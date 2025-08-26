Ботанический сад Батуми - это одно из самых впечатляющих мест в Грузии. Здесь на территории более 100 гектаров собрано более 5000 видов растений.
Посетители могут исследовать 21 зону и 12 маршрутов,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌿 Уникальная коллекция растений
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🌍 Путешествие по флоре мира
- 🚶♂️ Свободное время для прогулок
- 🚌 Включён трансфер и гид
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ботанического сада Батуми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и растения в полном цветении. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. В зимние месяцы сад менее загружен, но некоторые растения могут быть не в лучшем виде.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Ботанический сад Батуми
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Обзорная информация о саде, его истории и принципе обустройства.
Знакомство с коллекцией флоры с разных континентов
Вы увидите уникальные растения, представляющие экосистемы мира:
— Сектор тропических растений: примеры экзотической растительности
— Сектор субтропических растений: живые экспонаты с побережья Средиземного моря
— Сектор хвойных деревьев: впечатляющие виды на огромные деревья и кустарники.
Зиплайн (по желанию, за отдельную плату)
Для любителей экстрима: короткая экскурсия по правилам безопасности и возможность прокатиться на зилайне длиной 500 метров.
Свободное время для самостоятельных прогулок в саду или на пляже.
Обед в рыбном ресторане (по желанию, за отдельную плату).
Завершение экскурсии, обратный трансфер.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, услуги гида, входные билеты, вода в дорогу.
- Факультативно оплачивается электромобиль для перемещения по саду и зиплайн, а также обед в рыбном ресторане.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Батуми
Гамарджоба, генацвале! Знакомимся: меня зовут Людмила. Я сертифицированый гид по Грузии. Я сама очень люблю эту страну и влюбляю людей в Грузию! На вопрос «Чем так притягивает Грузия?» ответить сложно,Задать вопрос
Входит в следующие категории Батуми
