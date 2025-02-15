Эта индивидуальная экскурсия по Мюнхену идеально подходит для тех, кто хочет за один день увидеть главные достопримечательности и почувствовать дух города.Прогулка включает посещение таких знаковых мест, как площадь Marienplatz, Старую

и Новую ратуши, рынок Виктуальенмаркт и Старый Двор. Участники узнают о традициях местного пивоварения и получат советы по лучшим местам для шоппинга и отдыха. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–5 человек или €25 за человека, если вас больше

от €125 за 1–5 человек или €25 за человека, если вас больше

Ваш представитель в Мюнхене

Международная команда гидов Ваш представитель в Мюнхене

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Мы проводим экскурсию по маршруту, который детально продуман нашими гидами: вы посмотрите самое интересное и при этом не устанете. Вы увидите знаковые достопримечательности Мюнхена:

Площадь Marienplatz

Старую и Новую ратуши

Рынок Виктуальенмаркт

Первый замок местных правителей Старый Двор

Самую старую церковь Мюнхена по имени Старый Петер

Церковь приюта Святого Духа

А также Резиденцию, Одеон, Придворный сад и самое старое кафе.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Мюнхене, и частым гостям баварской столицы

Организационные детали