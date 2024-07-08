7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
«В стоимость включено сопровождение гида при передвижении на вашем автомобиле или на поезде»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«В стоимость включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле или поезде»
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Мюнхена - по сказочной Баварии на вашем автомобиле
Путешествие по Баварии на авто - это возможность прикоснуться к истории Людвига II, увидеть шедевры архитектуры и насладиться альпийскими пейзажами
«Мы поедем на вашем автомобиле или поезде»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
€265 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 июля 2024Мы только что вернулись с экскурсии "Баварский Версаль и Женский остров", которую проводил прекрасный человек, историк, профессионал своего дела, и
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Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На поезде»
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