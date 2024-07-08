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интереснейший гид Владимир! Его занимательные факты и любопытные нюансы истории произвели на нас неизгладимое впечатление. Понравилось всё: поездка на поезде, прогулка на кораблики, впечатлило изумительные озеро, сам дворец шикарен. Ещё одна история, открывающая завесу тайны о загадочном короле Людвиге II Вся семья в восторге от самой экскурсии и от Владимира Фёдоровича! Рекомендую!!! Спасибо!!!