Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🌺 На прогулке по верхнему и нижнему парку мы посмотрим самые необыкновенные растения и живописные уголки девяти фитогеограческих зон. В любое время года вы увидите грабы, канарскую финиковую пальму, земляничное дерево, эвкалипт, клены, кипарисы, стойкое тюльпановое дерево и цикас — одно из древнейших растений на Земле. В сезон насладитесь цветущими камелиями, гортензиями, абелиями.
🌊 А еще Батумский ботанический сад — это великолепные виды на зеленые утесы над морем и воздух, который хочется увезти с собой.
🌿 О чем поговорим? С незапамятных времен травы, деревья и цветы лечили, давали кров и украшали жизнь людей, поэтому о растениях сложено столько легенд и преданий. Самые оригинальные, трогательные, смешные и таинственные из них станут украшением нашей прогулки.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Ботанический сад (20 лари с человека). Билет для гида не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела 3894 экскурсии для 4347 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждый год. Каждый раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На своих экскурсиях я уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же Батуми и великолепные влажные субтропики! Как тут не поговорить об окружающей нас природе. А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) — я всегда улыбаюсь и постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)