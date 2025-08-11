Экскурсия-игра "Правда или ложь" предлагает уникальную возможность исследовать центр Мюнхена через призму исторических фактов и мифов. Участники узнают о белой лошади в храме, городских фонтанах и средневековом скотном рынке.



Погружение в историю позволит сравнить старинные изображения Мюнхенского собора с его современным видом и понять, почему у храма "женское" название. Увлекательное расследование подарит призы и массу впечатлений как взрослым, так и детям

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Мюнхене наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут, но могут быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, экскурсия возможна, но лучше одеться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.