102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Душа Старого города

Узнать Батуми, которого уже нет
Наша прогулка совсем не про современные городские новоделы начала 21 века — памятник Нептуну, Али и Нино, башня Алфавита. Для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник.

Я помогу
читать дальшеуменьшить

вам уловить атмосферу того Батуми, в котором я вырос, и влюбить вас в этот маленький приморский городок. Вас ждут места киносъёмок, памятники и самое неуловимое — рассказ об особенной душе города.

5
288 отзывов
Душа Старого города
Душа Старого города
Душа Старого города

Описание экскурсии

На нашем пути встретятся:

  • дельфинарий.
  • дом князя Михаила Михайловича Накашидзе, построенный в конце 19 века из белого марсельского кирпича. С балкона этого здания в декабре 1890 года рисовал море Иван Константинович Айвазовский.
  • церковь святого Николая, которая появилась благодаря Илье Ефимовичу Ефремиди, добившемуся разрешения османских властей на её строительство в далеком 1865 году.
  • католический костёл, возведенный в 1903 году батумскими католиками на средства меценатов братьев Зубалашвили, а в 1989 году прошлого века переосвящённый в православие. Сегодня это — Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Грузинской православной церкви.
  • Александровский сад, появившийся благодаря немецкому садоводу Реслеру в конце 19 века вокруг озера Нури. В этом парке 25 сентября 1888 года Александр III и его супруга посадили деревья.
  • бульвар цесаревича Николая, разбитый в 1881 году французским дворянином и садоводом Мечиславом Д’Альфонсом.
  • столетние деревья на Дондуково-Корсаковской улице, которые в один из исторических периодов спасли город.
  • синагога 1904 года.
  • Армянская Апостольская православная церковь Сурб Пркич, возведённая и освящённая в 1900 году.
  • мечеть Орта Джаме, построенная в 1866 году.
  • уникальные батумские дворы, которые стремительно исчезают.

Вы узнаете:

  • когда в Батуми бывали и творили Константин Паустовский, Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Жорж Сименон.
  • где снимали свои киноленты Тенгиз Абуладзе, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай.
  • где в Батуми готовят самый вкусный аджарский хачапури, где можно поесть лучшие хинкали и выпить настоящий батумский кофе.
  • а также о докторе Тимолеоне Триантафиллидесе и его вкладе в развитие Батуми, русском военном инженере Дмитрии Свищевском, влюбившемся в наш город с первого взгляда в 1908 году, о прекрасном актёре и кинорежиссере Баадуре Цуладзе, безгранично влюблённом в Батуми.

Организационные детали

  • По запросу можно провести экскурсию для большего количества человек: доплата за каждого следующего участника — €25.
  • Детям до 12 лет бесплатно.
  • Оплата оставшейся стоимости осуществляется в лари по курсу национального банка Грузии на день экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дельфинария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт
Баграт — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Киновед, выпускник ВГИКа, автор книг «Батуми: история в лицах» (2016), «Душа Батуми» (2021), «Батуми. Следами истории» (2026) и множества статей об истории города и батумчанах. Обладатель почётной туристической награды «МАГНОЛИЯ
читать дальшеуменьшить

2022» за особый вклад в развитие профессии гида в регионе. Родился и вырос в Батуми. Мои предки поселились здесь в 1894 году. С июня 2017 года, после выхода первой книги, провожу экскурсии по старой части города. Я уверен, что у города, как и у каждого из нас, есть душа, и она бессмертна: живёт в воспоминаниях, историях домов, удивительных событиях, которыми богата жизнь Батуми

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 288 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
273
4
11
3
3
2
1
1
О
Дата посещения: 8 июн 2026
Мы остались в восторге от экскурсии, поставила бы 10 звезд! Баграт - человек, который по-настоящему любит и знает Батуми! Прогулка получилась очень насыщенной, а благодаря переплетению исторических, культурных, бытовых фактов в рассказе Баграта, информация превращалась в живую историю города и людей с ним связанных!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Баграту за интереснейшую экскурсию!
Это было не просто «галопом по Европам», а настоящее погружение в город. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать атмосферу Батуми!
Огромное спасибо Баграту за интереснейшую экскурсию!
Огромное спасибо Баграту за интереснейшую экскурсию!
Баграт
Баграт
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга! Мне тоже было приятно с вами пройтись по улицам родного города! Спасибо большое за столь высокую оценку моего труда. Всего Вам самого наилучшего и передавайте привет любимому Питеру!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Очень душевная и профессиональная экскурсия! Узнали много интересного и не заметили, как пролетели эти три часа с Багратом. Рекомендуем 100%
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Экскурсия с Багратом.
Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость и большой объём информации, многое из рассказов Баграта запомнилось. Экскурсия
читать дальшеуменьшить

продуманная, структурированная, построена в виде диалога. Баграт отвечал на наши вопросы и сам нас спрашивал, просил додумать, предположить, вспомнить что-то. Баграта очень приятно слушать - прекрасный богатый русский язык, говорит четко. Баграт влюблен в свой город и расскажет об истории Батуми, его ландшафте, об интересных и неизбитых местах, которые потом обязательно захочется посетить. Было и интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого года.

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Мы получили не только массу впечатлений, но и целостное понимание истории Батуми. Материал был подан настолько структурированно и интересно, что даже самые сложные исторические события
читать дальшеуменьшить

складывались в ясную и увлекательную картину. Особенно ценно, что мы услышали множество фактов, местных историй и нюансов, которых не встретишь в путеводителях и интернет-статьях. Чувствуется глубокая эрудиция и искренняя любовь гида к своему городу. Это была одна из лучших экскурсий в наших путешествиях. Обязательно будем рекомендовать друзьям!

Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Большое спасибо за обширную и познавательную экскурсию. Баграт очень увлеченный, знающий и интересующийся человек, который знает и помнит Батуми с самого детства. Маршрут и передача информации идеально сбалансированы. Мы узнали много интересного, насладились видами цветущих магнолий, вкусили запахи камфорного дерева. Баграт подсказал нам где сытно и вкусно покушать, что мы и сделали после экскурсии. Всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии на «Душа Старого города»

Пешком по старому Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
169 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу в 16:00
11 авг в 14:00
13 авг в 14:00
€21 за человека
Батуми глазами местных жителей
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2 часа
301 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных жителей
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
12 авг в 09:00
14 авг в 15:00
от €65 за всё до 4 чел.
Душа и характер Батуми глазами местной жительницы
Пешая
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Душа и характер Батуми глазами местной жительницы
Старый и современный город на пересечении моря, торговли, культур и эпох
Начало: В центре Батуми
Завтра в 19:30
12 авг в 19:30
€20 за человека
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Пешая
2 часа
7 отзывов
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
от €30 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми
от €87 за экскурсию