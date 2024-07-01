2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
21 сен в 09:00
25 сен в 16:00
€100 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав1 июля 2024Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересных фактов о Мюнхене и Баварии!
- ООлег27 февраля 2024Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
- TTelli30 декабря 2023Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
- ССветлана4 января 2020Посетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
- ЕЕвгения3 октября 2018Замечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Церковь Святого Михаила»
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