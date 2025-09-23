-
14%
Индивидуальная
до 6 чел.
История Батуми в деталях
Индивидуальная экскурсия по Батуми раскрывает многослойную историю города. Увидьте, как прошлое формирует его современность
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
€90
€105 за всё до 6 чел.
Групповая
до 14 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€34 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Батуми
Индивидуальная экскурсия по Батуми с гидом-медиатором подарит вам уникальный взгляд на город. Узнайте о местных традициях и культуре в непринужденной обстановке
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€55 за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест 7+
Откройте для себя уникальный квест по Батуми, где каждая локация расскажет о другой стране. Увлекательные загадки и исторические факты ждут вас
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Начало: В деревне Чаисубани
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от €44 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в сентябре 2025
Сейчас в Батуми в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 90 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Батуми на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 139 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь