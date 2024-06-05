Рынок Виктуалиенмаркт – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Виктуалиенмаркт» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Мюнхене за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    5 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
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    поинтересовалась впечатлением и предложила ответить на все вопросы, которые возникнут. И у нас они возникли) на следующий день, когда мы уезжали отменили много поездов в связи с затоплением близлежащих районов и мы с сыном немного запутались в маршрутах. Написала я Нелли, так как нет знакомых в Мюнхене и она любезно помогла нам сориентироваться в поисках альтернативных маршрутов. Рекомендую Нелли, как интересного, веселого, комфортного экскурсовода.

  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
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    гида, чтобы получить всю информацию в сжатое время и получить удовольствие. И не прогадали - спасибо замечательной Нелли и Вашему сервису!

  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Мюнхен глазами местных
    В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
  • М
    Мария
    22 февраля 2024
    Мюнхен глазами местных
    Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
    Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
  • A
    Anna
    16 октября 2023
    Мюнхен глазами местных
    После 2 недель в Европе мы были уставшие и Татьяна очень верно составила маршрут. Время пролетело, Татьяна показала и рассказала о Мюнхене и, что было мне намного интереснее, рассказала о традициях и как в реальности живут баварцы.
  • S
    Svetlana
    28 ноября 2022
    Фотопрогулка по Мюнхену
    Мы получили уйму удовольствия, познавательно интересно и весело, красиво очень, очень советуем, прекрасный способ и узнать про город и запечатлеть красиво на память)

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Рынок Виктуалиенмаркт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Фотопрогулка по Мюнхену
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Рынок Виктуалиенмаркт" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 220. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Рынок Виктуалиенмаркт», 132 ⭐ отзыва, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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