Экскурсия-игра "Правда или ложь" предлагает уникальную возможность исследовать центр Мюнхена через призму исторических фактов и мифов. Участники узнают о белой лошади в храме, городских фонтанах и средневековом скотном рынке.
Погружение в историю позволит сравнить старинные изображения Мюнхенского собора с его современным видом и понять, почему у храма "женское" название. Увлекательное расследование подарит призы и массу впечатлений как взрослым, так и детям
Погружение в историю позволит сравнить старинные изображения Мюнхенского собора с его современным видом и понять, почему у храма "женское" название. Увлекательное расследование подарит призы и массу впечатлений как взрослым, так и детям
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Увлекательная игра-расследование
- 🏰 Исторические факты и мифы
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Призы для победителей
- 📚 Познавательно и интересно
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Мюнхене наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут, но могут быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, экскурсия возможна, но лучше одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Белая лошадь в храме
- Городские фонтаны
- Средневековый скотный рынок
- Первые общественные часы
- «Божественные» скрипки
- Странная башня
- Мюнхенский карильон
Описание экскурсии
Локации и сюжеты
- Белая лошадь в храме
- Городские фонтаны
- Средневековый скотный рынок
- Первые общественные часы
- «Божественные» скрипки
- Странная башня
- Мюнхенский карильон
Вы совершите путешествие во времени и:
- услышите о трагической судьбе герцога-основателя Мюнхена
- сравните старинные изображения Мюнхенского собора с его современным видом
- разберётесь, почему у храма «женское» название
- увидите, где правители средневекового Мюнхена выгуливали домашних львов
- вспомните о последствиях Второй Мировой войны у маленькой книжной лавки
- оцените предприимчивость скульптора, создавшего главное украшение Новой ратуши
Слушайте, смотрите и отгадывайте, что правда, а что ложь!
Прогулка по Мюнхену будет не просто экскурсионным маршрутом, а увлекательным расследованием. Победитель и участники экскурсии-игры получат призы. Интересно будет и взрослым, и детям!
Организационные детали
- Сообщите нам, пожалуйста, заранее количество участников, чтобы мы подготовили реквизит и призы
- Нам важно знать состав вашей компании: детки, взрослые или смешанная группа
- Игра рекомендована детям не младше 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ирена прекрасно провела экскурсию-игру для нас. Побольше бы таких интерактивных прогулок! Все остались очень довольны.
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