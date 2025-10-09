Индивидуальная
до 15 чел.
День на склоне горы Мтирала
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Колхидскому лесу с посещением водопадов и кулинарным мастер-классом в гостеприимной аджарской семье
Сегодня в 10:00
21 окт в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Очарованные странники в Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, где великие писатели находили вдохновение. Узнайте истории Чехова, Булгакова и других на улицах города
Начало: На площади Европы
Сегодня в 10:30
21 окт в 10:00
от €60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 10:00
21 окт в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:30
21 окт в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
