Обзорный тур по Афинам

Для многих Афины - это древнегреческие герои, античные постройки и великие философы

Для многих Афины — это древнегреческие герои, античные постройки и великие философы.

Афины — колыбель античной цивилизации, где когда-то зародилась демократия, театр и древние мифы.

Но я хочу отойти от привычных экскурсий по столице Греции и сделать акцент на красоту природы и красивый город Афины с его высокими горами, целебным озером и интересными местами которые вам обязательно понравятся.
Обзорный тур по Афинам
Обзорный тур по Афинам
Обзорный тур по Афинам
Обзорный тур по Афинам
Обзорный тур по Афинам
Обзорный тур по Афинам

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Ликавит
  • Гора Парнита
  • Порт Пирей
  • Холм Кастела
  • Марина Флисву
  • Озеро Вульягмени
  • Мыс Сунион

Что вы увидите

Обзорный тур по Афинам — это маршрут, где вы за пару часов сможете увидеть город Афины с его красивыми местами и достопримечательностями. После горы Парнита мы остановимся по обедать в таверне на ваше усмотрение. Продолжительность экскурсии примерно 10 часов. Кол-во участников 3 человека + 1 ребенок.

Гора Ликавит

Гора которая расположена в центре Афин. Ликавит — это одно из популярнейших мест среди молодежи и туристов. Существует легенда, согласно которой богиня Афродита хотела чтобы её святилище на Акрополе находилось как можно ближе к небу. Однажды, во время сильной ночной грозы она направилась на гору Пенделикон и оторвала от нее большую скалу. Но по возвращению домой две черные птицы сообщили Афродите плохие вести, от которых разгневанная богиня бросила скалу и забыла о ней навсегда.
Самые красивый вид, который заполняет глаза каждого посетителя — это Акрополь и Пирей, где можно увидеть Саронический залив, когда позволяет погода. Именно в этой точке есть место, которое заставит вас уйти от городского шума и насладиться греческой гастрономией. Сколько бы раз вы ни поднимались на «Гору Ликавит», вам не надоест этот потрясающий вид Афин.

Гора Парнита

Самая высокая гора Афин, откуда открывается панорамный вид на город. Мы поднимемся на гору и на машине и на канатной дороге. Здание канатной дороги это одно из самых интересных зданий, которые были построены в последние десятилетия по всей Аттике.
На Парните можно покататься на горном велосипеде по специально проложенным тропинкам, прогуляться по пешеходным тропинкам с разным видом сложности, а так же посмотреть древние развалины башен, укреплений и небольшие пещеры. На горе можно встретить диких, но дружелюбных оленей.

Порт Пирей

Самый большой порт в Греции и один из самых больших портов Средиземноморья. Этот центр мореходства, а также промышленный и транспортный узел страны, который предоставляет туристам отличные возможности для отдыха и транзита на острова. Разделен на 3 части: самый большой это пассажирский порт, средний порт это марина Зеа бухта для яхт и катеров, а самая маленькая бухта называется Микролимано, где швартуются рыбацкие лодки.

Марина Флисву

Находится в Палео Фалиро и является первой эксклюзивной пристанью для мега яхт в Греции, которая предлагает высококлассные возможности швартовки. Марина Флоисву в древности была первым Афинским портом. Это небольшая современная бухта с дорогими яхтами и катерами, барами и кафешками. Небольшой островок для отдыха, где проводят время местные жители и гости столицы. Возле марины Флисву стоит на причале легендарный греческий крейсер Аверов и древнегреческий корабль Триера.

Озеро Вульагмени

Термальное озеро которое славится своими целебными свойствами. Озеро теплое круглый год, температура воды колеблется от +22 до +29 градусов в зависимости от сезона. Вода озера содержит минералы, металлы, в основном сероводородные. Термальные свойства озера помогают в лечении ревматизма, гинекологических и кожных заболеваний, например, артритов, проблем с суставами, экзема и головных болей. В озере водится рыба Гарра Руфа, эти маленькие рыбки живущие в озере очищают отдыхающим ноги от мертвой кожи.

Мыс Сунион

На мысе Сунион находятся руины храма Посейдона и Афины, это одно из самых поэтических точек Греции и самая южная часть Аттики. Именно сюда на «край света» стремятся попасть любители древности, романтики и любители закатов непередаваемой красоты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Трансфер
Что не входит
  • Платный вход в храм Посейдона в Сунион
  • Озеро Вульагменис.
  • Обед в таверне или ресторане
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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