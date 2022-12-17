Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду

Вдоволь полюбоваться садом и морем, открывая мифы народов мира о цветах и растениях

Отправляемся в джунгли Амазонки, оттуда в пустыни, потом в Гималаи — всё это за 2,5 часа! Батумский ботсад — один из самых больших и разнообразных на территории бывшего СССР. Здесь вы сможете увидеть очаровательный розарий, цветущую магнолию, нежные камелии, бамбуковую рощу. Я проведу вас по лучшим уголкам сада и открою его историю, легенды и секреты растений.
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌺 На прогулке по верхнему и нижнему парку мы посмотрим самые необыкновенные растения и живописные уголки девяти фитогеограческих зон. В любое время года вы увидите грабы, канарскую финиковую пальму, земляничное дерево, эвкалипт, клены, кипарисы, стойкое тюльпановое дерево и цикас — одно из древнейших растений на Земле. В сезон насладитесь цветущими камелиями, гортензиями, абелиями.

🌊 А еще Батумский ботанический сад — это великолепные виды на зеленые утесы над морем и воздух, который хочется увезти с собой.

🌿 О чем поговорим? С незапамятных времен травы, деревья и цветы лечили, давали кров и украшали жизнь людей, поэтому о растениях сложено столько легенд и преданий. Самые оригинальные, трогательные, смешные и таинственные из них станут украшением нашей прогулки.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Ботанический сад (20 лари с человека). Билет для гида не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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