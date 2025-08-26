Что вас ожидает

Обзорная информация о саде, его истории и принципе обустройства.

Знакомство с коллекцией флоры с разных континентов

Вы увидите уникальные растения, представляющие экосистемы мира:

— Сектор тропических растений: примеры экзотической растительности

— Сектор субтропических растений: живые экспонаты с побережья Средиземного моря

— Сектор хвойных деревьев: впечатляющие виды на огромные деревья и кустарники.

Зиплайн (по желанию, за отдельную плату)

Для любителей экстрима: короткая экскурсия по правилам безопасности и возможность прокатиться на зилайне длиной 500 метров.

Свободное время для самостоятельных прогулок в саду или на пляже.

Обед в рыбном ресторане (по желанию, за отдельную плату).

Завершение экскурсии, обратный трансфер.

Организационные детали