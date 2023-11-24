Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок

Индивидуальная экскурсия в Мюнхене
Приглашаю вас прогуляться по сверкающим рождественским ярмаркам Мюнхена и очароваться атмосферой праздника света и радости.

В волшебное время ожидания Рождества, которое называется Адвентом, город переливается огнями, в воздухе витает аромат жареного миндаля, вкусных пряников и глинтвейна.

Во время нашей увлекательной пешеходной прогулки по светящемуся городу мы поговорим о традициях праздника Рождества, многие из которых появились впервые именно в Германии, а уже потом разлетелись по всему миру.
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок
Мюнхен: Волшебство рождественских ярмарок

Описание

Что вас ожидает: Мы посетим самые необычные рождественские ярмарки Старого города. Самое удивительное, что все они очень разные. У каждой своя щепотка волшебства! На детской ярмарке сказочные герои оживают и рассказывают свои истории, на средневековой — все продавцы в средневековых одеждах, и в специальной средневековой посуде подается знаменитый горящий напиток — фойерзангебойле. Мы заглянем на ярмарку рождественских яслей, и вы увидите какого уровня достигло искусство резчиков по дереву в Баварии. Мы поговорим откуда появилась эта традиция, когда все сразу захотели иметь у себя дома свой маленький вертеп. Ёлочка к Рождеству — это тоже немецкая традиция, рожденная в незапамятные времена. Мы обязательно поговорим о нашей красавице и о том, как она вошла в каждый дом. Как же не попробовать рождественские вкусности? Вы узнаете, что это за особые пряники, которые продаются на Рождество, в чем секрет знаменитого штоллена, где можно попробовать самый вкусный лосось на открытом огне, что такое глинтвейн и пунш и сколько их видов существует. Дополнительная информация:
Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.

Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Информация на Мариенплатц (рядом с большой ёлкой)
Завершение: В центре Мюнхена
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится с 27 ноября по 23 декабря.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Место встречи — у Информации на Мариенплатц. Информация находится рядом с большой ёлкой в центре площади
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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