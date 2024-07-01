Церковь Святого Михаила – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Михаила» в Мюнхене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Первое знакомство с Мюнхеном
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
21 сен в 09:00
25 сен в 16:00
100 за всё до 10 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Пивной тур по Мюнхену
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    1 июля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересных фактов о Мюнхене и Баварии!
  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
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    своего дела с потрясающим знанием истории, с ней было очень комфортно и увлекательно как нам так и нашим детям! Спасибо ей огромное, хочется еще раз вернуться в этот замечательный город.

  • T
    Telli
    30 декабря 2023
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Мне очень понравилась экскурсия. Была очень интересно, очень много успели за время экскурсии обойти и посмотреть.
  • С
    Светлана
    4 января 2020
    Пивной тур по Мюнхену
    Посетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
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    великолепно все рассказывала. Потом остановились в центре в самых ярких местах, связанных с баварской пивной культурой. Мы бы сами никогда не нашли и не посетили сами эти поистине яркие заведения. В одном из них заказали полноценный ужин! Пиво было супер!!! Такого в Москве нет. Веселые и счастливые вернулись в гостиницу. Экскурсия и для получения информации и для наслаждения. Большое спасибо Ольге за продуманный маршрут и наши эмоции! Рекомендую всем!

  • Е
    Евгения
    3 октября 2018
    Пивной тур по Мюнхену
    Замечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Церковь Святого Михаила»

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  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Дворец Нимфенбург
  9. Одеонсплац
  10. Улица Людвигштрассе
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Церковь Святого Михаила" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 270. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Святого Михаила», 25 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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