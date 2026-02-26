Откройте для себя увлекательную историю Мюнхена! Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям и послушаете о городских легендах и реальных подвигах баварских королей с помощью удобного мобильного приложения с оффлайн-картой.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: новую и старую ратуши с очаровательными часами и танцующими фигурками на башне.

церковь Святого Петра — самую старую церковь города.

собор Фрауэнкирхе.

старую и новую королевские резиденции.

старую королевскую пивоварню.

загадочную Львиную башню.

уютные старинные площади и узкие улочки. И узнаете: об императоре, которого похитила обезьяна.

происхождении закона о чистоте пива, зарождении некоторых пивных традиций и появлении знаменитого фестиваля «Октоберфест».

безумном короле, построившем самые впечатляющие достопримечательности страны.

и здравомыслящем короле, который трагически лишился головы вместе с короной. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для i