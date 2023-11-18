Экскурсия-игра «Правда или ложь»

Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного

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Мы отправимся в познавательное приключение по центру Мюнхена в формате интеллектуальной игры «Правда или ложь».

Вы будете не безучастными слушателями, а искателями истины! Откроете редчайшие факты, о которых не знают даже местные. И разберётесь, что исторически подтверждено, а что — вымысел чистой воды.
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Локации и сюжеты

  • Городские фонтаны Мюнхена
  • Первые общественные часы
  • Талантливые уличные артисты
  • Традиции немецкого карнавала «Фашинг»
  • Странная средневековая башня
  • Ценности королевского дворца
  • Мюнхенские велорикши

Вы совершите путешествие во времени и:

  • услышите о трагической судьбе герцога-основателя Мюнхена
  • увидите любопытный экспонат 800-летней давности
  • сравните старинные изображения Мюнхенского собора с его современным видом
  • разберётесь, почему у храма «женское» название
  • увидите, где правители средневекового Мюнхена выгуливали домашних львов
  • вспомните о последствиях Второй Мировой войны у маленькой книжной лавки
  • удивитесь, какие бесстрашные чиновники жили в Мюнхене в 20 веке
  • оцените предприимчивость скульптора, создавшего главное украшение Новой ратуши
  • узнаете, как необычно Городской совет решает вопросы порядка на улицах в наши дни

Слушайте, смотрите и отгадывайте, что правда, а что ложь!

Победитель и участники экскурсии-игры получат призы. По вашему желанию мы подготовим эту экскурсию как детскую, семейную или «для взрослых». Интересно будет всем!

Организационные детали

  • Сообщите нам, пожалуйста, заранее количество участников, чтобы мы подготовили реквизит и призы
  • Нам важно знать состав вашей компании: детки, взрослые или смешанная группа
  • Игра рекомендована детям не младше 6 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Для детей

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