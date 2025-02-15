Личное свидание с Мюнхеном

Познакомьтесь с историей и культурой Мюнхена на дружеской экскурсии, исследуя знаковые места и скрытые жемчужины города
Эта индивидуальная экскурсия по Мюнхену идеально подходит для тех, кто хочет за один день увидеть главные достопримечательности и почувствовать дух города.

Прогулка включает посещение таких знаковых мест, как площадь Marienplatz, Старую
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и Новую ратуши, рынок Виктуальенмаркт и Старый Двор.

Участники узнают о традициях местного пивоварения и получат советы по лучшим местам для шоппинга и отдыха. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🍺 Истории о пивоварении
  • 🛍️ Советы по шоппингу
  • 📸 Удобные фотопаузы
Личное свидание с Мюнхеном
Личное свидание с Мюнхеном
Личное свидание с Мюнхеном
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Marienplatz
  • Старая ратуша
  • Новая ратуша
  • Виктуальенмаркт
  • Старый Двор
  • Старый Петер
  • Церковь Святого Духа
  • Резиденция
  • Одеон
  • Придворный сад

Описание экскурсии

Мы проводим экскурсию по маршруту, который детально продуман нашими гидами: вы посмотрите самое интересное и при этом не устанете. Вы увидите знаковые достопримечательности Мюнхена:

  • Площадь Marienplatz
  • Старую и Новую ратуши
  • Рынок Виктуальенмаркт
  • Первый замок местных правителей Старый Двор
  • Самую старую церковь Мюнхена по имени Старый Петер
  • Церковь приюта Святого Духа

А также Резиденцию, Одеон, Придворный сад и самое старое кафе.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы

Организационные детали

  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мариенплатц / Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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