Мои заказы

Экскурсии от Ж/Д вокзала Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Мюнхене на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Роскошные замки Баварии
На автобусе
10 часов
210 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Роскошные замки Баварии
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
28 фев в 07:30
1 мар в 07:30
€159 за человека
Аугсбург - римский город в Баварии
Пешая
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Аугсбург - римский город в Баварии
Начало: Начало 26 пути железнодорожного вокзала Мюнхена
€80 за человека
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Групповая
до 22 чел.
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
Начало: Мюнхен Хауптбахнхоф (центральный ж/д вокзал)
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mariam
    26 октября 2025
    Роскошные замки Баварии
    Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине Mercedes. По дороге Анна
    читать дальше

    нам рассказала много интересного о королях, истории Баварии. Тур был хорошо спланирован по времени. Заехали в Оберамаргаю,прогулялись по красивейшим улочкам,купили сувениры. Везле хватило времени спокойно все посмотреть,дворцы обворожительные,всем рекомендую их посмотреть! Погода была на удачу отоичная!! Осенняя Бавария особенно прекрасна!!!!

    Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машинеОтличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
  • А
    Анастасия
    20 июля 2025
    Роскошные замки Баварии
    Все было отлично, спасибо за чудесный день! Жду следующую экскурсию.
  • К
    Ксения
    22 марта 2025
    Роскошные замки Баварии
    Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
    Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
  • О
    Ольга
    9 декабря 2024
    Роскошные замки Баварии
    Экскурсия очень понравилась!!! Не смотря, на то, что в последний момент 2 участников отказались и на в итоге оказалось 4,
    читать дальше

    Анна отвезла нас на машине, за что ей огромное СПАСИБО!!!
    Все было великолепно и очень интересно. Анна очень хороший рассказчик и просто хороший человек!!!
    Езжайте, не пожалеете, эти эмоции, которые Вы получите, не возможно описать словами!!!

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Роскошные замки Баварии
    Анна, наш гид провела нам замечательную экскурсию "Роскошные замки Баварии". Я записывалась на групповую экскурсию, но были только мы с
    читать дальше

    дочерью. Мы попали в замки Боварии, большое спасибо Анне,она помогла купить нам билеты уже на месте. Мы влюбились в красоту тех мест и по времени немного дольше были там. Наш гид очень интересно все рассказала, показала.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
    читать дальше

    участников не было. За это отдельное большое спасибо!
    Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить.
    Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал.
    День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • T
    Tatiana
    29 апреля 2024
    Роскошные замки Баварии
    On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
    читать дальше

    wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna.

    Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable.

    I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips.

    14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне.

    Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной.

    Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.

  • Ж
    Жанна
    24 декабря 2023
    Роскошные замки Баварии
    Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь.
    Спасибо большое и удачи 💜
  • А
    Анонина
    23 декабря 2023
    Роскошные замки Баварии
    Огромное спасибо Анне за отличную поездку и прекрасную экскурсию в Цюрие! Очень интересная и познавательная экскурсия в доступной и легкой для восприятия форме. День пролетел незаметно в прекрасной компании! Еще раз большое спасибо!
  • А
    Александра
    6 июня 2023
    Роскошные замки Баварии
    От гида Анны наша семья осталась в полном восторге. Тур был прекрасно организован, передвигались на комфортном микроавтобусе, в назначенное время
    читать дальше

    утром нас забрали от отеля и вечером доставили обратно. Программа тура была построена с учетом наших пожеланий. Анна- интересный рассказчик, прекрасно ориентируется в теме, слушали ее рассказы с удовольствием. Она с лёгкостью нашла подход к моей 5летней дочке. Рекомендую всем посетить замки Баварии вместе с Анной.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Роскошные замки Баварии;
  2. Аугсбург - римский город в Баварии;
  3. Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф.
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мариенплац;
  2. Новая ратуша;
  3. Мюнхенская резиденция;
  4. Фрауэнкирхе;
  5. Площадь Одеонсплац;
  6. Церковь Святого Петра;
  7. Церковь Святого Михаила;
  8. Английский сад;
  9. Самое главное;
  10. Рынок Виктуалиенмаркт.
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2026
Сейчас в Мюнхене в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 159. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии в Мюнхене с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Мюнхена, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель