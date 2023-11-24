Экскурсия в Метеоры включает в себя посещение трех монастырей. После у вас будет свободное время на обед и прогулки по живописной деревне Кастраки.
На обратном пути к Афинам, мы сделаем короткую остановку в Фермопилах, где 300 спартанцев столкнулись с персидской армией — вы увидите поле битвы и статую Леонида.
На обратном пути к Афинам, мы сделаем короткую остановку в Фермопилах, где 300 спартанцев столкнулись с персидской армией — вы увидите поле битвы и статую Леонида.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Монастыри Метеоры
- Калампака
- Кастраки
- Фермопилы
Описание
Об экскурсии
В рамках экскурсии в Метеоры вас ждет посещение трех монастырей. После этого у вас будет свободное время для обеда и прогулок по живописной деревне Кастраки. Во время возвращения в Афины мы сделаем короткую остановку в Фермопилах, месте, где 300 спартанцев встретились с персидской армией. Вы сможете увидеть поле битвы и статую Леонида. Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции. Комплекс монастырей под общим названием «Метеоры» считается одним из современных чудес света. Когда-то он был местом прибежища сотен православных монахов, теперь же превратился в популярный туристический маршрут. Метеоры входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Метеорные скалы датируются миллионами лет назад, в районе почти недоступных вершин песчаника, монахи поселились на этих «небесных столбах» с 11-го века. Двадцать четыре монастыря были построены, несмотря на невероятные трудности, в настоящее время осталось 6. Их фрески 16-го века отмечают ключевой этап в развитии поствизантийской живописи. Ближайший город Каламбака. Важная информация:• Продолжительность этого тура составляет приблизительно 12 часов.
В монастырях строгий дресс-код. Мужчины должны носить шорты до колен (не короче), а женщины-длинные юбки. Плечи должны быть прикрыты. Для дам юбки предусмотрены у входов во все монастыри.
По пятницам и воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля
- Русскоговорящий водитель-гид
- Все дорожные расходы
- Кофе
- Wi-fi
- Вода
- Что не входит
- Билеты в археологический места
- Обед
- Лицензионный гид
- Место начала и завершения?
- ваш отель или квартира
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам и воскресеньеЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Советуем взять с собоей куртку — может быть прохладно.
- В монастырях строгий дресс-код. Мужчины должны носить шорты до колен (не короче), а женщины-длинные юбки. Плечи должны быть прикрыты. Для дам юбки предусмотрены у входов во все монастыри
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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