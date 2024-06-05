1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila5 июня 2024Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
- ЕЕвгений27 мая 2024Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
- ООльга25 мая 2024Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
- ММарина19 мая 2024В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
- ММария22 февраля 2024Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
- AAnna16 октября 2023После 2 недель в Европе мы были уставшие и Татьяна очень верно составила маршрут. Время пролетело, Татьяна показала и рассказала о Мюнхене и, что было мне намного интереснее, рассказала о традициях и как в реальности живут баварцы.
- SSvetlana28 ноября 2022Мы получили уйму удовольствия, познавательно интересно и весело, красиво очень, очень советуем, прекрасный способ и узнать про город и запечатлеть красиво на память)
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Рынок Виктуалиенмаркт»
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