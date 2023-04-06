Сокровищница мюнхенской Резиденции считается одной из лучших в Европе.
Она представляет собрание уникальных шедевров ювелирного искусства, выполненных с непревзойденным мастерством и изяществом. В этой экскурсии Вы сможете собственными глазами увидеть невероятные рукотворные изделия.
Она представляет собрание уникальных шедевров ювелирного искусства, выполненных с непревзойденным мастерством и изяществом. В этой экскурсии Вы сможете собственными глазами увидеть невероятные рукотворные изделия.
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Описание
Драгоценности СокровищницыПредставители семьи Виттельсбах правили Баварией более семисот лет и вошли в историю как тонкие ценители искусства и страстные коллекционеры. Альбрехт V положил начало Сокровищнице в XVI веке. Он составил особое завещание, в соответствии с которым 19 предметов из сокровищницы семьи не могут быть проданы или заложены ни при каких обстоятельствах.
Сокровищница включает 1250 предметов из драгоценных и полудрагоценных камней. Бриллианты, изумруды, рубины и жемчуга словно поют оду радости природе, человеческому труду и таланту.
Разглядывая удивительные украшения и предметы, Вы поймете, почему современные дизайнеры и кутюрье черпают вдохновение в коллекции мюнхенской Сокровищницы. Что Вы увидите:• Произведения ювелирного искусства, начиная с IX века, в том числе самую первую английскую готическую корону, дошедшую до нашего времени.
- Шедевры мастеров эпохи Возрождения, среди них — статуэтку Святого Георгия в обрамлении 2190 бриллиантов.
- Регалии семьи Виттельсбах: корону, скипетр, державу.
- мужские и женские ордена, усыпанные бриллиантами, изумрудами и рубинами.
- Одну из крупнейших в Европе коллекций горного хрусталя,
- уникальные предметы декоративно-прикладного искусства из полудрагоценных камней. Вы также познакомитесь с разными породами камней, научитесь их различать и разберетесь в минералах.
- «Семейные мелочи» — как, например, дорожный набор из 120 предметов Марии Луизы Австрийской, второй супруги Наполеона, и многие другие забавные и необычные вещички.
- Диковинные вещи из экзотических стран.
Любое Вам удобное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет в Сокровищницу (9 евро)
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид встретит Вас на местеЗавершение: Сокровищница Резиденции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любое Вам удобное времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсию по мюнхенской Сокровищнице можно совместить с посещением Дворца Резиденции
- А также с пешеходной прогулкой по городу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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