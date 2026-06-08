102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка совсем не про современные городские новоделы начала 21 века — памятник Нептуну, Али и Нино, башня Алфавита. Для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник.
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Описание экскурсии
На нашем пути встретятся:
- дельфинарий.
- дом князя Михаила Михайловича Накашидзе, построенный в конце 19 века из белого марсельского кирпича. С балкона этого здания в декабре 1890 года рисовал море Иван Константинович Айвазовский.
- церковь святого Николая, которая появилась благодаря Илье Ефимовичу Ефремиди, добившемуся разрешения османских властей на её строительство в далеком 1865 году.
- католический костёл, возведенный в 1903 году батумскими католиками на средства меценатов братьев Зубалашвили, а в 1989 году прошлого века переосвящённый в православие. Сегодня это — Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Грузинской православной церкви.
- Александровский сад, появившийся благодаря немецкому садоводу Реслеру в конце 19 века вокруг озера Нури. В этом парке 25 сентября 1888 года Александр III и его супруга посадили деревья.
- бульвар цесаревича Николая, разбитый в 1881 году французским дворянином и садоводом Мечиславом Д’Альфонсом.
- столетние деревья на Дондуково-Корсаковской улице, которые в один из исторических периодов спасли город.
- синагога 1904 года.
- Армянская Апостольская православная церковь Сурб Пркич, возведённая и освящённая в 1900 году.
- мечеть Орта Джаме, построенная в 1866 году.
- уникальные батумские дворы, которые стремительно исчезают.
Вы узнаете:
- когда в Батуми бывали и творили Константин Паустовский, Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Жорж Сименон.
- где снимали свои киноленты Тенгиз Абуладзе, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай.
- где в Батуми готовят самый вкусный аджарский хачапури, где можно поесть лучшие хинкали и выпить настоящий батумский кофе.
- а также о докторе Тимолеоне Триантафиллидесе и его вкладе в развитие Батуми, русском военном инженере Дмитрии Свищевском, влюбившемся в наш город с первого взгляда в 1908 году, о прекрасном актёре и кинорежиссере Баадуре Цуладзе, безгранично влюблённом в Батуми.
Организационные детали
- По запросу можно провести экскурсию для большего количества человек: доплата за каждого следующего участника — €25.
- Детям до 12 лет бесплатно.
- Оплата оставшейся стоимости осуществляется в лари по курсу национального банка Грузии на день экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дельфинария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Киновед, выпускник ВГИКа, автор книг «Батуми: история в лицах» (2016), «Душа Батуми» (2021), «Батуми. Следами истории» (2026) и множества статей об истории города и батумчанах. Обладатель почётной туристической награды «МАГНОЛИЯ
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 288 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 8 июн 2026
Мы остались в восторге от экскурсии, поставила бы 10 звезд! Баграт - человек, который по-настоящему любит и знает Батуми! Прогулка получилась очень насыщенной, а благодаря переплетению исторических, культурных, бытовых фактов в рассказе Баграта, информация превращалась в живую историю города и людей с ним связанных!
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О
Огромное спасибо Баграту за интереснейшую экскурсию!
Это было не просто «галопом по Европам», а настоящее погружение в город. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать атмосферу Батуми!
Это было не просто «галопом по Европам», а настоящее погружение в город. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать атмосферу Батуми!
Баграт
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга! Мне тоже было приятно с вами пройтись по улицам родного города! Спасибо большое за столь высокую оценку моего труда. Всего Вам самого наилучшего и передавайте привет любимому Питеру!
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Очень душевная и профессиональная экскурсия! Узнали много интересного и не заметили, как пролетели эти три часа с Багратом. Рекомендуем 100%
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Б
Экскурсия с Багратом.
Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость и большой объём информации, многое из рассказов Баграта запомнилось. Экскурсия
Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость и большой объём информации, многое из рассказов Баграта запомнилось. Экскурсия
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Д
Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Мы получили не только массу впечатлений, но и целостное понимание истории Батуми. Материал был подан настолько структурированно и интересно, что даже самые сложные исторические события
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Большое спасибо за обширную и познавательную экскурсию. Баграт очень увлеченный, знающий и интересующийся человек, который знает и помнит Батуми с самого детства. Маршрут и передача информации идеально сбалансированы. Мы узнали много интересного, насладились видами цветущих магнолий, вкусили запахи камфорного дерева. Баграт подсказал нам где сытно и вкусно покушать, что мы и сделали после экскурсии. Всем рекомендую
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