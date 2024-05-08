1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
«Вы побываете в месте, откуда берут начало главные мифы Древней Греции, — пещере, где, согласно легенде, родился бог-громовержец Зевс»
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
5 часов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
«Пещера Сфендони насчитывает более 10 залов, но для посещения и осмотра открыты первые пять»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
«Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €359 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы осмотрите пещеру Идеон Андрон, в которой по легенде вырос Зевс, услышите поверья местных жителей, окружающие плато, и сделаете захватывающие фотографии»
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299€270 за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«Экскурсия на плато Лассити и в пещеру Зевса — это настоящее путешествие к истокам истории и мифологии Крита, наша самая разнообразная и насыщенная информацией поездка»
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
«Почему пещера Мелидони считается символом непоколебимого духа критян»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €380 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон8 мая 2024Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ВВладимир29 августа 2023Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
- ННаталья27 августа 2023Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
- ЭЭдуард21 июля 2023Все отлично.
- ССвета9 августа 2022Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
- ММарина29 ноября 2021Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
- ААлена8 ноября 2021Прекрасный гид!
- ВВиктория4 ноября 2021Ездили на экскурсию семьёй с детьми 17 и 8 лет. В течении всей поездки успели посетить несколько аутентичных, колоритных мест,
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пещеры»
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