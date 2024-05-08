Экскурсии по пещерам Ираклиона

Найдено 8 экскурсий в категории «Пещеры» в Ираклионе на русском языке, цены от €55, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«А затем вы осмотрите сталактиты и сталагмиты в пещере Диктеон Андрон, где, по преданию, родился сам Зевс»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
«Вы побываете в месте, откуда берут начало главные мифы Древней Греции, — пещере, где, согласно легенде, родился бог-громовержец Зевс»
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Очарование Западного Крита
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
15 отзывов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Древняя история и мифология сплетаются в пещере Мелидони»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за человека
Идиллия деревенского Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
«Пещера Сфендони насчитывает более 10 залов, но для посещения и осмотра открыты первые пять»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 295 за всё до 8 чел.
Крит для детей или сказка на острове
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
«Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 359 за всё до 7 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы осмотрите пещеру Идеон Андрон, в которой по легенде вырос Зевс, услышите поверья местных жителей, окружающие плато, и сделаете захватывающие фотографии»
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299270 за всё до 8 чел.
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«Экскурсия на плато Лассити и в пещеру Зевса — это настоящее путешествие к истокам истории и мифологии Крита, наша самая разнообразная и насыщенная информацией поездка»
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
55 за человека
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
«Почему пещера Мелидони считается символом непоколебимого духа критян»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 380 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Очарование Западного Крита
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • В
    Владимир
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
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    Анна со своим супругом. Мы посетили красивые места. Мы в восхищение от организации экскурсии. Спасибо за доставленные удовольствие. Все было организованно замечательно. Успехов и процветания вам Анна. С уважением Владимир и Татьяна

  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Очарование Западного Крита
    Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.
  • Э
    Эдуард
    21 июля 2023
    Очарование Западного Крита
    Все отлично.
  • С
    Света
    9 августа 2022
    Археологическое путешествие по острову Крит
    Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами, Планирование, экскурсии, все на высшем уровне. Если вы хотите действительно узнать Крит, лучшего гида не найти.
    Замечательный гид обладающий огромными знаниями, отличная интеракция с клиентами
  • М
    Марина
    29 ноября 2021
    Идиллия деревенского Крита
    Замечательно экскурсия для всех, кому интересно побольше узнать о месте, в котором находишься. Игорь предложил несколько вариантов экскурсии с учетом
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    того, что нам было интересно, проехал по самым красивым местам, рассказал невероятное количество информации о Крите. Очень комфортный разговор, отличный темп, только лучшие впечатления. В следующий раз обязательно у нему же на новые места! Большое спасибо!

  • А
    Алена
    8 ноября 2021
    Археологическое путешествие по острову Крит
    Прекрасный гид!
  • В
    Виктория
    4 ноября 2021
    Крит для детей или сказка на острове
    Ездили на экскурсию семьёй с детьми 17 и 8 лет. В течении всей поездки успели посетить несколько аутентичных, колоритных мест,
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    о которых самостоятельно вряд ли можно узнать. Гид и водитель были очень радушны и доброжелательны, Узнали очень много нового и интересного! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Пещеры" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 55 до 380 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Пещеры», 74 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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