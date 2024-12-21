Все тайны Афин

Путешествие по Афинам откроет перед вами множество тайн и легенд. Узнайте, как жили древние греки, и насладитесь атмосферой города. (130+ символов)
Афины - город, где мифы и история идут рука об руку.

На этой экскурсии вы посетите район Псири с его граффити и барами, колоритный рынок Варвакион, а также узнаете тайны древнегреческой
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Агоры. Увидите статую Архиепископа Афинского и полюбуетесь храмом Богородицы. В небольшом музее на станции метро вас ждут археологические находки. Не упустите шанс взглянуть на Парфенон и Башню Ветров. Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать тайны древнегреческой Агоры
  • 🏛 Посетить храм Богородицы
  • 🖼 Оценить уличное искусство Псири
  • 🛍 Погулять по рынку Варвакион
  • ⏳ Увидеть археологические находки
  • 🏺 Погрузиться в атмосферу древности
Все тайны Афин
Все тайны Афин
Все тайны Афин
Ближайшие даты:
14
фев15
фев21
фев22
фев28
фев1
мар7
мар
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Район Псири
  • Рынок Варвакион
  • Площадь Метрополеос
  • Храм Богородицы
  • Древнегреческая Агора
  • Парфенон
  • Башня Ветров

Описание экскурсии

Район Псири. Пройдём по узким улочкам со старинным домами, которыми так восхищался Байрон. Вы увидите яркие граффити и послушаете звуки хип-хопа на улице, где бары соседствуют с антикварными магазинами.

Рынок «Варвакион». Заглянем на самый старый и невероятно колоритный рынок, который был построен знаменитым греком русского происхождения.

Площадь Метрополеос, где стоит бронзовая статуя Архиепископа Афинского (Дамаскинос) — неисчерпаемый источник интересных историй.

В небольшом музее на станции метро вы рассмотрите археологические находки: предметы быта, кувшины для вина и масла, древние захоронения и уникальный водопровод.

Храм Богородицы (Капникареа). Полюбуемся одной из самых старых церквей города — настоящим шедевром византийского искусства.

Древнегреческая Агора. Погрузимся в её тайны и выясним, действительно ли она была построена на костях.

И это ещё не всё! Обязательно бросим взгляд на стрелки Башенных часов, посмотрим на храм Гефеста и Парфенон и расшифруем их символы. Откроем секреты Библиотеки Адриана и Римской Агоры и поймём уникальность Башни Ветров. Вы услышите сплетни о знаменитой кафетерии Bella Grecia. Зайдёте в самый старый дом и узнаете, как жили афиняне. Увидите старинный храм Параскевы Пятницы, площадь Святой Ирины, Синтагму, мечеть Дзистараки. И многое, многое другое!

Организационные детали

  • По запросу за доплату возможно сопровождение профессионального фотографа — подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в пятницу и субботу в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€54
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Н
21 дек 2024
Прекрасный экскурсовод Александр провел замечательную экскурсию и поведал очень доступным языком историю Афин

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