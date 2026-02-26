Откройте для себя увлекательную историю Мюнхена! Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям и послушаете о городских легендах и реальных подвигах баварских королей с помощью удобного мобильного приложения с оффлайн-картой.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- новую и старую ратуши с очаровательными часами и танцующими фигурками на башне.
- церковь Святого Петра — самую старую церковь города.
- собор Фрауэнкирхе.
- старую и новую королевские резиденции.
- старую королевскую пивоварню.
- загадочную Львиную башню.
- уютные старинные площади и узкие улочки.
И узнаете:
- об императоре, которого похитила обезьяна.
- происхождении закона о чистоте пива, зарождении некоторых пивных традиций и появлении знаменитого фестиваля «Октоберфест».
- безумном короле, построившем самые впечатляющие достопримечательности страны.
- и здравомыслящем короле, который трагически лишился головы вместе с короной.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Marienplatz
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Мюнхене
Провёл экскурсии для 3662 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
