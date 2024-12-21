На этой экскурсии вы посетите район Псири с его граффити и барами, колоритный рынок Варвакион, а также узнаете тайны древнегреческой
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать тайны древнегреческой Агоры
- 🏛 Посетить храм Богородицы
- 🖼 Оценить уличное искусство Псири
- 🛍 Погулять по рынку Варвакион
- ⏳ Увидеть археологические находки
- 🏺 Погрузиться в атмосферу древности
Что можно увидеть
- Район Псири
- Рынок Варвакион
- Площадь Метрополеос
- Храм Богородицы
- Древнегреческая Агора
- Парфенон
- Башня Ветров
Описание экскурсии
Район Псири. Пройдём по узким улочкам со старинным домами, которыми так восхищался Байрон. Вы увидите яркие граффити и послушаете звуки хип-хопа на улице, где бары соседствуют с антикварными магазинами.
Рынок «Варвакион». Заглянем на самый старый и невероятно колоритный рынок, который был построен знаменитым греком русского происхождения.
Площадь Метрополеос, где стоит бронзовая статуя Архиепископа Афинского (Дамаскинос) — неисчерпаемый источник интересных историй.
В небольшом музее на станции метро вы рассмотрите археологические находки: предметы быта, кувшины для вина и масла, древние захоронения и уникальный водопровод.
Храм Богородицы (Капникареа). Полюбуемся одной из самых старых церквей города — настоящим шедевром византийского искусства.
Древнегреческая Агора. Погрузимся в её тайны и выясним, действительно ли она была построена на костях.
И это ещё не всё! Обязательно бросим взгляд на стрелки Башенных часов, посмотрим на храм Гефеста и Парфенон и расшифруем их символы. Откроем секреты Библиотеки Адриана и Римской Агоры и поймём уникальность Башни Ветров. Вы услышите сплетни о знаменитой кафетерии Bella Grecia. Зайдёте в самый старый дом и узнаете, как жили афиняне. Увидите старинный храм Параскевы Пятницы, площадь Святой Ирины, Синтагму, мечеть Дзистараки. И многое, многое другое!
Организационные детали
- По запросу за доплату возможно сопровождение профессионального фотографа — подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в пятницу и субботу в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€54