Подробнее

Я поведаю вам о богатой и интересной истории Афин и покажу вам все самые главные достопримечательности города, сохранившиеся древние памятники архитектуры и исторически ценные места. Мы с вами побываем там, где когда-то обитали мифические боги и герои, сплетая историю, мифы и тайны, которые так хочется разгадать.

О достопримечательностях по маршруту

В рамках нашей прогулки вы подниметесь на афинский Акрополь – один из самых выдающихся и популярных в мире памятников мировой культуры. Тропами Сократа, Платона и Аристотеля пройдете вдоль базара древних Афин, римского форума с башней Ветров, библиотеки Адриана, по дорожке «Перипатос» вокруг холма Акрополя, в честь которой была названа перипатетическая школа философов. Окунетесь в Кикладскую архитектуру и удивительную атмосферу районов Плака и Анафиотика – самых старых районов Афин, передающих настроение второй половины XIX века. Далее на площади Монастыраки увидим единственное место со священной рекой Эриданос.