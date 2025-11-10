Добро пожаловать в Мюнхен - столицу пива и истории! На аудиопрогулке по центру города можно рассмотреть средневековые церкви, посетить главные площади и открыть для себя атмосферные уголки.
6 причин купить этот аудиогид
- 🍺 Погружение в пивную культуру
- 🏰 Посещение средневековых церквей
- 📱 Удобство аудиогида на смартфоне
- 🌆 Панорамные виды с высоты
- 🎨 Истории о знаменитых мюнхенцах
- 🛍️ Продукты на рынке Виктуалиенмаркт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Пивоварня Хофбройхаус
- Церковь Глокеншпиль
- Церковь святого Михаила
- Рынок Виктуалиенмаркт
- Площадь Мариенплац
- Площадь Карлсплац
- Собор Пресвятой Девы Марии
Описание аудиогида
- Вы посетите главные достопримечательности и услышите их легенды
- Раскроете историю основания Мюнхена, побываете на центральной площади и увидите таинственный след дьявола
- Поднимитесь на смотровую площадку в старейшей церкви города и полюбуетесь его панорамой
- Узнаете, что связывает столицу Баварии, монахов и пиво
- Выясните особенности работы старейших пивоварен и познакомитесь с процессом изготовления пива разных сортов
- Получите рекомендации напитков, которые стоит попробовать в самой известной пивоварне Мюнхена — среди её постоянных посетителей были Моцарт и Ленин
- Заглянете на рынок и попробуете продукты, за которыми каждое утро приходят известные рестораторы и горожане
- А также услышите истории из жизни знаменитых мюнхенцев
В программе аудиопрогулки:
- пивоварня Хофбройхаус
- церковь Глокеншпиль
- церковь святого Михаила
- рынок Виктуалиенмаркт
- площадь Мариенплац
- площадь Карлсплац
- собор Пресвятой Девы Марии (Фрауэнкирхе)
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Карлсплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Мюнхене
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
