Мюнхен истинно можно назвать столицей ⭐️ баварских пивоварен.

Здесь расположены шесть самых крупных пивоварен Баварии, история 📖 становления которых тесно связана с историческим и экономическим развитием города. Местное население, например, выходило на демонстрации и дело чуть ли не дошло до революции, когда по приказу короля цены на пиво подняли на один пфенинг. Ведь сами жители города не могут себе уже представить жизнь без этого продукта, который в народе называют «ячменным соком» или «жидким хлебом». На протяжении многих веков это был и остается чистым продуктом в соответствии с законом о чистоте пива, появившемся в Баварии уже в 1516 году.

Во время экскурсии 🧭 из шести главных пивоварен города вы увидите Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hackerpschorr и услышите об истории их возникновения и о современной деятельности. Мы остановимся также в самых приятных и интересных по антуражу пивных и попробуем несколько сортов. По дороге мы будем время от времени углублятся в баварскую историю и познакомимся с главными достопримечательностями 🏛️ города: Оперной площадью, площадью Одеон, главными магистралями города Максимилианштасе и Людвигштрасе, красивейшими церквами Фрауэнкирхе и Святого Михаила, а также заедем в летнюю резиденцию правящей династии Вительсбахов «Нимфенбург» и в новых районах увидим здания, принадлежашие заводу БМВ и Олимпийский комплекс, построенны к летней олимпиаде 1972 года.

Но главной темой останется, конечно, пиво, его особенности варки, содержания и потребления. Ведь в Баварии существуют определенные правила и традиции потребления пива. Какое пиво сочетается с какими закусками. Какое пьют днем, а какое лучше пить вечером. В какое время года появляются в продаже те или иные сорта, и почему, откуда взялись их названия. если вы даже не любили пиво, то после нашей дегустации, вы станете его настоящим ценителем. Пивной тур по Мюнхену — это то, что будет интересно каждому любителю пива.