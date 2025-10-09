Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Батуми, цены от €60. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
День на склоне горы Мтирала: водопады, мандариновый сад и мастер-класс
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
День на склоне горы Мтирала
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Колхидскому лесу с посещением водопадов и кулинарным мастер-классом в гостеприимной аджарской семье
Сегодня в 10:00
21 окт в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Очарованные странники в Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, где великие писатели находили вдохновение. Узнайте истории Чехова, Булгакова и других на улицах города
Начало: На площади Европы
Сегодня в 10:30
21 окт в 10:00
от €60 за всё до 15 чел.
Грузинский стиль и мода: от чохи до мировых подиумов
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 10:00
21 окт в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
История грузинского застолья: от духанов до крафтовых баров
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История грузинского застолья: культурное погружение в Батуми
Познайте дух грузинского застолья, его традиции и ритуалы, ставшие частью нематериального наследия ЮНЕСКО
Сегодня в 10:30
21 окт в 10:00
€70 за всё до 5 чел.

