Эта индивидуальная экскурсия по Мюнхену идеально подходит для тех, кто хочет за один день увидеть главные достопримечательности и почувствовать дух города.
Прогулка включает посещение таких знаковых мест, как площадь Marienplatz, Старую
Прогулка включает посещение таких знаковых мест, как площадь Marienplatz, Старую
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 🍺 Истории о пивоварении
- 🛍️ Советы по шоппингу
- 📸 Удобные фотопаузы
Что можно увидеть
- Marienplatz
- Старая ратуша
- Новая ратуша
- Виктуальенмаркт
- Старый Двор
- Старый Петер
- Церковь Святого Духа
- Резиденция
- Одеон
- Придворный сад
Описание экскурсии
Мы проводим экскурсию по маршруту, который детально продуман нашими гидами: вы посмотрите самое интересное и при этом не устанете. Вы увидите знаковые достопримечательности Мюнхена:
- Площадь Marienplatz
- Старую и Новую ратуши
- Рынок Виктуальенмаркт
- Первый замок местных правителей Старый Двор
- Самую старую церковь Мюнхена по имени Старый Петер
- Церковь приюта Святого Духа
А также Резиденцию, Одеон, Придворный сад и самое старое кафе.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы
Организационные детали
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мариенплатц / Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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