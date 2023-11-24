Экскурсия в Метеоры на один день из Афин

Индивидуальная экскурсия в Афинах
Экскурсия в Метеоры включает в себя посещение трех монастырей. После у вас будет свободное время на обед и прогулки по живописной деревне Кастраки.

На обратном пути к Афинам, мы сделаем короткую остановку в Фермопилах, где 300 спартанцев столкнулись с персидской армией — вы увидите поле битвы и статую Леонида.
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Ближайшие даты:
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Монастыри Метеоры
  • Калампака
  • Кастраки
  • Фермопилы

Описание

Об экскурсии

В рамках экскурсии в Метеоры вас ждет посещение трех монастырей. После этого у вас будет свободное время для обеда и прогулок по живописной деревне Кастраки. Во время возвращения в Афины мы сделаем короткую остановку в Фермопилах, месте, где 300 спартанцев встретились с персидской армией. Вы сможете увидеть поле битвы и статую Леонида. Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции. Комплекс монастырей под общим названием «Метеоры» считается одним из современных чудес света. Когда-то он был местом прибежища сотен православных монахов, теперь же превратился в популярный туристический маршрут. Метеоры входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Метеорные скалы датируются миллионами лет назад, в районе почти недоступных вершин песчаника, монахи поселились на этих «небесных столбах» с 11-го века. Двадцать четыре монастыря были построены, несмотря на невероятные трудности, в настоящее время осталось 6. Их фрески 16-го века отмечают ключевой этап в развитии поствизантийской живописи. Ближайший город Каламбака. Важная информация:• Продолжительность этого тура составляет приблизительно 12 часов.
В монастырях строгий дресс-код. Мужчины должны носить шорты до колен (не короче), а женщины-длинные юбки. Плечи должны быть прикрыты. Для дам юбки предусмотрены у входов во все монастыри.

По пятницам и воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля
  • Русскоговорящий водитель-гид
  • Все дорожные расходы
  • Кофе
  • Wi-fi
  • Вода
Что не входит
  • Билеты в археологический места
  • Обед
  • Лицензионный гид
Место начала и завершения?
ваш отель или квартира
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Советуем взять с собоей куртку — может быть прохладно.
  • В монастырях строгий дресс-код. Мужчины должны носить шорты до колен (не короче), а женщины-длинные юбки. Плечи должны быть прикрыты. Для дам юбки предусмотрены у входов во все монастыри
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Афин

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеНа весь деньМетеоры

Похожие туры из Афин

Калимэра, Афины
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
17 отзывов
Калимэра, Афины
Погрузиться в историю города и увидеть самое главное на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля - либо у метро Синтагма или Омония
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
65 за человека
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Афины для детей и взрослых
Прогулка вверх тормашками: от современности к древности
Syntagma square
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
115 за всё до 5 чел.
Прогулка по стильным Афинам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
30 отзывов
Прогулка по стильным Афинам
Познать жизнь города и запечатлеть ее на ярких фотографиях
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
115 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ