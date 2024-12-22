Музей греческого народного искусства – экскурсии в Афинах

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей греческого народного искусства» в Афинах на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Галопом по Афинам
6 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Экскурсия в Дельфы
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Обзорный тур по Афинам
Пешая
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за экскурсию
Экскурсия на Мыс Сунион
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия на Мыс Сунион: Храм Посейдона и живописные виды
Путешествие на Мыс Сунион: откройте древние храмы, термальные источники и потрясающие виды на Эгейское море
Начало: Ваш отель или квартиры
Расписание: Каждый день кроме понедельник и среда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 декабря 2024
    Галопом по Афинам
    Мы замечательно провели время. Экскурсия совмещает и городские достопримечательности и природу. Николай прислушивается ко всем пожеланиям.
  • С
    Светлана
    28 июня 2024
    Экскурсия на Мыс Сунион
    Очень понравилась экскурсия!!!!! Одисей очень интересный человек,который очень внимательно относится к туристам!!! Рассказывает,подсказывает,фотографирует и очень аккуратно водит машину. Большое спасибо!
  • Л
    Лидия
    23 июня 2024
    Экскурсия на Мыс Сунион
    Мы уже довольно много посетили исторических мест,поэтому эта экскурсия не вызвала большого восторга. Но и в этой поездке было много
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    интересного. Понравилось озеро с минеральной водой,увидели цикад,… И, как всегда, нам не хватило времени. Поездка на озеро требует большего времени, когда хочется расслабиться и никуда не торопиться. Но это наше мнение.

  • R
    Roman
    27 мая 2024
    Обзорный тур по Афинам
    Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
  • Y
    Yana
    24 марта 2024
    Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
    Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
  • А
    Александр
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Дельфы
    Отличная экскурсия, очень теплое отношение Одиссея к своим гостям. Гид старается максимально подстроиться под запросы, готов внести небольшие изменения в
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    маршруты. Заказывали несколько экскурсий. Из-за не особо удобных рейсов Одиссей любезно согласился встретить нас в аэропорту вместо отеля в первый наш день и проводить в аэропорт в день вылета, и совершенно бесплатно! Угостил вкусным кофе и провел пешком по маршрутам программы, показав все самое основное. Было предусмотрено время для самостоятельного изучения достопримечательностей - столько, сколько потребуется! Также отдельно было время на обеды, каждый раз Одиссей показывал удачные места, в зависимости от конкретных предпочтений и бюджета. Обедал с нами, помогал с меню и заказами. Аккуратное и профессиональное вождение также пришлось по вкусу) Все это оставило самые приятные впечатления от поездки! Спасибо!

  • О
    Олег
    8 января 2024
    Экскурсия на Мыс Сунион
    Замечательная экскурсия. Отличный экскурсовод. Всё понравилось. Подробный рассказ по истории с показом древних карт. Оценка 5 звёзд
  • А
    Александра
    8 марта 2023
    Обзорный тур по Афинам
    Спасибо большое Николаю за необычную экскурсию! У меня был всего день в Афинах и хотелось провести его с максимальной пользой,
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    поэтому выбрала такую экскурсию. Не самые обычные места, интересный маршрут, насыщенная программа! У Николая обширные знания об Афинах и истории,он очень приятный собеседник и знающий гид. День пролетел незаметно, все успели, и город удалось увидеть в дневном и ночном освещении с разных смотровых площадок. Спасибо еще раз, буду рекомендовать по возможности своим друзьям

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2021
    Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
    Замечательная экскурсия, интересная информация, красивые места! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Музей греческого народного искусства»

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Сколько стоит экскурсия по Афинам в апреле 2025
Сейчас в Афинах в категории "Музей греческого народного искусства" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 370. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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