь они. Цены на еду, на проживание и поездки довольно сильно бьют по карману русского туриста. Все дело в разнице русского и немецкого уровня жизни. Туристы . Да-да, вы не ослышались. Германия настолько привлекательна, что буквально наводнена туристами круглый год. Нет ничего хуже, чем любоваться видами собора или расписных домиков в жуткой давке.

. Да-да, вы не ослышались. Германия настолько привлекательна, что буквально наводнена туристами круглый год. Нет ничего хуже, чем любоваться видами собора или расписных домиков в жуткой давке. Для некоторых минусом может оказаться менталитет немцев. В двух словах его можно охарактеризовать как официально-благожелательный. Для открытого русского человека это может быть непривычным и даже неприятным событием.

Хороший отдых должен проходить за границей. Если желаете посетить Европу, то Германия — самый подходящий для этого кандидат. Тут вы точно не соскучитесь. Так что хорошего отдыха вам и легкой дороги!