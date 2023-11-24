Что вас ожидает: Мы посетим самые необычные рождественские ярмарки Старого города. Самое удивительное, что все они очень разные. У каждой своя щепотка волшебства! На детской ярмарке сказочные герои оживают и рассказывают свои истории, на средневековой — все продавцы в средневековых одеждах, и в специальной средневековой посуде подается знаменитый горящий напиток — фойерзангебойле. Мы заглянем на ярмарку рождественских яслей, и вы увидите какого уровня достигло искусство резчиков по дереву в Баварии. Мы поговорим откуда появилась эта традиция, когда все сразу захотели иметь у себя дома свой маленький вертеп. Ёлочка к Рождеству — это тоже немецкая традиция, рожденная в незапамятные времена. Мы обязательно поговорим о нашей красавице и о том, как она вошла в каждый дом. Как же не попробовать рождественские вкусности? Вы узнаете, что это за особые пряники, которые продаются на Рождество, в чем секрет знаменитого штоллена, где можно попробовать самый вкусный лосось на открытом огне, что такое глинтвейн и пунш и сколько их видов существует. Дополнительная информация:

Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.