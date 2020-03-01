Нелли проводит ещё 1 экскурсию

  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

  4. Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей

Посетить роскошный дворец правителей Баварии и узнать о судьбах его владельцев

Нелли
Задать вопрос
Нелли – ваш гид
В столице Баварии говорят: «Кто не был в Нимфенбурге — не видел и Мюнхена!», поэтому мы отправимся в резиденцию Виттельсбахов.

Я поделюсь романтической историей строительства дворца.

Вы услышите о судьбах знаменитых владельцев Нимфенбурга и полюбуетесь видами уютного парка.

Самое яркое и интересное из жизни правителей Баварии вы узнаете на этой экскурсии.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей

Что вас ожидает

Факты и предания Нимфенбурга
За четыре столетия замок стал свидетелем множества событий. Вы услышите легенду о красавице-итальянке и её супруге Фердинанде и поймёте, почему появилась летняя резиденция. Прикоснётесь к жизни всех представителей династии Виттельсбахов, правивших Баварией более 700 лет. Я расскажу, кому из них выпала честь стать императором Рима и какие жители дворца стали самыми известными королями Баварии. В знаменитой Галерее красавиц — своеобразной визитной карточке дворца — мы поговорим о создателе коллекции и её героинях. Более 30 портретов — и столько же разнообразнейших судеб, одна из которых связана с баварским престолом.

Музейные коллекции и дворцовый парк
Не только историями о королях полон Нимфенбург: здесь хранятся интереснейшие экспонаты прошлого. Мы посетим музей повозок, карет и саней — одну из самых больших в мире экспозиций придворных экипажей. Вы восхититесь транспортом самого «сказочного короля» Людвига II. Почему его экипажи были такими роскошными и как коллекция оказалась во дворце, я поясню на экскурсии. В музее фарфора вас ожидают более 1000 экспонатов нимфенбургской мануфактуры: я расскажу и о её судьбе. Мы прогуляемся по чудесному парку, украшенному статуями богов Олимпа. Я открою, в чём забавная особенность одной из этих скульптур, покажу павильоны дворца и объясню, в чём их предназначение. А в конце экскурсии мы вернёмся к разговору о династии Виттельсбахов и её потомках.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты до Нимфенбурга — 2,90 евро с человека в одну сторону, вход в музеи — 11,50 евро (детям до 18 лет бесплатно).
  • Пожалуйста, не забудьте об удобной обуви.
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей
Нимфенбург — летняя резиденция баварских королей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нелли
Нелли
Коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.
Напишите мне

Нелли проводит ещё 1 экскурсию

Главное в Мюнхене за 2 часаГлавное в Мюнхене за 2 часаГлавное в Мюнхене за 2 часа
117 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру
Добро пожаловать в столицу Баварии! На экскурсии я постараюсь вывести вас за пределы привычных ассоциаций пиво-колбаски-BMW, рассказав о богатейшей истории города, свадьбе, которую отмечают уже более двухсот лет, рождественских ярмарках, монахе и львах, изображенных по всему Мюнхену, а еще о том, что здесь пытаются украсть в конце апреля. Будут легенды о придворной обезьяне и сделке с дьяволом, любопытные факты о традициях всемирно известной пивной Хофбройхаус, яркие события из жизни феодального рода Виттельсбахов, правивших Баварией более семи столетий. Кроме того, я помогу разобраться в невероятном ассортименте товаров на самом богатом продуктовом рынке Европы и покажу места, где, по местным поверьям, исполняются желания!

Исторические экскурсии в Мюнхене

Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
118 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
О кровавой деятельности нацистской партии, о разгроме и возрождении города после войны
Экскурсия расскажет о том, как Мюнхен стал городом, где нацисты запустили свою античеловеческую пропаганду и мощную военную машину. Как люди, известные своим интеллектом, позволили разыграться здесь самой печальной трагедии 20 века.
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего РейхаМюнхен в коричневом: эпоха Третьего РейхаМюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
117 за экскурсию
2 часа
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Достопримечательности Мюнхена хранят и невеселые истории — на экскурсии мы пройдем по центру города и осмотрим памятники, ставшие свидетелями расцвета национал-социализма. Вы поймете причины его появления, услышите о важных для партии датах и людях и раскроете грандиозные планы Третьего Рейха по превращению Мюнхена в «столицу движения».

Выбирайте и другие экскурсии в Мюнхене

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыВ ЗальцбургДахауОбзорныеЗамкиЗа городомНойшванштайнНимфенбургИстория и архитектураФрауэнкирхеНа велосипедеГастрономическиеНа автобусеЗавод BMWФотосессииПинакотекаАльянс-АренаМариенплацГрупповыеНа автомобилеПешкомДля детейПивной МюнхенТехнический музейВсеИндивидуальныеСо скидкой