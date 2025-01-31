Индивидуальная
до 1 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Малые Афины, исторический центр
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Завтра в 11:00
3 апр в 09:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Откройте для себя магию Афин, гуляя по улочкам Плаки и Монастираки. Узнайте о жизни древних и современных греков, наслаждаясь видами и вкусами
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VVictoria31 января 2025Экскурсия впечатляющая, интересная, насыщенная, без сухих цифр и фактов, оригинальная подача информации. Время пролетело незаметно. Татьяна- оооочень добрый, отзывчивый, интересный человек и профессионал своего дела! Спасибо большое! 🙏
- ИИрина22 декабря 2024Мы замечательно провели время. Экскурсия совмещает и городские достопримечательности и природу. Николай прислушивается ко всем пожеланиям.
- ДДарья15 сентября 2023Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!
- ЕЕлена7 августа 2022Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Национальный сад Афин»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в апреле 2025
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