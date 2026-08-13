Отправляемся в джунгли Амазонки, оттуда в пустыни, потом в Гималаи — всё это за 2,5 часа! Батумский ботсад — один из самых больших и разнообразных на территории бывшего СССР. Здесь вы сможете увидеть очаровательный розарий, цветущую магнолию, нежные камелии, бамбуковую рощу. Я проведу вас по лучшим уголкам сада и открою его историю, легенды и секреты растений.

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Описание экскурсии

🌺 На прогулке по верхнему и нижнему парку мы посмотрим самые необыкновенные растения и живописные уголки девяти фитогеограческих зон. В любое время года вы увидите грабы, канарскую финиковую пальму, земляничное дерево, эвкалипт, клены, кипарисы, стойкое тюльпановое дерево и цикас — одно из древнейших растений на Земле. В сезон насладитесь цветущими камелиями, гортензиями, абелиями.

🌊 А еще Батумский ботанический сад — это великолепные виды на зеленые утесы над морем и воздух, который хочется увезти с собой.

🌿 О чем поговорим? С незапамятных времен травы, деревья и цветы лечили, давали кров и украшали жизнь людей, поэтому о растениях сложено столько легенд и преданий. Самые оригинальные, трогательные, смешные и таинственные из них станут украшением нашей прогулки.

Организационные детали