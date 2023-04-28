Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами

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Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Греции: история, культура, традиции и, конечно же, мифы! Для детей и взрослых, не скучно и познавательно.
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
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Что вас ожидает:

  • Акрополь:
  • Парфенон
  • Пропилеи
  • Храм Ник Аптерос
  • Храм Эрехтейон
  • Одеон Герода Аттика
  • Центр Афин:
  • Холм Ареопаг
  • Храм богу Гефесту
  • Афинская агора
  • Римский форум
  • Башня ветров
  • Библиотека Адриана
  • Районы Плака, Анафиотика, Монастыраки
  • Святая река Эриданос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

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Я поведаю вам о богатой и интересной истории Афин и покажу вам все самые главные достопримечательности города, сохранившиеся древние памятники архитектуры и исторически ценные места. Мы с вами побываем там, где когда-то обитали мифические боги и герои, сплетая историю, мифы и тайны, которые так хочется разгадать.

О достопримечательностях по маршруту

В рамках нашей прогулки вы подниметесь на афинский Акрополь – один из самых выдающихся и популярных в мире памятников мировой культуры. Тропами Сократа, Платона и Аристотеля пройдете вдоль базара древних Афин, римского форума с башней Ветров, библиотеки Адриана, по дорожке «Перипатос» вокруг холма Акрополя, в честь которой была названа перипатетическая школа философов. Окунетесь в Кикладскую архитектуру и удивительную атмосферу районов Плака и Анафиотика – самых старых районов Афин, передающих настроение второй половины XIX века. Далее на площади Монастыраки увидим единственное место со священной рекой Эриданос.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с лицензированным гидом и историком-археологом Греции
Что не входит
  • Входные билеты в Акрополь: 10 евро в низкий сезон (1 ноября – 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля – 31 октября)
  • Дети до 6 лет – бесплатно
  • А студенты до 25 лет – со скидкой 50%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Завершение: Станция метро Монастыраки, Афины
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Полная стоимость билета в летний сезон (1 апреля - 31 октября): 20 евро.
  • Полная стоимость билета в зимний сезон (1 ноября - 31 марта): 10 евро.
  • Сниженная цена билета на летний сезон: 10 евро. Скидки детям, студентам и лицам старше 65 лет из зоны ЕС.
  • Не забудьте удобную обувь, воду и солнцезащитный крем в летнее время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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