  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

Пивной тур по Мюнхену

5
2 отзыва
Светлана М.
Светлана М. – Гид из Мюнхена
Что такое настоящий пивной тур? Это дегустация пива, посещение заводов и секретные технологии производства.

Именно за этим вы и отправитесь во время пятичасового тура по Мюнхену.

Большую часть времени вы проведете на пивоварнях, увидите Löwenbräu, Spaten, Augustiner, HackerPschorr.

Пока будете перемещаться от завода к заводу увидите основные достопримечательности 🏛️ города: Оперную площадь, церковь ⛪ святого Михаила, Олимпийский комплекс 1972 года.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €270 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пивной тур по Мюнхену
Пивной тур по Мюнхену

Что вы увидите

  • Из шести главных пивоварен города вы увидите Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hackerpschorr.
  • Также мы познакомимся с главными достопримечательностями города: Оперной площадью, площадью Одеон, главными магистралями города Максимилианштасе и Людвигштрасе, красивейшими церквами Фрауэнкирхе и Святого Михаила, а также заедем в летнюю резиденцию правящей династии Вительсбахов «Нимфенбург» и в новых районах увидим здания, принадлежащие заводу БМВ и Олимпийский комплекс
Мюнхен истинно можно назвать столицей ⭐️ баварских пивоварен.
Здесь расположены шесть самых крупных пивоварен Баварии, история 📖 становления которых тесно связана с историческим и экономическим развитием города. Местное население, например, выходило на демонстрации и дело чуть ли не дошло до революции, когда по приказу короля цены на пиво подняли на один пфенинг. Ведь сами жители города не могут себе уже представить жизнь без этого продукта, который в народе называют «ячменным соком» или «жидким хлебом». На протяжении многих веков это был и остается чистым продуктом в соответствии с законом о чистоте пива, появившемся в Баварии уже в 1516 году.
Во время экскурсии 🧭 из шести главных пивоварен города вы увидите Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hackerpschorr и услышите об истории их возникновения и о современной деятельности. Мы остановимся также в самых приятных и интересных по антуражу пивных и попробуем несколько сортов. По дороге мы будем время от времени углублятся в баварскую историю и познакомимся с главными достопримечательностями 🏛️ города: Оперной площадью, площадью Одеон, главными магистралями города Максимилианштасе и Людвигштрасе, красивейшими церквами Фрауэнкирхе и Святого Михаила, а также заедем в летнюю резиденцию правящей династии Вительсбахов «Нимфенбург» и в новых районах увидим здания, принадлежашие заводу БМВ и Олимпийский комплекс, построенны к летней олимпиаде 1972 года.
Но главной темой останется, конечно, пиво, его особенности варки, содержания и потребления. Ведь в Баварии существуют определенные правила и традиции потребления пива. Какое пиво сочетается с какими закусками. Какое пьют днем, а какое лучше пить вечером. В какое время года появляются в продаже те или иные сорта, и почему, откуда взялись их названия. если вы даже не любили пиво, то после нашей дегустации, вы станете его настоящим ценителем. Пивной тур по Мюнхену — это то, что будет интересно каждому любителю пива.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • дегустация
Начало и место завершения
🚩 Munich
Пивной тур по Мюнхену
Пивной тур по Мюнхену
Пивной тур по Мюнхену
Пивной тур по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана М.
Светлана М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Светлана М. проводит ещё 3 экскурсии

Легенды старого Мюнхена
120
2 часа
Легенды старого Мюнхена
6 отзывов
Исторический центр и Нимфенбург
160
3 часа
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
230
6 часов
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

Роскошные замки Баварии
80
11 часов
Роскошные замки Баварии
183 отзыва
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
70
2 часа
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
142 отзыва
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Первый день в Мюнхене
От 90
3 часа
Первый день в Мюнхене
81 отзыв
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Мюнхен глазами местных
130
3.5 часа
Мюнхен глазами местных
71 отзыв
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Замки баварских королей
260
11 часов
Замки баварских королей
59 отзывов
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
80
11 часов
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
52 отзыва