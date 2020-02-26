102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Настоящий Батуми

Наша увлекательная прогулка совсем не про современные городские новоделы начала XXI века и постройки последних лет — для того, чтобы увидеть их, вам совсем не нужен проводник, отлично знающий город. Я помогу вам уловить атмосферу того Батуми, в котором я вырос, и влюбить вас в этот маленький приморский городок.

На нашем пути встретятся:

Церковь святого Николая, во главе с энтузиастом Ильей Ефремиди, добившегося разрешения османских властей в далеком 1865 году.

Католический костел — красавец-храм, изначально возведенный 1903 году батумскими католиками на средства братьев Зубалашвили, но в 90-е годы прошлого века переосвященный в Кафедральный собор грузинской православной церкви.

Александровский сад, появившийся благодаря усилиям немецкого садовода Реслера в конце XIX века вокруг удивительного озера Нуригель.

века вокруг удивительного озера Нуригель. Батумский бульвар, разбитый в 80-х годах XIX века французским дворянином, садоводом Мечиславом Дальфонсом.

века французским дворянином, садоводом Мечиславом Дальфонсом. Дом с атлантами или дом купца Николая Антоновича Сабаева на бывшем Мариинском проспекте.

Дом Ротшильда, в котором сами Ротшильды не жили, а с 1909 по 1916 год жил военный губернатор полковник Борис Степанович Романько-Романовский.

Столетние деревья на Дондуково-Корсаковской.

Церковь Святой Варвары на Смекаловской.

Гостиница «Интурист-Палас», на месте которой с 1906 года около 30 лет стоял, заложенный Российским императором Александром III , великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице.

, великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице. Вспомним великолепный Военный Собор Александра Невского на Бульварной улице.

Еврейская Синагога постройки 1904 года и армянская церковь Сурб Пркич, возведенная и освященная в 1900 году. В рассказе о них вы ощутите многонациональность города.

Уникальные батумские дворы, которые стремительно исчезают.

Места киносъёмок и литературная слава города

Кто только не оставил свой след в Батуми из деятелей искусства на протяжении последнего столетия. Здесь бывали и творили Константин Паустовский («Брос ок на юг»), Антон Чехов «Зеленая коса», «Три сестры»), Михаил Булгаков («Батум»), Осип Мандельштам («Батум»), Жорж Сименон («Окна напротив»). Снимали свои киноленты Тенгиз Абуладзе («Покаяние»), Владимир Меньшов («Любовь и голуби»), Степан Пучинян («Тайны мадам Вонг») и Леонид Гайдай («Двенадцать стульев»), и мы обязательно увидим места съёмок. Я расскажу вам о докторе Тимолеоне Триантафиллидесе и его вкладе в развитие Батуми, инженере Дмитрии Свищевском, влюбившегося в наш город с первого взгляда, о докторе Диодоте Харитиди и многих других интересных людях.