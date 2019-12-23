Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Представьте себя путешественником по историческому центру Мюнхена, скользящим на трамвае через времена и эпохи. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир, где каждый квартал шепчет свои истории.
Начнете свое приключение читать дальшеуменьшить
с Карлсплатц, где вас встретят рассказы о развитии города и его транспортных артериях.
Площадь Макса Йозефа и улица Максимилианштрассе оживут перед вами в рассказах о богатой истории и модных тенденциях.
Пересекая Изар, вы окунетесь в атмосферу Богенхаузена - района с особенным статусом, где в прошлом жили ремесленники, а сегодня - знаменитости и политическая элита.
Здесь, среди архитектурных шедевров модерна, вы узнаете о жизни Томаса Мана, Рудольфа Дизеля и других выдающихся личностей.
Ваш маршрут завершится у Изарских ворот, где история крепостной стены Мюнхена оживет в рассказах гида.
Эта экскурсия - не просто путешествие по городу, это погружение в его душу, доступное благодаря уникальному способу передвижения на трамвае
Лучшие месяцы для экскурсии по историческим кварталам Мюнхена на трамвае - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками без необходимости утепляться. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: меньше туристов и мягкий климат. Зимой, с ноября по март, прохладнее, но при правильной одежде можно оценить зимнюю атмосферу города и избежать толп.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Карлсплатц
Площадь Макса Йозефа
Улица Максимилианштрассе
Район Максимилианиума
Герцогский парк
Изарские ворота
Описание экскурсии
Исторические площади и самая дорогая улица Мюнхена
Мы встретимся на Карлсплатц в начале первой пешеходной улицы города. Я расскажу о разных эпохах, когда она играла роль важного транспортного узла баварской столицы. С помощью наглядных материалов вы узнаете о серии интересных градостроительных изменений, и, возможно, удивитесь старинным маршрутам трамвая. В следующих кварталах и на площади Макса Йозефа вы откроете, насколько богата история Мюнхена яркими событиями. А на самой дорогой улице Максимилианштрассе оцените оригинальность фасадов, стиль витрин престижных бутиков и кафе и услышите увлекательные рассказы о жизни местных королей моды.
Престижный Богенхаузен и его знаменитые жители
Проехав через реку Изар, вы окажетесь в районе Максимилианиума, где поговорим о ландтаге и гимназии, имеющих особенный статус в Баварии. А в Богенхаузене вас будут ждать истории о ныне респектабельном районе с консульствами, где раньше обитали небогатые ремесленники — в секретных двориках вы прикоснетесь к этим малоизвестным фактам. Кроме того, вы откроете красивые архитектурные образцы эпохи модерна и узнаете об известных личностях, связанных с кварталом: писателе Томасе Мане, изобретателе Рудольфе Дизеле, издателе Карле Гансере, актрисе Марии Шнелль и других знаменитостях. И, конечно, в маршруте будет знаменитый Герцогский парк — одно из самых изысканных мест Мюнхена, ставшее домом для политической и общественной элиты страны.
🏰 Покинув Богенхаузен, вы отправитесь обратно, в центр, и доедете до Изарских ворот, где речь пойдет о крепостной стене Мюнхена и ее остатках. Также я будут рад поделиться советами о деталях пользования местным общественным транспортом и ответить на ваши вопросы о пребывании в столице Баварии.
Организационные детали
Билеты на трамвай оплачиваются отдельно.
Стоимость зависит от количества участников экскурсии и типа билетов. Цены на все виды общественного транспорта в пределах внутренней зоны: одноразовый билет на время экскурсии — 2.90 евро/человека. На целый день — 6.70/человека. На группу от 2 до 5 человек — 12.60/целый день.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Карлсплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Уже более 20 лет я работаю в туризме. Эта работа доставляет мне удовольствие, так как есть возможность знакомиться и общаться с новыми людьми, передавать и обмениваться знаниями. Я убежден в читать дальшеуменьшить
верности пословицы: «Век живи — век учись». В 1993 год закончил исторический факультет Московского педагогического университета и проработал 5 лет преподавателем истории в великолепном творческом коллективе в школе. С 1998 года работаю экскурсоводом в различных европейских странах и очень много путешествую по миру. Более 15 лет проживаю в Баварии и не перестаю удивляться её культурному разнообразию и верности её жителей добрым традициям. Каждый раз, возвращаясь в Мюнхен, произношу про себя фразу: «Наконец-то Бавария!» Моя задача — открыть вам этот регион с разных сторон, сделать пребывание максимально уютным и зародить желание снова вернуться в Мюнхен!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Василий
Экскурсия для тех кто уже знает центр этого города. Это немного другой Мюнхен. Обычнее и реальнее для живущих тут людей. Парки и виллы. Трамваи и улочки для своих. Владимир может ответить на вопросы и показать вам Баварию. Оттенки и классику.
Вам был полезен этот отзыв?
Andrei
Владимир интересный рассказчик, мне было очень интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии на «По историческим кварталам Мюнхена на трамвае»