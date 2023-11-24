Приглашаю вас прогуляться по сверкающим рождественским ярмаркам Мюнхена и очароваться атмосферой праздника света и радости.
В волшебное время ожидания Рождества, которое называется Адвентом, город переливается огнями, в воздухе витает аромат жареного миндаля, вкусных пряников и глинтвейна.
Во время нашей увлекательной пешеходной прогулки по светящемуся городу мы поговорим о традициях праздника Рождества, многие из которых появились впервые именно в Германии, а уже потом разлетелись по всему миру.
В волшебное время ожидания Рождества, которое называется Адвентом, город переливается огнями, в воздухе витает аромат жареного миндаля, вкусных пряников и глинтвейна.
Во время нашей увлекательной пешеходной прогулки по светящемуся городу мы поговорим о традициях праздника Рождества, многие из которых появились впервые именно в Германии, а уже потом разлетелись по всему миру.
Описание
Что вас ожидает: Мы посетим самые необычные рождественские ярмарки Старого города. Самое удивительное, что все они очень разные. У каждой своя щепотка волшебства! На детской ярмарке сказочные герои оживают и рассказывают свои истории, на средневековой — все продавцы в средневековых одеждах, и в специальной средневековой посуде подается знаменитый горящий напиток — фойерзангебойле. Мы заглянем на ярмарку рождественских яслей, и вы увидите какого уровня достигло искусство резчиков по дереву в Баварии. Мы поговорим откуда появилась эта традиция, когда все сразу захотели иметь у себя дома свой маленький вертеп. Ёлочка к Рождеству — это тоже немецкая традиция, рожденная в незапамятные времена. Мы обязательно поговорим о нашей красавице и о том, как она вошла в каждый дом. Как же не попробовать рождественские вкусности? Вы узнаете, что это за особые пряники, которые продаются на Рождество, в чем секрет знаменитого штоллена, где можно попробовать самый вкусный лосось на открытом огне, что такое глинтвейн и пунш и сколько их видов существует. Дополнительная информация:
Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.
Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Информация на Мариенплатц (рядом с большой ёлкой)Завершение: В центре Мюнхена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Место встречи — у Информации на Мариенплатц. Информация находится рядом с большой ёлкой в центре площади
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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