Групповая
до 19 чел.
Роскошные замки Баварии
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
28 фев в 07:30
1 мар в 07:30
€159 за человека
Групповая
до 15 чел.
Аугсбург - римский город в Баварии
Начало: Начало 26 пути железнодорожного вокзала Мюнхена
€80 за человека
Групповая
до 22 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Начало: Мюнхен Хауптбахнхоф (центральный ж/д вокзал)
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMariam26 октября 2025Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине Mercedes. По дороге Анна
- ААнастасия20 июля 2025Все было отлично, спасибо за чудесный день! Жду следующую экскурсию.
- ККсения22 марта 2025Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
- ООльга9 декабря 2024Экскурсия очень понравилась!!! Не смотря, на то, что в последний момент 2 участников отказались и на в итоге оказалось 4,
- ТТатьяна31 июля 2024Анна, наш гид провела нам замечательную экскурсию "Роскошные замки Баварии". Я записывалась на групповую экскурсию, но были только мы с
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
- TTatiana29 апреля 2024On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
- ЖЖанна24 декабря 2023Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь.
Спасибо большое и удачи 💜
- ААнонина23 декабря 2023Огромное спасибо Анне за отличную поездку и прекрасную экскурсию в Цюрие! Очень интересная и познавательная экскурсия в доступной и легкой для восприятия форме. День пролетел незаметно в прекрасной компании! Еще раз большое спасибо!
- ААлександра6 июня 2023От гида Анны наша семья осталась в полном восторге. Тур был прекрасно организован, передвигались на комфортном микроавтобусе, в назначенное время
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2026
Сейчас в Мюнхене в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 159. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
