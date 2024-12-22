Индивидуальная
до 1 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Индивидуальная
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Малые Афины, исторический центр
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Афинам, где античное прошлое встречается с неоклассическим наследием
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Расписание: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Завтра в 11:00
3 апр в 09:00
€295 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 декабря 2024Мы замечательно провели время. Экскурсия совмещает и городские достопримечательности и природу. Николай прислушивается ко всем пожеланиям.
- YYana24 марта 2024Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
- ЕЕлена7 августа 2022Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.
- ЮЮлия1 декабря 2021Замечательная экскурсия, интересная информация, красивые места! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Национальная библиотека»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в апреле 2025
Сейчас в Афинах в категории "Национальная библиотека" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 295. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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