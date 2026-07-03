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Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха

Погрузитесь в историю Мюнхена, узнав о его роли в эпоху Третьего Рейха. Экскурсия по ключевым местам города, связанным с нацистским прошлым
Экскурсия по Мюнхену раскрывает мрачные страницы истории города, ставшего центром национал-социализма.

Прогулка по знаковым местам, где принимались судьбоносные решения, позволяет понять причины и последствия подъема нацистской партии.

Участники узнают о событиях, изменивших ход истории, и увидят, как современный Мюнхен сохраняет память о прошлом. Уникальная возможность глубже понять исторические процессы и их влияние на сегодняшний день
5
1 отзыв

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  • 📚 Погружение в историю
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  • 🕰️ Понимание причин и последствий
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Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха

Что можно увидеть

  • Хофбройхаус
  • Одеонсплатц
  • Бриенерштрассе
  • Кенигсплатц
  • Дворец Правосудия
  • Церковь католического братства
  • Мариенплатц

Описание экскурсии

Урок истории

Через события и факты вы проследите судьбу Германии от Первой Мировой войны до 1945 года. Коснемся и сюжетов послевоенного возрождения Мюнхена. В результате вы поймете, как менялось отношение немцев к нацистской идеологии и как сегодня они воспринимают эту веху в истории страны.

Во время прогулки вы увидите:

  • Хофбройхаус — знаменитый пивной ресторан, в зале которого провозгласили программу национал-социалистической партии. Мы поговорим об атмосфере, царившей в Германии в то время, когда набирала силу НСДАП.
  • Одеонсплатц, где вы услышите о первой попытке партии захватить власть и о том, какие последствия для германской истории имел «Пивной путч» 1923 года.
  • Бриенерштрассе: именно на этой улице находились здание гестапо и Коричневый дом — официальная резиденция партии. Мы обсудим, откуда у НСДАП были деньги и почему промышленники и финансовые воротилы Германии сделали ставку на национал-социалистов.
  • Кенигсплатц — на площади вы увидите бывшую резиденцию фюрера, где был подписан Мюнхенский договор 1938, административное здание НСДАП и руины Пантеонов памяти. Мы поговорим об архитектурных планах партии по превращению Мюнхена в «столицу движения».
  • Дворец Правосудия и Церковь католического братства, где вы узнаете о юных героях Сопротивления общества «Белая роза», а также о католическом священнике, который заявил, что «католик не может быть нацистом».
  • Мариенплатц — прогулка закончится на центральной площади перед Старой Ратушей, где мы вспомним трагические события «хрустальной ночи».

При желании мы можем продолжить экскурсию и посетить мюнхенский музей «Национал-социализм: документационный центр».

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Мариенплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои
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экскурсии — авторские, я рассказываю о том, что меня действительно интересует, трогает и восхищает. Я — профессиональный гид. Исторические факты стараюсь преподносить занимательно и понятно. Мне очень важно, чтобы меня слушали и дети! Надеюсь, вам будет со мной интересно, легко и вкусно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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DMITRII
Первый человек, к которому нужно обратиться за экскурсией в Мюнхене, не важно первый раз Вы посещаете этот прекрасный город или нет. Спасибо огромное за Вашу работу.
Первый человек, к которому нужно обратиться за экскурсией в Мюнхене, не важно первый раз Вы посещаете
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