Описание экскурсии

Необъяснимое Чудо Маленький храм успения Богородицы в горной Аркадии, является одним из самых, если не самым, необъяснимых зданием в мире. Сам храм был построен между 1050 и 1100 годами. По некоторым другим оценкам, самое позднее в первой половине 12-го века. Сквозь стены маленькой 1000-летней церкви проросли огромные деревья. Некоторые из которых достигают в высоту 30 метров (это не опечатка, они огромные). Держаться за счет своих же корней деревья не могут, так как эффект парусности в местах прорастания в стенах и особенно в крыше мог бы привести к взлому бетонного покрытия, а не только хрупкой 30 сантиметровой крыши и стен средневекового храма. Данное сооружение помимо религиозного значения находится в ведении академии наук Греции и исследования храма ведутся последние 30 лет с применением самых современных технологий. Повторюсь, чу́до — в мировоззрении теизма есть нарушение по воле всемогущего Бога естественного хода вещей — той же волей установленных законов природы. С точки зрения материализма чудес не бывает и надо просто найти научное объяснение отмены законов природы. Правда если после исследования происходит научное признание самого факта отмены законов природы — это и есть научное признание чуда. Итак, рентген стен и крыши показал, что она вся пронизана корнями, но при этом несмотря на многотонную тяжесть и эффекта парусности деревьев храм стоит целый и невредимый. Держаться практически на воздухе не разрушая стен храма за счет своих корней многотонные деревья не могут, по крайней мере если исходить из законов природы. Но и с корнями что то удивительное. Биометрический анализ стен и крыши показал что корни абсолютно противоестественно уменьшаются с стенах как будто исчезая в них. Поэтому когда заходишь внутрь храма (а он посещаем) корней практически не видно но снаружи вполне естественные огромные деревья с естественными корнями (нажимайте на фото). Хотя никакие фотки тут не помогут — это надо видеть… Переезд от Афин Храм находится в 2,5–3 часах езды от Афин в красивейшем регионе Пелопоннеса — Аркадии. Большая часть пути проходит по комфортному скоростному автобану и около 30-40 минут по проселочной дороге. По дороге мы остановимся на коринфском канале откуда видно два моря сразу и проедем через хребет горной Аркадии с великолепным рельефом.