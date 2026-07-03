Экскурсия по Мюнхену раскрывает мрачные страницы истории города, ставшего центром национал-социализма. Прогулка по знаковым местам, где принимались судьбоносные решения, позволяет понять причины и последствия подъема нацистской партии. Участники узнают о событиях, изменивших ход истории, и увидят, как современный Мюнхен сохраняет память о прошлом. Уникальная возможность глубже понять исторические процессы и их влияние на сегодняшний день

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Урок истории

Через события и факты вы проследите судьбу Германии от Первой Мировой войны до 1945 года. Коснемся и сюжетов послевоенного возрождения Мюнхена. В результате вы поймете, как менялось отношение немцев к нацистской идеологии и как сегодня они воспринимают эту веху в истории страны.

Во время прогулки вы увидите:

Хофбройхаус — знаменитый пивной ресторан, в зале которого провозгласили программу национал-социалистической партии. Мы поговорим об атмосфере, царившей в Германии в то время, когда набирала силу НСДАП.

Одеонсплатц, где вы услышите о первой попытке партии захватить власть и о том, какие последствия для германской истории имел «Пивной путч» 1923 года.

Бриенерштрассе: именно на этой улице находились здание гестапо и Коричневый дом — официальная резиденция партии. Мы обсудим, откуда у НСДАП были деньги и почему промышленники и финансовые воротилы Германии сделали ставку на национал-социалистов.

Кенигсплатц — на площади вы увидите бывшую резиденцию фюрера, где был подписан Мюнхенский договор 1938, административное здание НСДАП и руины Пантеонов памяти. Мы поговорим об архитектурных планах партии по превращению Мюнхена в «столицу движения».

Дворец Правосудия и Церковь католического братства, где вы узнаете о юных героях Сопротивления общества «Белая роза», а также о католическом священнике, который заявил, что «католик не может быть нацистом».

Мариенплатц — прогулка закончится на центральной площади перед Старой Ратушей, где мы вспомним трагические события «хрустальной ночи».

При желании мы можем продолжить экскурсию и посетить мюнхенский музей «Национал-социализм: документационный центр».