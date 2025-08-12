Экскурсия по Баварии на автомобиле - это уникальная возможность увидеть замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, погулять по средневековым улочкам Фюссена и насладиться ремесленным искусством Обераммергау. Тур включает посещение дворца Линдерхоф и церкви Виз, а также обед в местном ресторанчике. Для удобства передвижения используется ваш автомобиль, но возможны и другие варианты. Подходит для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу романтической Баварии

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Замок Нойшванштайн — символ романтической Баварии

Нойшванштайн, который вдохновил Уолта Диснея на создание замка Спящей красавицы, был построен Людвигом II как воплощение его фантазий. 99,9% гарантии, что мы попадём туда, даже если все билеты проданы! Я расскажу о жизни короля-мечтателя, его кумирах и привязанностях. Поделюсь историями о героях из германских легенд — Лоэнгрин, Тангейзер и Парсифаль словно оживут в окружении альпийских пейзажей.

Замок Хоэншвангау, который построил на месте старинной крепости отец Людвига II

Вы полюбуетесь замком снаружи и услышите увлекательный рассказ о детских и юношеских годах будущего короля. Украшенные фресками стены замка повествуют о германских мифах и легендарных родах, связанных с историей этого места.

Очаровательный город Фюссен с узкими улочками и богатой историей

Прогуливаясь по его средневековым кварталам, вы услышите удивительные легенды и насладитесь живописными видами.

Если захотите, мы сделаем перерыв, чтобы пообедать в уютном ресторанчике. Вы сможете попробовать знаменитый апфельштрудель и продегустировать вкуснейшее пиво из местной пивоварни.

Организационные детали

Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Для людей с ограниченными возможностями (при наличии справки), которые не могут подниматься по винтовой лестнице, в замке Нойшванштайн предусмотрен лифт. Это нужно согласовать со мной заранее

Дополнительные расходы:

Вход в замок Нойшванштайн: взрослые — €23,5, дети — €2,5

Вход в замок Хоэншвангау: взрослые — €23,5, дети 7–17 лет — €13,5, дети до 7 лет — бесплатно (по желанию)

Обед (по желанию)

Про транспорт:

Мы поедем на вашем автомобиле или поезде. Цена билетов на поезд для группы до 5 человек — €32–72, мне билет покупать не нужно.