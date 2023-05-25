Путешествие в Аркадию на Пелопоннесе подарит вам возможность увидеть Храм святой Феодоры, который удивляет своими деревьями, проросшими сквозь стены. Построенный в 11-12 веках, этот храм является объектом исследований Академии наук
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальный храм с деревьями, проросшими сквозь стены
- 🚗 Комфортный переезд от Афин
- 📚 Исследования Академии наук Греции
- 🌄 Великолепные виды Аркадии
- 🌉 Остановка на Коринфском канале
Что можно увидеть
- Храм святой Феодоры
- Коринфский канал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Необъяснимое Чудо Маленький храм успения Богородицы в горной Аркадии, является одним из самых, если не самым, необъяснимых зданием в мире. Сам храм был построен между 1050 и 1100 годами. По некоторым другим оценкам, самое позднее в первой половине 12-го века. Сквозь стены маленькой 1000-летней церкви проросли огромные деревья. Некоторые из которых достигают в высоту 30 метров (это не опечатка, они огромные). Держаться за счет своих же корней деревья не могут, так как эффект парусности в местах прорастания в стенах и особенно в крыше мог бы привести к взлому бетонного покрытия, а не только хрупкой 30 сантиметровой крыши и стен средневекового храма. Данное сооружение помимо религиозного значения находится в ведении академии наук Греции и исследования храма ведутся последние 30 лет с применением самых современных технологий. Повторюсь, чу́до — в мировоззрении теизма есть нарушение по воле всемогущего Бога естественного хода вещей — той же волей установленных законов природы. С точки зрения материализма чудес не бывает и надо просто найти научное объяснение отмены законов природы. Правда если после исследования происходит научное признание самого факта отмены законов природы — это и есть научное признание чуда. Итак, рентген стен и крыши показал, что она вся пронизана корнями, но при этом несмотря на многотонную тяжесть и эффекта парусности деревьев храм стоит целый и невредимый. Держаться практически на воздухе не разрушая стен храма за счет своих корней многотонные деревья не могут, по крайней мере если исходить из законов природы. Но и с корнями что то удивительное. Биометрический анализ стен и крыши показал что корни абсолютно противоестественно уменьшаются с стенах как будто исчезая в них. Поэтому когда заходишь внутрь храма (а он посещаем) корней практически не видно но снаружи вполне естественные огромные деревья с естественными корнями (нажимайте на фото). Хотя никакие фотки тут не помогут — это надо видеть… Переезд от Афин Храм находится в 2,5–3 часах езды от Афин в красивейшем регионе Пелопоннеса — Аркадии. Большая часть пути проходит по комфортному скоростному автобану и около 30-40 минут по проселочной дороге. По дороге мы остановимся на коринфском канале откуда видно два моря сразу и проедем через хребет горной Аркадии с великолепным рельефом.
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Ответы на вопросы
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Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
25 мая 2023
Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от
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