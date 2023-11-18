Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Мы отправимся в познавательное приключение по центру Мюнхена в формате интеллектуальной игры «Правда или ложь».
Вы будете не безучастными слушателями, а искателями истины! Откроете редчайшие факты, о которых не знают даже местные. И разберётесь, что исторически подтверждено, а что — вымысел чистой воды.
Вы будете не безучастными слушателями, а искателями истины! Откроете редчайшие факты, о которых не знают даже местные. И разберётесь, что исторически подтверждено, а что — вымысел чистой воды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Локации и сюжеты
- Городские фонтаны Мюнхена
- Первые общественные часы
- Талантливые уличные артисты
- Традиции немецкого карнавала «Фашинг»
- Странная средневековая башня
- Ценности королевского дворца
- Мюнхенские велорикши
Вы совершите путешествие во времени и:
- услышите о трагической судьбе герцога-основателя Мюнхена
- увидите любопытный экспонат 800-летней давности
- сравните старинные изображения Мюнхенского собора с его современным видом
- разберётесь, почему у храма «женское» название
- увидите, где правители средневекового Мюнхена выгуливали домашних львов
- вспомните о последствиях Второй Мировой войны у маленькой книжной лавки
- удивитесь, какие бесстрашные чиновники жили в Мюнхене в 20 веке
- оцените предприимчивость скульптора, создавшего главное украшение Новой ратуши
- узнаете, как необычно Городской совет решает вопросы порядка на улицах в наши дни
Слушайте, смотрите и отгадывайте, что правда, а что ложь!
Победитель и участники экскурсии-игры получат призы. По вашему желанию мы подготовим эту экскурсию как детскую, семейную или «для взрослых». Интересно будет всем!
Организационные детали
- Сообщите нам, пожалуйста, заранее количество участников, чтобы мы подготовили реквизит и призы
- Нам важно знать состав вашей компании: детки, взрослые или смешанная группа
- Игра рекомендована детям не младше 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Marienplatz
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Провели экскурсии для 5359 туристов
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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