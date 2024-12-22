Индивидуальная
до 1 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Индивидуальная
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 декабря 2024Мы замечательно провели время. Экскурсия совмещает и городские достопримечательности и природу. Николай прислушивается ко всем пожеланиям.
- ССветлана28 июня 2024Очень понравилась экскурсия!!!!! Одисей очень интересный человек,который очень внимательно относится к туристам!!! Рассказывает,подсказывает,фотографирует и очень аккуратно водит машину. Большое спасибо!
- ЛЛидия23 июня 2024Мы уже довольно много посетили исторических мест,поэтому эта экскурсия не вызвала большого восторга. Но и в этой поездке было много
- RRoman27 мая 2024Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
- YYana24 марта 2024Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
- ААлександр27 февраля 2024Отличная экскурсия, очень теплое отношение Одиссея к своим гостям. Гид старается максимально подстроиться под запросы, готов внести небольшие изменения в
- ООлег8 января 2024Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
- ААлександра8 марта 2023Спасибо большое Николаю за необычную экскурсию! У меня был всего день в Афинах и хотелось провести его с максимальной пользой,
- ЮЮлия1 декабря 2021Замечательная экскурсия, интересная информация, красивые места! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Музей греческого народного искусства»
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