О поездах и железной дороге

Найдено 3 экскурсии в категории «На поезде» в Мюнхене на русском языке, цены от €247. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Замки баварских королей на поезде или вашем авто
На поезде
96 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
«В стоимость включено сопровождение гида при передвижении на вашем автомобиле или на поезде»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Баварский Версаль и Женский остров
Пешая
На поезде
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«В стоимость включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле или поезде»
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в Нойшванштайн (на поезде или вашем авто)
На поезде
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Мюнхена - по сказочной Баварии на вашем автомобиле
Путешествие по Баварии на авто - это возможность прикоснуться к истории Людвига II, увидеть шедевры архитектуры и насладиться альпийскими пейзажами
«Мы поедем на вашем автомобиле или поезде»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
265 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 июля 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Мы только что вернулись с экскурсии "Баварский Версаль и Женский остров", которую проводил прекрасный человек, историк, профессионал своего дела, и
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    интереснейший гид Владимир! Его занимательные факты и любопытные нюансы истории произвели на нас неизгладимое впечатление. Понравилось всё: поездка на поезде, прогулка на кораблики, впечатлило изумительные озеро, сам дворец шикарен. Ещё одна история, открывающая завесу тайны о загадочном короле Людвиге II Вся семья в восторге от самой экскурсии и от Владимира Фёдоровича! Рекомендую!!! Спасибо!!!

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «На поезде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки баварских королей на поезде или вашем авто
  2. Баварский Версаль и Женский остров
  3. Из Мюнхена - в Нойшванштайн (на поезде или вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Церковь Святого Михаила
  9. Одеонсплац
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в январе 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 247 до 267. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на поезде, 98 ⭐ отзывов, цены от €247. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март