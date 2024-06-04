2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила4 июня 2024Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию в дождливый день, превращенный в увлекательный экскурс в прошлое. Все было интересно, познавательно и вкусно ☺️
- ССветлана4 января 2020Посетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
- ССвищева6 января 2019Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
- ЕЕвгения3 октября 2018Замечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Улица Людвигштрассе»
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