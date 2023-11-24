Об экскурсии

В рамках экскурсии в Метеоры вас ждет посещение трех монастырей. После этого у вас будет свободное время для обеда и прогулок по живописной деревне Кастраки. Во время возвращения в Афины мы сделаем короткую остановку в Фермопилах, месте, где 300 спартанцев встретились с персидской армией. Вы сможете увидеть поле битвы и статую Леонида. Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции. Комплекс монастырей под общим названием «Метеоры» считается одним из современных чудес света. Когда-то он был местом прибежища сотен православных монахов, теперь же превратился в популярный туристический маршрут. Метеоры входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Метеорные скалы датируются миллионами лет назад, в районе почти недоступных вершин песчаника, монахи поселились на этих «небесных столбах» с 11-го века. Двадцать четыре монастыря были построены, несмотря на невероятные трудности, в настоящее время осталось 6. Их фрески 16-го века отмечают ключевой этап в развитии поствизантийской живописи. Ближайший город Каламбака. Важная информация:• Продолжительность этого тура составляет приблизительно 12 часов.

В монастырях строгий дресс-код. Мужчины должны носить шорты до колен (не короче), а женщины-длинные юбки. Плечи должны быть прикрыты. Для дам юбки предусмотрены у входов во все монастыри.