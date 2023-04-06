Драгоценности СокровищницыПредставители семьи Виттельсбах правили Баварией более семисот лет и вошли в историю как тонкие ценители искусства и страстные коллекционеры. Альбрехт V положил начало Сокровищнице в XVI веке. Он составил особое завещание, в соответствии с которым 19 предметов из сокровищницы семьи не могут быть проданы или заложены ни при каких обстоятельствах.

Сокровищница включает 1250 предметов из драгоценных и полудрагоценных камней. Бриллианты, изумруды, рубины и жемчуга словно поют оду радости природе, человеческому труду и таланту.

Разглядывая удивительные украшения и предметы, Вы поймете, почему современные дизайнеры и кутюрье черпают вдохновение в коллекции мюнхенской Сокровищницы. Что Вы увидите:• Произведения ювелирного искусства, начиная с IX века, в том числе самую первую английскую готическую корону, дошедшую до нашего времени.