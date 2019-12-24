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  4. По историческим кварталам Мюнхена на трамвае

Открыть разные по стилю и духу районы и почувствовать себя частью городского сообщества

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Вы охватите значительный радиус исторического центра, доберетесь до любопытных мест, где не могут проехать туристические автобусы с машинами, и попробуете себя в роли включенного наблюдателя.

Будут рассказы о том, как менялся облик Мюнхена, что таит престижный Богенхаузен, где найти шедевры модерна и какие удивительные люди жили в этих краях.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Карлсплатц
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У этой экскурсии1 отзыв
5
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае

Что вас ожидает

Исторические площади и самая дорогая улица Мюнхена
Мы встретимся на Карлсплатц в начале первой пешеходной улицы города. Я расскажу о разных эпохах, когда она играла роль важного транспортного узла баварской столицы. С помощью наглядных материалов вы узнаете о серии интересных градостроительных изменений, и, возможно, удивитесь старинным маршрутам трамвая. В следующих кварталах и на площади Макса Йозефа вы откроете, насколько богата история Мюнхена яркими событиями. А на самой дорогой улице Максимилианштрассе оцените оригинальность фасадов, стиль витрин престижных бутиков и кафе и услышите увлекательные рассказы о жизни местных королей моды.

Престижный Богенхаузен и его знаменитые жители
Проехав через реку Изар, вы окажетесь в районе Максимилианиума, где поговорим о ландтаге и гимназии, имеющих особенный статус в Баварии. А в Богенхаузене вас будут ждать истории о ныне респектабельном районе с консульствами, где раньше обитали небогатые ремесленники — в секретных двориках вы прикоснетесь к этим малоизвестным фактам. Кроме того, вы откроете красивые архитектурные образцы эпохи модерна и узнаете об известных личностях, связанных с кварталом: писателе Томасе Мане, изобретателе Рудольфе Дизеле, издателе Карле Гансере, актрисе Марии Шнелль и других знаменитостях. И, конечно, в маршруте будет знаменитый Герцогский парк — одно из самых изысканных мест Мюнхена, ставшее домом для политической и общественной элиты страны.

🏰 Покинув Богенхаузен, вы отправитесь обратно, в центр, и доедете до Изарских ворот, где речь пойдет о крепостной стене Мюнхена и ее остатках. Также я будут рад поделиться советами о деталях пользования местным общественным транспортом и ответить на ваши вопросы о пребывании в столице Баварии.

Организационные детали

  • Билеты на трамвай оплачиваются отдельно.
  • Стоимость зависит от количества участников экскурсии и типа билетов. Цены на все виды общественного транспорта в пределах внутренней зоны: одноразовый билет на время экскурсии — 2.90 евро/человека. На целый день — 6.70/человека. На группу от 2 до 5 человек — 12.60/целый день.
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае
По историческим кварталам Мюнхена на трамвае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Карлсплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Уже более 20 лет я работаю в туризме. Эта работа доставляет мне удовольствие, так как есть возможность знакомиться и общаться с новыми людьми, передавать и обмениваться знаниями. Я убежден в верности пословицы: «Век живи — век учись». В 1993 год закончил исторический факультет Московского педагогического университета и проработал 5 лет преподавателем истории в великолепном творческом коллективе в школе. С 1998 года работаю экскурсоводом в различных европейских странах и очень много путешествую по миру. Более 15 лет проживаю в Баварии и не перестаю удивляться её культурному разнообразию и верности её жителей добрым традициям. Каждый раз, возвращаясь в Мюнхен, произношу про себя фразу: «Наконец-то Бавария!» Моя задача — открыть вам этот регион с разных сторон, сделать пребывание максимально уютным и зародить желание снова вернуться в Мюнхен!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 декабря 2019
Экскурсия для тех кто уже знает центр этого города. Это немного другой Мюнхен. Обычнее и реальнее для живущих тут людей. Парки и виллы. Трамваи и улочки для своих. Владимир может ответить на вопросы и показать вам Баварию. Оттенки и классику.

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