Из Мюнхена - в Нойшванштайн (на поезде или вашем авто)
Путешествие по Баварии на авто - это возможность прикоснуться к истории Людвига II, увидеть шедевры архитектуры и насладиться альпийскими пейзажами
Экскурсия по Баварии на автомобиле - это уникальная возможность увидеть замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, погулять по средневековым улочкам Фюссена и насладиться ремесленным искусством Обераммергау. Тур включает посещение дворца Линдерхоф и церкви Виз, а также обед в местном ресторанчике. Для удобства передвижения используется ваш автомобиль, но возможны и другие варианты. Подходит для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу романтической Баварии
Нойшванштайн, который вдохновил Уолта Диснея на создание замка Спящей красавицы, был построен Людвигом II как воплощение его фантазий. 99,9% гарантии, что мы попадём туда, даже если все билеты проданы! Я расскажу о жизни короля-мечтателя, его кумирах и привязанностях. Поделюсь историями о героях из германских легенд — Лоэнгрин, Тангейзер и Парсифаль словно оживут в окружении альпийских пейзажей.
Замок Хоэншвангау, который построил на месте старинной крепости отец Людвига II
Вы полюбуетесь замком снаружи и услышите увлекательный рассказ о детских и юношеских годах будущего короля. Украшенные фресками стены замка повествуют о германских мифах и легендарных родах, связанных с историей этого места.
Очаровательный город Фюссен с узкими улочками и богатой историей
Прогуливаясь по его средневековым кварталам, вы услышите удивительные легенды и насладитесь живописными видами.
Если захотите, мы сделаем перерыв, чтобы пообедать в уютном ресторанчике. Вы сможете попробовать знаменитый апфельштрудель и продегустировать вкуснейшее пиво из местной пивоварни.
Организационные детали
Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Для людей с ограниченными возможностями (при наличии справки), которые не могут подниматься по винтовой лестнице, в замке Нойшванштайн предусмотрен лифт. Это нужно согласовать со мной заранее
Дополнительные расходы:
Вход в замок Нойшванштайн: взрослые — €23,5, дети — €2,5
Вход в замок Хоэншвангау: взрослые — €23,5, дети 7–17 лет — €13,5, дети до 7 лет — бесплатно (по желанию)
Обед (по желанию)
Про транспорт:
Мы поедем на вашем автомобиле или поезде. Цена билетов на поезд для группы до 5 человек — €32–72, мне билет покупать не нужно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Мюнхене
Провёл экскурсии для 126 туристов
Влюблён в Мюнхен и Баварию не первый год. Мне интересно всё, что связано с этой землёй! Расскажу то, о чём молчат путеводители. Со мной знакомство с городом станет живым приключением, ведь помимо исторической информации я как местный житель владею любопытными фактами и деталями, которые делают экскурсии более яркими и запоминающимися.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
12 авг 2025
Александр - волшебный рассказчик и знающий гид, влюбленный в свое дело. Масса дополнительной информации, разнообразных источников, делающих рассказ действительно авторским, с большим количеством интересных деталей, о которых никогда сами бы читать дальше
не узнали) при этом организационные вопросы решались очень быстро. Вся поездка изначально была спланирована удобно и логично - ехали на нашей машине, начали с прогулки по Фюссену, затем - Нойшванштайн. Впечатления от этой красоты не передать словами, но конечно, аудиогид, предлагаемый в замке - это даже не 1/100 того, что нам рассказал Александр. Обязательно вернемся в Мюнхен за другими историями от Александра!
A
Alex
10 авг 2025
Поездка в замок Нойшванштайн и уютный Фюссен стала для нас настоящей сказкой. Красота вокруг, атмосфера — всё было прекрасно. Особенно хочется поблагодарить нашего гида Александра. У него глубокие знания истории, читать дальше
и рассказывает он так увлекательно и с такой любовью к своему делу, что невозможно не увлечься. К нам он был очень внимателен, а к ребёнку нашёл особый подход, благодаря чему экскурсия понравилась всем. Этот день мы запомним надолго.