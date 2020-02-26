102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать тот Батуми, которого уже нет

Баграт
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Баграт – ваш гид
В моей экскурсии — подлинная история Батуми, города, который я обожаю и боготворю.

Вы пройдёте по местам, которые дадут вам представление о том, каким был город ещё несколько десятилетий назад.

Вас ждёт повествование о судьбах замечательных людей, воспевших Батуми в своих произведениях, места киносъёмок любимых фильмов и самое неуловимое — рассказ об особенной душе города.
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча согласовывается
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У этой экскурсии102 отзыва
4.85
Душа старого города
Душа старого города

Что вас ожидает

Настоящий Батуми
Наша увлекательная прогулка совсем не про современные городские новоделы начала XXI века и постройки последних лет — для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник, отлично знающий город. Я помогу вам уловить атмосферу того Батуми, в котором я вырос, и влюбить вас в этот маленький приморский городок.

На нашем пути встретятся:

  • Церковь святого Николая, во главе с энтузиастом Ильей Ефремиди, добившегося разрешения османских властей в далеком 1865 году.
  • Католический костел — красавец-храм, изначально возведенный 1903 году батумскими католиками на средства братьев Зубалашвили, но в 90-е годы прошлого века переосвященный в Кафедральный собор грузинской православной церкви.
  • Александровский сад, появившийся благодаря усилиям немецкого садовода Реслера в конце XIX века вокруг удивительного озера Нуригель.
  • Батумский бульвар, разбитый в 80-х годах XIX века французским дворянином, садоводом Мечиславом Дальфонсом.
  • Дом с атлантами или дом купца Николая Антоновича Сабаева на бывшем Мариинском проспекте.
  • Дом Ротшильда, в котором сами Ротшильды не жили, а с 1909 по 1916 год жил военный губернатор полковник Борис Степанович Романько-Романовский.
  • Столетние деревья на Дондуково-Корсаковской.
  • Церковь Святой Варвары на Смекаловской.
  • Гостиница «Интурист-Палас», на месте которой с 1906 года около 30 лет стоял, заложенный Российским императором Александром III, великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице.
  • Вспомним великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице.
  • Еврейская Синагога постройки 1904 года и армянская церковь Сурб Пркич, возведенная и освященная в 1900 году. В рассказе о них вы ощутите многонациональность города.
  • Уникальные батумские дворы, которые стремительно исчезают.

Места киносъёмок и литературная слава города
Кто только не оставил свой след в Батуми из деятелей искусства на протяжении последнего столетия. Здесь бывали и творили Константин Паустовский («Брос ок на юг»), Антон Чехов «Зеленая коса», «Три сестры»), Михаил Булгаков («Батум»), Осип Мандельштам («Батум»), Жорж Сименон («Окна напротив»). Снимали свои киноленты Тенгиз Абуладзе («Покаяние»), Владимир Меньшов («Любовь и голуби»), Степан Пучинян («Тайны мадам Вонг») и Леонид Гайдай («Двенадцать стульев»), и мы обязательно увидим места съёмок. Я расскажу вам о докторе Тимолеоне Триантафиллидесе и его вкладе в развитие Батуми, инженере Дмитрии Свищевском, влюбившегося в наш город с первого взгляда, о докторе Диодоте Харитиди и многих других интересных людях.

Организационные детали

  • Дети до 14 лет посещают экскурсию бесплатно.
  • По вашему желанию и с согласия гида в предварительной переписке количество участников может быть увеличено с повышением стоимости экскурсии
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города
Душа старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура согласовывается.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Баграт
Баграт
Киновед, выпускник ВГИКа, автор множества статей по истории города и о батумчанах. С 2015 года провожу экскурсию по старому городу. Я уверен, что у города, как и у человека, есть душа, и она бессмертна: она живет в воспоминаниях, историях, удивительных событиях, которыми богата жизнь приморского городка…
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102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Благодаря этой экскурсии, город нам открылся с совершенно другой стороны, действительно мы будто немного заглянули в его душу. Все дни нашего пребывания, 3 дня, мы будто поверхностно его изучали, а Баграт нам будто открыл тайную дверь в историю города. Рекомендую!
10 декабря 2019
На экскурсии по центру Батуми были 2 декабря. И хоть была плохая погода и поливал дождик, экскурсия прошла замечательно. Баграт Зурабович- интересный и эрудированный гид, рассказал нам много интересного и познавательного о городе, дал много дельных советов. А в конце экскурсии мы купили его книгу о Батуми. Спасибо большое за экскурсию! Хотим еще вернуться в Батуми!
2 ноября 2019
Очень понравилась ! Замечательный гид. Понравилась подача экскурсии, без большого количества дат при этом много информации которую легко запомнить даже детям. Экскурсия помогла в дальнейшем легко ориентироваться в городе. Жалеем что не смогли приобрести книгу о Батуми (ограничены в размерах багажа). Спасибо Баграту Зурабовичу! Вы замечательный человек.
8 октября 2019
Экскурсия прошла очень интересно. Название соответствует теме. Баграт вложил свою душу, рассказывая о родном городе.Интересный рассказ. В Батуми - только с Багратом.
6 октября 2019
Нам с дочерью очень понравилась экскурсия! Баграт Зурабович, очень интересный рассказчик, знает множество историй из жизни прекрасного города Батуми. Время проведённое рядом с этим прекрасным человеком, точно оставит неизгладимое впечатление в каждом! Рекомендуем!
Ярослав
2 октября 2019
Баграт - один из лучших гидов, которых я встречал: очень эрудированный человек, который действительно заинтересован в истории своего города и рассказывает ее как роман. Экскурсия пролетает незаметно. Рекомендую!
7 сентября 2019
Баграт- великолепный знаток своего родного города и рассказчик. Вы не пойдете на раскрученные туристические места вроде алфавитной башни, чача-tower, новый бульвар- они не имеют никакого отношения к настоящему Батуми и его духу и душе. Вместо этого вы пройдете по улочкам старого города, увидите уникальные здания и дворы, узнаете о быте и традициях города, увидите места съемок многих известных кинофильмов ( например, Баграт лично работал с режиссером Владимиром Меньшовым на съемках фильма "Любовь и голуби") . Эта экскурсия- дань уходящей эпохе, отступающей перед натиском небоскребов.
денис
3 сентября 2019
Спасибо ! Все по делу, без гонки, без нажима, со вниманием к пожеланиям слушателей. Рекомендую однозначно.
29 августа 2019
Были на экскурсии в августе 2019г. Очень понравилось все! Замечательный экскурсовод, и человек. Получили огромное количество знаний, приятную компанию на три часа, и замечательную прогулку. Обязательно всем рекомендую сходить. Отдельное, огромное спасибо Баграту за его терпение и отношение к нашим нетерпеливым детям, благодаря его отношению и четырем мороженым мы получили несказанное удовольствие!
27 августа 2019
С большим удовольствием рекомендуем Баграта для знакомства с многоликим Батуми , нам встретился замечательный и деликатный рассказчик . Вас ждёт путешествие по истории этого интереснейшего города , сведения о современных реалиях , советы по самостоятельному передвижению, беседа о том , чем жил и живет Батуми . Благодарим за возможность увидеть душу города ! (Новосибирцы , 19.08.2019 г)
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