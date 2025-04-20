Нелли проводит ещё 1 экскурсию

В столице Баварии говорят: «Кто не был в Нимфенбурге — не видел и Мюнхена!», поэтому мы отправимся в резиденцию Виттельсбахов. Я поделюсь романтической историей строительства дворца. Вы услышите о судьбах знаменитых владельцев Нимфенбурга и полюбуетесь видами уютного парка. Самое яркое и интересное из жизни правителей Баварии вы узнаете на этой экскурсии.

Описание экскурсии

Факты и предания Нимфенбурга

За четыре столетия замок стал свидетелем множества событий. Вы услышите легенду о красавице-итальянке и её супруге Фердинанде и поймёте, почему появилась летняя резиденция. Прикоснётесь к жизни всех представителей династии Виттельсбахов, правивших Баварией более 700 лет. Я расскажу, кому из них выпала честь стать императором Рима и какие жители дворца стали самыми известными королями Баварии. В знаменитой Галерее красавиц — своеобразной визитной карточке дворца — мы поговорим о создателе коллекции и её героинях. Более 30 портретов — и столько же разнообразнейших судеб, одна из которых связана с баварским престолом.

Музейные коллекции и дворцовый парк

Не только историями о королях полон Нимфенбург: здесь хранятся интереснейшие экспонаты прошлого. Мы посетим музей повозок, карет и саней — одну из самых больших в мире экспозиций придворных экипажей. Вы восхититесь транспортом самого «сказочного короля» Людвига II. Почему его экипажи были такими роскошными и как коллекция оказалась во дворце, я поясню на экскурсии. В музее фарфора вас ожидают более 1000 экспонатов нимфенбургской мануфактуры: я расскажу и о её судьбе. Мы прогуляемся по чудесному парку, украшенному статуями богов Олимпа. Я открою, в чём забавная особенность одной из этих скульптур, покажу павильоны дворца и объясню, в чём их предназначение. А в конце экскурсии мы вернёмся к разговору о династии Виттельсбахов и её потомках.

Организационные детали