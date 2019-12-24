Что вас ожидает

Исторические площади и самая дорогая улица Мюнхена

Мы встретимся на Карлсплатц в начале первой пешеходной улицы города. Я расскажу о разных эпохах, когда она играла роль важного транспортного узла баварской столицы. С помощью наглядных материалов вы узнаете о серии интересных градостроительных изменений, и, возможно, удивитесь старинным маршрутам трамвая. В следующих кварталах и на площади Макса Йозефа вы откроете, насколько богата история Мюнхена яркими событиями. А на самой дорогой улице Максимилианштрассе оцените оригинальность фасадов, стиль витрин престижных бутиков и кафе и услышите увлекательные рассказы о жизни местных королей моды.

Престижный Богенхаузен и его знаменитые жители

Проехав через реку Изар, вы окажетесь в районе Максимилианиума, где поговорим о ландтаге и гимназии, имеющих особенный статус в Баварии. А в Богенхаузене вас будут ждать истории о ныне респектабельном районе с консульствами, где раньше обитали небогатые ремесленники — в секретных двориках вы прикоснетесь к этим малоизвестным фактам. Кроме того, вы откроете красивые архитектурные образцы эпохи модерна и узнаете об известных личностях, связанных с кварталом: писателе Томасе Мане, изобретателе Рудольфе Дизеле, издателе Карле Гансере, актрисе Марии Шнелль и других знаменитостях. И, конечно, в маршруте будет знаменитый Герцогский парк — одно из самых изысканных мест Мюнхена, ставшее домом для политической и общественной элиты страны.

🏰 Покинув Богенхаузен, вы отправитесь обратно, в центр, и доедете до Изарских ворот, где речь пойдет о крепостной стене Мюнхена и ее остатках. Также я будут рад поделиться советами о деталях пользования местным общественным транспортом и ответить на ваши вопросы о пребывании в столице Баварии.