Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии

Исследуйте Мюнхен с аудиогидом! Прогулка по главным достопримечательностям, пивным традициям и историческим местам. Удобно и увлекательно
Добро пожаловать в Мюнхен - столицу пива и истории! На аудиопрогулке по центру города можно рассмотреть средневековые церкви, посетить главные площади и открыть для себя атмосферные уголки.

вашим гидом, рассказывая о знаменитых мюнхенцах и пивной культуре Баварии.

Узнайте о таинственном следе дьявола, поднимитесь на смотровую площадку старейшей церкви и насладитесь панорамой города.

Загляните на рынок, чтобы попробовать местные продукты, и получите рекомендации по напиткам в известной пивоварне

6 причин купить этот аудиогид

  • 🍺 Погружение в пивную культуру
  • 🏰 Посещение средневековых церквей
  • 📱 Удобство аудиогида на смартфоне
  • 🌆 Панорамные виды с высоты
  • 🎨 Истории о знаменитых мюнхенцах
  • 🛍️ Продукты на рынке Виктуалиенмаркт
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Пивоварня Хофбройхаус
  • Церковь Глокеншпиль
  • Церковь святого Михаила
  • Рынок Виктуалиенмаркт
  • Площадь Мариенплац
  • Площадь Карлсплац
  • Собор Пресвятой Девы Марии

Описание аудиогида

  • Вы посетите главные достопримечательности и услышите их легенды
  • Раскроете историю основания Мюнхена, побываете на центральной площади и увидите таинственный след дьявола
  • Поднимитесь на смотровую площадку в старейшей церкви города и полюбуетесь его панорамой
  • Узнаете, что связывает столицу Баварии, монахов и пиво
  • Выясните особенности работы старейших пивоварен и познакомитесь с процессом изготовления пива разных сортов
  • Получите рекомендации напитков, которые стоит попробовать в самой известной пивоварне Мюнхена — среди её постоянных посетителей были Моцарт и Ленин
  • Заглянете на рынок и попробуете продукты, за которыми каждое утро приходят известные рестораторы и горожане
  • А также услышите истории из жизни знаменитых мюнхенцев

В программе аудиопрогулки:

  • пивоварня Хофбройхаус
  • церковь Глокеншпиль
  • церковь святого Михаила
  • рынок Виктуалиенмаркт
  • площадь Мариенплац
  • площадь Карлсплац
  • собор Пресвятой Девы Марии (Фрауэнкирхе)

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Карлсплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

