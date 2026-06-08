102 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О Ольга Мы остались в восторге от экскурсии, поставила бы 10 звезд! Баграт - человек, который по-настоящему любит и знает Батуми! Прогулка получилась очень насыщенной, а благодаря переплетению исторических, культурных, бытовых фактов в рассказе Баграта, информация превращалась в живую историю города и людей с ним связанных! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Огромное спасибо Баграту за интереснейшую экскурсию!

Это было не просто «галопом по Европам», а настоящее погружение в город. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать атмосферу Батуми! Баграт Ответ организатора: Уважаемая Ольга! Мне тоже было приятно с вами пройтись по улицам родного города! Спасибо большое за столь высокую оценку моего труда. Всего Вам самого наилучшего и передавайте привет любимому Питеру! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Очень душевная и профессиональная экскурсия! Узнали много интересного и не заметили, как пролетели эти три часа с Багратом. Рекомендуем 100% Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Бегунов

Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость и большой объём информации, многое из рассказов Баграта запомнилось. Экскурсия читать дальше уменьшить продуманная, структурированная, построена в виде диалога. Баграт отвечал на наши вопросы и сам нас спрашивал, просил додумать, предположить, вспомнить что-то. Баграта очень приятно слушать - прекрасный богатый русский язык, говорит четко. Баграт влюблен в свой город и расскажет об истории Батуми, его ландшафте, об интересных и неизбитых местах, которые потом обязательно захочется посетить. Было и интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого года. Экскурсия с Багратом.Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость и большой объём информации, многое из рассказов Баграта запомнилось. Экскурсия Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Диана читать дальше уменьшить складывались в ясную и увлекательную картину. Особенно ценно, что мы услышали множество фактов, местных историй и нюансов, которых не встретишь в путеводителях и интернет-статьях. Чувствуется глубокая эрудиция и искренняя любовь гида к своему городу. Это была одна из лучших экскурсий в наших путешествиях. Обязательно будем рекомендовать друзьям! Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Мы получили не только массу впечатлений, но и целостное понимание истории Батуми. Материал был подан настолько структурированно и интересно, что даже самые сложные исторические события Вам был полезен этот отзыв? Да Нет