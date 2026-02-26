Мои заказы

Прогулка по Старому городу Мюнхена с аудиогидом

Легенды, пиво и баварские короли - всё самое интересное в одном маршруте
Откройте для себя увлекательную историю Мюнхена! Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям и послушаете о городских легендах и реальных подвигах баварских королей с помощью удобного мобильного приложения с оффлайн-картой.
Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • новую и старую ратуши с очаровательными часами и танцующими фигурками на башне.
  • церковь Святого Петра — самую старую церковь города.
  • собор Фрауэнкирхе.
  • старую и новую королевские резиденции.
  • старую королевскую пивоварню.
  • загадочную Львиную башню.
  • уютные старинные площади и узкие улочки.

И узнаете:

  • об императоре, которого похитила обезьяна.
  • происхождении закона о чистоте пива, зарождении некоторых пивных традиций и появлении знаменитого фестиваля «Октоберфест».
  • безумном короле, построившем самые впечатляющие достопримечательности страны.
  • и здравомыслящем короле, который трагически лишился головы вместе с короной.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.

Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для i

OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится
  • Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€7
    Необходима полная оплата.
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Marienplatz
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Мюнхене
    Провёл экскурсии для 3662 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
    читать дальше

    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Входит в следующие категории Мюнхена

