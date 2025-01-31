Церковь Святого Николая – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Николая» в Афинах на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Галопом по Афинам
6 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Откройте для себя магию Афин, гуляя по улочкам Плаки и Монастираки. Узнайте о жизни древних и современных греков, наслаждаясь видами и вкусами
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Галопом по древним Афинам
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Галопом по Афинам на скутере: погрузитесь в атмосферу города
Почувствуйте дух Афин, путешествуя на скутере по его улицам. Эта экскурсия откроет вам город с неожиданных ракурсов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victoria
    31 января 2025
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсия впечатляющая, интересная, насыщенная, без сухих цифр и фактов, оригинальная подача информации. Время пролетело незаметно. Татьяна- оооочень добрый, отзывчивый, интересный человек и профессионал своего дела! Спасибо большое! 🙏
  • И
    Ирина
    22 декабря 2024
    Галопом по Афинам
    Мы замечательно провели время. Экскурсия совмещает и городские достопримечательности и природу. Николай прислушивается ко всем пожеланиям.
  • А
    Альфия
    29 октября 2024
    Галопом по Афинам
    Были на экскурсии у Николая 20.10.24г. Встретились в условленном месте и поехали, однако сначала расстроились, поскольку в связи с проведением
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    велогонки улицы в центре были перекрыты. Николай перестроил маршрут и сначала повез в более отдаленные локации: порт, озеро, ближе к полудню вернулись в центр. В Афинах впервые, экскурсия с Николаем познакомила с городом, хорошие обзорные локации. Привез в порт, где нас ждал лайнер, ровно ко времени. Рекомендую!

  • G
    Gulnara
    17 июля 2024
    Галопом по древним Афинам
    Николай - знающий, любящий Грецию гид, это ощущается, когда он легко, доступно, порой, с юмором, рассказывает о достопримечательности, и не
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    просто известные многим факты, а то, что становится изюминкой данного маршрута. Хоть и галопом, но все перечисленные места увидели, сфотографировали, особенно понравился Пирей.

  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Церковь Святого Николая»

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  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в марте 2025
Сейчас в Афинах в категории "Церковь Святого Николая" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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