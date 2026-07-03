Экскурсия по Мюнхену раскрывает мрачные страницы истории города, ставшего центром национал-социализма.
Прогулка по знаковым местам, где принимались судьбоносные решения, позволяет понять причины и последствия подъема нацистской партии.
Участники узнают о событиях, изменивших ход истории, и увидят, как современный Мюнхен сохраняет память о прошлом. Уникальная возможность глубже понять исторические процессы и их влияние на сегодняшний день
Прогулка по знаковым местам, где принимались судьбоносные решения, позволяет понять причины и последствия подъема нацистской партии.
Участники узнают о событиях, изменивших ход истории, и увидят, как современный Мюнхен сохраняет память о прошлом. Уникальная возможность глубже понять исторические процессы и их влияние на сегодняшний день
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю
- 🏛️ Знаковые места Мюнхена
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- 🎓 Образовательный аспект
- 🔍 Уникальные факты
Что можно увидеть
- Хофбройхаус
- Одеонсплатц
- Бриенерштрассе
- Кенигсплатц
- Дворец Правосудия
- Церковь католического братства
- Мариенплатц
Описание экскурсии
Урок истории
Через события и факты вы проследите судьбу Германии от Первой Мировой войны до 1945 года. Коснемся и сюжетов послевоенного возрождения Мюнхена. В результате вы поймете, как менялось отношение немцев к нацистской идеологии и как сегодня они воспринимают эту веху в истории страны.
Во время прогулки вы увидите:
- Хофбройхаус — знаменитый пивной ресторан, в зале которого провозгласили программу национал-социалистической партии. Мы поговорим об атмосфере, царившей в Германии в то время, когда набирала силу НСДАП.
- Одеонсплатц, где вы услышите о первой попытке партии захватить власть и о том, какие последствия для германской истории имел «Пивной путч» 1923 года.
- Бриенерштрассе: именно на этой улице находились здание гестапо и Коричневый дом — официальная резиденция партии. Мы обсудим, откуда у НСДАП были деньги и почему промышленники и финансовые воротилы Германии сделали ставку на национал-социалистов.
- Кенигсплатц — на площади вы увидите бывшую резиденцию фюрера, где был подписан Мюнхенский договор 1938, административное здание НСДАП и руины Пантеонов памяти. Мы поговорим об архитектурных планах партии по превращению Мюнхена в «столицу движения».
- Дворец Правосудия и Церковь католического братства, где вы узнаете о юных героях Сопротивления общества «Белая роза», а также о католическом священнике, который заявил, что «католик не может быть нацистом».
- Мариенплатц — прогулка закончится на центральной площади перед Старой Ратушей, где мы вспомним трагические события «хрустальной ночи».
При желании мы можем продолжить экскурсию и посетить мюнхенский музей «Национал-социализм: документационный центр».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Мариенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первый человек, к которому нужно обратиться за экскурсией в Мюнхене, не важно первый раз Вы посещаете этот прекрасный город или нет. Спасибо огромное за Вашу работу.
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