Афины - город, где мифы и история идут рука об руку.На этой экскурсии вы посетите район Псири с его граффити и барами, колоритный рынок Варвакион, а также узнаете тайны древнегреческой

Агоры. Увидите статую Архиепископа Афинского и полюбуетесь храмом Богородицы. В небольшом музее на станции метро вас ждут археологические находки. Не упустите шанс взглянуть на Парфенон и Башню Ветров. Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной

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Описание экскурсии

Район Псири. Пройдём по узким улочкам со старинным домами, которыми так восхищался Байрон. Вы увидите яркие граффити и послушаете звуки хип-хопа на улице, где бары соседствуют с антикварными магазинами.

Рынок «Варвакион». Заглянем на самый старый и невероятно колоритный рынок, который был построен знаменитым греком русского происхождения.

Площадь Метрополеос, где стоит бронзовая статуя Архиепископа Афинского (Дамаскинос) — неисчерпаемый источник интересных историй.

В небольшом музее на станции метро вы рассмотрите археологические находки: предметы быта, кувшины для вина и масла, древние захоронения и уникальный водопровод.

Храм Богородицы (Капникареа). Полюбуемся одной из самых старых церквей города — настоящим шедевром византийского искусства.

Древнегреческая Агора. Погрузимся в её тайны и выясним, действительно ли она была построена на костях.

И это ещё не всё! Обязательно бросим взгляд на стрелки Башенных часов, посмотрим на храм Гефеста и Парфенон и расшифруем их символы. Откроем секреты Библиотеки Адриана и Римской Агоры и поймём уникальность Башни Ветров. Вы услышите сплетни о знаменитой кафетерии Bella Grecia. Зайдёте в самый старый дом и узнаете, как жили афиняне. Увидите старинный храм Параскевы Пятницы, площадь Святой Ирины, Синтагму, мечеть Дзистараки. И многое, многое другое!

Организационные детали