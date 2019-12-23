Лучшие месяцы для экскурсии по историческим кварталам Мюнхена на трамвае - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками без необходимости утепляться. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать: меньше туристов и мягкий климат. Зимой, с ноября по март, прохладнее, но при правильной одежде можно оценить зимнюю атмосферу города и избежать толп.

Представьте себя путешественником по историческому центру Мюнхена, скользящим на трамвае через времена и эпохи. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир, где каждый квартал шепчет свои истории.Начнете свое приключение

с Карлсплатц, где вас встретят рассказы о развитии города и его транспортных артериях. Площадь Макса Йозефа и улица Максимилианштрассе оживут перед вами в рассказах о богатой истории и модных тенденциях. Пересекая Изар, вы окунетесь в атмосферу Богенхаузена - района с особенным статусом, где в прошлом жили ремесленники, а сегодня - знаменитости и политическая элита. Здесь, среди архитектурных шедевров модерна, вы узнаете о жизни Томаса Мана, Рудольфа Дизеля и других выдающихся личностей. Ваш маршрут завершится у Изарских ворот, где история крепостной стены Мюнхена оживет в рассказах гида. Эта экскурсия - не просто путешествие по городу, это погружение в его душу, доступное благодаря уникальному способу передвижения на трамвае

Описание экскурсии

Исторические площади и самая дорогая улица Мюнхена

Мы встретимся на Карлсплатц в начале первой пешеходной улицы города. Я расскажу о разных эпохах, когда она играла роль важного транспортного узла баварской столицы. С помощью наглядных материалов вы узнаете о серии интересных градостроительных изменений, и, возможно, удивитесь старинным маршрутам трамвая. В следующих кварталах и на площади Макса Йозефа вы откроете, насколько богата история Мюнхена яркими событиями. А на самой дорогой улице Максимилианштрассе оцените оригинальность фасадов, стиль витрин престижных бутиков и кафе и услышите увлекательные рассказы о жизни местных королей моды.

Престижный Богенхаузен и его знаменитые жители

Проехав через реку Изар, вы окажетесь в районе Максимилианиума, где поговорим о ландтаге и гимназии, имеющих особенный статус в Баварии. А в Богенхаузене вас будут ждать истории о ныне респектабельном районе с консульствами, где раньше обитали небогатые ремесленники — в секретных двориках вы прикоснетесь к этим малоизвестным фактам. Кроме того, вы откроете красивые архитектурные образцы эпохи модерна и узнаете об известных личностях, связанных с кварталом: писателе Томасе Мане, изобретателе Рудольфе Дизеле, издателе Карле Гансере, актрисе Марии Шнелль и других знаменитостях. И, конечно, в маршруте будет знаменитый Герцогский парк — одно из самых изысканных мест Мюнхена, ставшее домом для политической и общественной элиты страны.

🏰 Покинув Богенхаузен, вы отправитесь обратно, в центр, и доедете до Изарских ворот, где речь пойдет о крепостной стене Мюнхена и ее остатках. Также я будут рад поделиться советами о деталях пользования местным общественным транспортом и ответить на ваши вопросы о пребывании в столице Баварии.

Организационные детали