Национальный сад Афин – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный сад Афин» в Афинах на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Галопом по Афинам
6 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Малые Афины, исторический центр
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Малые Афины, исторический центр
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Завтра в 11:00
3 апр в 09:00
€295 за экскурсию
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Откройте для себя магию Афин, гуляя по улочкам Плаки и Монастираки. Узнайте о жизни древних и современных греков, наслаждаясь видами и вкусами
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victoria
    31 января 2025
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсия впечатляющая, интересная, насыщенная, без сухих цифр и фактов, оригинальная подача информации. Время пролетело незаметно. Татьяна- оооочень добрый, отзывчивый, интересный человек и профессионал своего дела! Спасибо большое! 🙏
  • И
    Ирина
    22 декабря 2024
    Галопом по Афинам
    Мы замечательно провели время. Экскурсия совмещает и городские достопримечательности и природу. Николай прислушивается ко всем пожеланиям.
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    7 августа 2022
    Малые Афины, исторический центр
    Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Национальный сад Афин»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
  7. Площадь Синтагма
  8. Арка Адриана
  9. Монастираки
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Афинам в апреле 2025
Сейчас в Афинах в категории "Национальный сад Афин" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 295. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный сад Афин», 52 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь