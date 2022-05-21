Что вы увидите

Обзорный тур по Афинам — это маршрут, где вы за пару часов сможете увидеть город Афины с его красивыми местами и достопримечательностями. После горы Парнита мы остановимся по обедать в таверне на ваше усмотрение. Продолжительность экскурсии примерно 10 часов. Кол-во участников 3 человека + 1 ребенок.

Гора Ликавит

Гора которая расположена в центре Афин. Ликавит — это одно из популярнейших мест среди молодежи и туристов. Существует легенда, согласно которой богиня Афродита хотела чтобы её святилище на Акрополе находилось как можно ближе к небу. Однажды, во время сильной ночной грозы она направилась на гору Пенделикон и оторвала от нее большую скалу. Но по возвращению домой две черные птицы сообщили Афродите плохие вести, от которых разгневанная богиня бросила скалу и забыла о ней навсегда.

Самые красивый вид, который заполняет глаза каждого посетителя — это Акрополь и Пирей, где можно увидеть Саронический залив, когда позволяет погода. Именно в этой точке есть место, которое заставит вас уйти от городского шума и насладиться греческой гастрономией. Сколько бы раз вы ни поднимались на «Гору Ликавит», вам не надоест этот потрясающий вид Афин.

Гора Парнита

Самая высокая гора Афин, откуда открывается панорамный вид на город. Мы поднимемся на гору и на машине и на канатной дороге. Здание канатной дороги это одно из самых интересных зданий, которые были построены в последние десятилетия по всей Аттике.

На Парните можно покататься на горном велосипеде по специально проложенным тропинкам, прогуляться по пешеходным тропинкам с разным видом сложности, а так же посмотреть древние развалины башен, укреплений и небольшие пещеры. На горе можно встретить диких, но дружелюбных оленей.

Порт Пирей

Самый большой порт в Греции и один из самых больших портов Средиземноморья. Этот центр мореходства, а также промышленный и транспортный узел страны, который предоставляет туристам отличные возможности для отдыха и транзита на острова. Разделен на 3 части: самый большой это пассажирский порт, средний порт это марина Зеа бухта для яхт и катеров, а самая маленькая бухта называется Микролимано, где швартуются рыбацкие лодки.

Марина Флисву

Находится в Палео Фалиро и является первой эксклюзивной пристанью для мега яхт в Греции, которая предлагает высококлассные возможности швартовки. Марина Флоисву в древности была первым Афинским портом. Это небольшая современная бухта с дорогими яхтами и катерами, барами и кафешками. Небольшой островок для отдыха, где проводят время местные жители и гости столицы. Возле марины Флисву стоит на причале легендарный греческий крейсер Аверов и древнегреческий корабль Триера.

Озеро Вульагмени

Термальное озеро которое славится своими целебными свойствами. Озеро теплое круглый год, температура воды колеблется от +22 до +29 градусов в зависимости от сезона. Вода озера содержит минералы, металлы, в основном сероводородные. Термальные свойства озера помогают в лечении ревматизма, гинекологических и кожных заболеваний, например, артритов, проблем с суставами, экзема и головных болей. В озере водится рыба Гарра Руфа, эти маленькие рыбки живущие в озере очищают отдыхающим ноги от мертвой кожи.

Мыс Сунион

На мысе Сунион находятся руины храма Посейдона и Афины, это одно из самых поэтических точек Греции и самая южная часть Аттики. Именно сюда на «край света» стремятся попасть любители древности, романтики и любители закатов непередаваемой красоты.