Нелли проводит ещё 1 экскурсию

Посетить роскошный дворец правителей Баварии и узнать о судьбах его владельцев
В столице Баварии говорят: «Кто не был в Нимфенбурге — не видел и Мюнхена!», поэтому мы отправимся в резиденцию Виттельсбахов. Я поделюсь романтической историей строительства дворца. Вы услышите о судьбах знаменитых владельцев Нимфенбурга и полюбуетесь видами уютного парка. Самое яркое и интересное из жизни правителей Баварии вы узнаете на этой экскурсии.
За четыре столетия замок стал свидетелем множества событий. Вы услышите легенду о красавице-итальянке и её супруге Фердинанде и поймёте, почему появилась летняя резиденция. Прикоснётесь к жизни всех представителей династии Виттельсбахов, правивших Баварией более 700 лет. Я расскажу, кому из них выпала честь стать императором Рима и какие жители дворца стали самыми известными королями Баварии. В знаменитой Галерее красавиц — своеобразной визитной карточке дворца — мы поговорим о создателе коллекции и её героинях. Более 30 портретов — и столько же разнообразнейших судеб, одна из которых связана с баварским престолом.
Музейные коллекции и дворцовый парк
Не только историями о королях полон Нимфенбург: здесь хранятся интереснейшие экспонаты прошлого. Мы посетим музей повозок, карет и саней — одну из самых больших в мире экспозиций придворных экипажей. Вы восхититесь транспортом самого «сказочного короля» Людвига II. Почему его экипажи были такими роскошными и как коллекция оказалась во дворце, я поясню на экскурсии. В музее фарфора вас ожидают более 1000 экспонатов нимфенбургской мануфактуры: я расскажу и о её судьбе. Мы прогуляемся по чудесному парку, украшенному статуями богов Олимпа. Я открою, в чём забавная особенность одной из этих скульптур, покажу павильоны дворца и объясню, в чём их предназначение. А в конце экскурсии мы вернёмся к разговору о династии Виттельсбахов и её потомках.
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд до Нимфенбурга — €4,20 с человека в одну сторону, вход в музеи — от €10 до €20 (детям до 18 лет бесплатно)
Пожалуйста, не забудьте об удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 662 туристов
Я коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия.
С удовольствием провожу индивидуальные экскурсии, иногда сопровождаю путешественников в качестве переводчика.
Кроме истории Баварии увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой — заметить необычное в обыденном.
У меня четверо уже взрослых детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Alla
Нимфенбург очень понравился! Мы были в Мюнхене совсем недолго и выбирали, куда поехать, совершенно не жалеем, что выбрали Нимфенбург и Нелли, как экскурсовода на время нашего пребывания в городе.
Очень обширная читать дальшеуменьшить
экспозиция, не одни портреты и картины, но сохранилась и мебель, и предметы интерьера тех времен. Кроме того, в соседнем здании находится выставка карет и посуды, так же есть несколько отдельностоящих павильонов, в том числе охотничий домик и купальня, где тоже есть что посмотреть, да и сам парк, где расположена резиденция, очень приятный для прогулок. Было очень насыщенно и интересно, рекомендуем к посещению
+2
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ILIA
Все прошло отлично! Нелли отлично знает историю и Германии, и Баварии и самого дворца! Оптимальный маршрут, все самое ценное не прошло мимо. Берите билеты и в зал с каретами и фарфором, это отдельные билеты. Там тоже очень интересно!
+2
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Ольга
Экскурсия 🔥. взрослым интересующимся историей точно зайдет. сыну не хватило сил и энергии)
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М
Маргарита
Спасибо Нелли за очень творческий подход к экскурсии. Было очень интересно, содержательно, но в то же время легко. Нелли отвечала на все наши разноплановые вопросы. Спасибо. Всем очень рекомендуем.
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