Национальная библиотека – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальная библиотека» в Афинах на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Галопом по Афинам
6 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€35 за человека
Малые Афины, исторический центр
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Малые Афины, исторический центр
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Завтра в 11:00
3 апр в 09:00
€295 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Национальная библиотека»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Галопом по Афинам
  2. Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
  3. Малые Афины, исторический центр
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
  7. Площадь Синтагма
  8. Арка Адриана
  9. Монастираки
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Афинам в апреле 2025
Сейчас в Афинах в категории "Национальная библиотека" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 295. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Национальная библиотека», 42 ⭐ отзыва, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь