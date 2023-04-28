Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Греции: история, культура, традиции и, конечно же, мифы! Для детей и взрослых, не скучно и познавательно.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Акрополь:
- Парфенон
- Пропилеи
- Храм Ник Аптерос
- Храм Эрехтейон
- Одеон Герода Аттика
- Центр Афин:
- Холм Ареопаг
- Храм богу Гефесту
- Афинская агора
- Римский форум
- Башня ветров
- Библиотека Адриана
- Районы Плака, Анафиотика, Монастыраки
- Святая река Эриданос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Я поведаю вам о богатой и интересной истории Афин и покажу вам все самые главные достопримечательности города, сохранившиеся древние памятники архитектуры и исторически ценные места. Мы с вами побываем там, где когда-то обитали мифические боги и герои, сплетая историю, мифы и тайны, которые так хочется разгадать.
О достопримечательностях по маршруту
В рамках нашей прогулки вы подниметесь на афинский Акрополь – один из самых выдающихся и популярных в мире памятников мировой культуры. Тропами Сократа, Платона и Аристотеля пройдете вдоль базара древних Афин, римского форума с башней Ветров, библиотеки Адриана, по дорожке «Перипатос» вокруг холма Акрополя, в честь которой была названа перипатетическая школа философов. Окунетесь в Кикладскую архитектуру и удивительную атмосферу районов Плака и Анафиотика – самых старых районов Афин, передающих настроение второй половины XIX века. Далее на площади Монастыраки увидим единственное место со священной рекой Эриданос.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия с лицензированным гидом и историком-археологом Греции
- Что не входит
- Входные билеты в Акрополь: 10 евро в низкий сезон (1 ноября – 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля – 31 октября)
- Дети до 6 лет – бесплатно
- А студенты до 25 лет – со скидкой 50%
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Тиссио, АфиныЗавершение: Станция метро Монастыраки, Афины
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Полная стоимость билета в летний сезон (1 апреля - 31 октября): 20 евро.
- Полная стоимость билета в зимний сезон (1 ноября - 31 марта): 10 евро.
- Сниженная цена билета на летний сезон: 10 евро. Скидки детям, студентам и лицам старше 65 лет из зоны ЕС.
- Не забудьте удобную обувь, воду и солнцезащитный крем в летнее время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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