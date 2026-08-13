Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Вдоволь полюбоваться садом и морем, открывая мифы народов мира о цветах и растениях
Отправляемся в джунгли Амазонки, оттуда в пустыни, потом в Гималаи — всё это за 2,5 часа! Батумский ботсад — один из самых больших и разнообразных на территории бывшего СССР. Здесь вы сможете увидеть очаровательный розарий, цветущую магнолию, нежные камелии, бамбуковую рощу. Я проведу вас по лучшим уголкам сада и открою его историю, легенды и секреты растений.
🌺 На прогулке по верхнему и нижнему парку мы посмотрим самые необыкновенные растения и живописные уголки девяти фитогеограческих зон. В любое время года вы увидите грабы, канарскую финиковую пальму, земляничное дерево, эвкалипт, клены, кипарисы, стойкое тюльпановое дерево и цикас — одно из древнейших растений на Земле. В сезон насладитесь цветущими камелиями, гортензиями, абелиями.
🌊 А еще Батумский ботанический сад — это великолепные виды на зеленые утесы над морем и воздух, который хочется увезти с собой.
🌿 О чем поговорим? С незапамятных времен травы, деревья и цветы лечили, давали кров и украшали жизнь людей, поэтому о растениях сложено столько легенд и преданий. Самые оригинальные, трогательные, смешные и таинственные из них станут украшением нашей прогулки.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Ботанический сад (20 лари с человека). Билет для гида не нужен
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5609 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем читать дальшеуменьшить
в декорациях города.
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками.
Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Яна
Отличная экскурсия! Галина прекрасный рассказчик, все очень познавательно и интересно, экскурсия идет в адаптивном под туристов темпе. Сад - прекрасен! Но его восприятие с рассказом Галины становится гораздо богаче и читать дальшеуменьшить
увлекательнее. И исторические факты, и ботанические - все идеально сочетается с неспешной прогулкой. Поняла, что надо обязательно заказывать гида (и в идеале на своем языке) в ботанических садах - это очень познавательно! От всей души рекомендую эту экскурсию. Спасибо большое Галине и больших успехов!
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Azat
Красиво, познавательно и очень душевно. Классно, что и в ботанической, и в исторической, и в личной, и в рамках других тем мы свободно выходили за рамки конкретной темы обсуждения, чтобы читать дальшеуменьшить
разобрать её с разных сторон и понять контекст. Мне очень запомнилось растение, которое прячет листья от прикосновений:)) Но не только оно, конечно. Бот. сад Батуми – это отдельный огромный мир. И удивительно, как череда случайных и не очень факторов привела к тому чуду, которое мы сейчас можем видеть и изучать. Сыну 10 лет тоже очень понравилось. Был в восторге, всю экскурсию на одном дыхании прошёл:)
+10
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Д
Дина
Галине спасибо за экскурсию. Она была содержательная и познавательная. Галина любит ботанический сад и его растения. Галина сфокусирована полностью и исключительно на теме экскурсии.
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Светлана
Галина потрясающая, эрудированная гид. Ее речь идеальна, подача материала с одной стороны проста, с другой стороны не упрощенна. Интересно и детям, и взрослым. Не смотря на специфику места (ботанический сад читать дальшеуменьшить
и большая часть материала про ботанику) увлечены были все. Кроме ботаники рассказ был дополнен исторических фактами о персонах причастных к ботаническому саду. По пути Галина ответила на все наши вопросы о традициях, исторических фактах о Грузии, о быте в Батуме. 4 часа прогулки пролетели незаметно. Без гида осмотр сада превратился бы в обычную прогулку по прекрасной зелёной красивой территории. С Галиной же эта прогулка обрела глубину и смысл. Рекомендую всем эту экскурсию. Спасмбо Галина за идеально проведённый день.
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Светлана
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии в Ботанический сад! Галина,-великолепный рассказчик, эрудированная, интеллигентная, излучающая только позитивную энергию человек, горячо любящая Батуми и Грузию. Спасибо Вам, за приятное и познавательное путешествие читать дальшеуменьшить
по этому уникальному месту! Обязательно побываем здесь и в другие сезоны, чтобы насладиться цветением разных растений. Возле Ботанического сада купили у бабушки кофе и … неожиданно, это оказался самый вкусный кофе, что мы когда-то пробовали)
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Sergey
Экскурсия интересная, но коротковато для такой цены
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