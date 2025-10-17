Афины — очаровательный город, который стоит исследовать с профессиональным гидом. Я подготовила для вас отличную прогулку. Мы поговорим о мифах, героях и подвигах, прошлом и настоящем столицы Греции.
Я раскрою тайны Парфенона, покажу самое интересное в Акрополе и за 3 часа расскажу о стране, которой уже больше 10 тысяч лет.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Вы увидите площадь Монастираки и библиотеку Адриана, Римский форум и Башню ветров.
Прогуляетесь по району Плака — самому старому жилому кварталу Афин.
Посетите археологическую зону Акрополя. Осмотрите театр Диониса, святилище Асклепия, Одеон, Пропилеи, храм Афины Ники, Парфенон, Кариатиды и храм Эрехтейон.
Побываете на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на город.
Узнаете, как город получил своё название и куда исчезла скульптура «Афина Парфенос».
Зададите любой вопрос о Греции современной и древней — и вместе мы найдём ответ.
Организационные детали
- Билеты на Акрополь нужно купить заранее — €30 за чел.
- Если с вами будет ребёнок в коляске, пожалуйста, предупредите заранее (я позабочусь об удобном проезде)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Афин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Афинах
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид-экскурсовод. Приглашаю вас на свои авторские индивидуальные экскурсии по всей Греции. Путешествуя со мной, вы познакомитесь и узнаете мою страну лучше, почувствуете её ритм, услышите греческую речь, попробуете греческую кухню и искупаетесь в чистейших водах греческих морей!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
17 окт 2025
Наталья провела прекрасную экскурсию. Хочу отметить профессионализм и отличную подачу материала. Мы были в круизе,Наталья организовала нам трансфер из порта и обратно,начала экскурсию по нашему прибытие. Огромное спасибо,Афины без вас были бы не так прекрасны♥️
O
Olga
9 окт 2025
Наталия - прекрасный экскурсовод, глубоко погружена в тему. С легкостью отвечала на все наши вопросы, построила маршрут в соответствии с нашим запросом. Очень легкая и приятная в общении.
О
Оксана
30 мая 2025
Мы получили удовольствие от экскурсии с Наталией. В живой беседе узнали много исторических фактов об Афинах. Она отлично ориентируется в теме, при этом приятный собеседник и любит свою работу.
Могу рекомендовать Наталию всем, кто хочет получить представление об истории Афин и Греции в целом из уст профессионала! Спасибо от всей нашей компании из Лейпцига!
