читать дальше

wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna.



Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable.



I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips.



14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне.



Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной.



Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.